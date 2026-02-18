Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Gasly salió a pista con el Alpine a la espera de Franco Colapinto

Horario:
4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)
3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)
2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)
8 a 17hs (España)
10 a 19hs (Baréin)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)
* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)
El campeón del mundo a bordo de su McLaren sufrió con los neumáticos y se fue afuera del circuito Sakhir. Hasta el momento, el británico se mantiene en el 2° puesto entre los pilotos que salieron a girar en el primer turno (1:34.052)
El piloto monegasco de Ferrari mantiene el mejor registro cuando todavía resta una hora para el final de la tanda matutina de las pruebas. Tiempo de 1:33.739 para el hombre del Cavallino Rampante.
Problemas para el novato a bordo de su Racing Bulls durante la primera tanda de trabajo en las pruebas de la F1.
Checo Pérez recién pudo salir a pista cuando restan menos de una hora y media para el final de la sesión de la mañana. Había logrado sólo dos vueltas sin tiempo en el comienzo del primer día de los tres de actividad en Baréin para la F1.
El piloto francés salió al circuito en la primera parte de la jornada. En la sesión de la tarde, tomará su lugar Franco Colapinto. Por ahora, Gasly marcó el 5° mejor registro con un tiempo de 1:35.898.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al estreno en el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo)