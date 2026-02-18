Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Gasly salió a pista con el Alpine a la espera de Franco Colapinto

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al estreno en el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo)

El piloto francés salió al circuito en la primera parte de la jornada. En la sesión de la tarde, tomará su lugar Franco Colapinto. Por ahora, Gasly marcó el 5° mejor registro con un tiempo de 1:35.898 .

Checo Pérez recién pudo salir a pista cuando restan menos de una hora y media para el final de la sesión de la mañana. Había logrado sólo dos vueltas sin tiempo en el comienzo del primer día de los tres de actividad en Baréin para la F1.

Problemas para el novato a bordo de su Racing Bulls durante la primera tanda de trabajo en las pruebas de la F1.

El piloto monegasco de Ferrari mantiene el mejor registro cuando todavía resta una hora para el final de la tanda matutina de las pruebas. Tiempo de 1:33.739 para el hombre del Cavallino Rampante .

El campeón del mundo a bordo de su McLaren sufrió con los neumáticos y se fue afuera del circuito Sakhir. Hasta el momento, el británico se mantiene en el 2° puesto entre los pilotos que salieron a girar en el primer turno (1:34.052)

Últimas noticias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata El hecho ocurrió cerca de Plaza Rocha, donde la víctima circulaba en moto junto a otro acompañante. Los agresores eran ocho y le robaron sus pertenencias

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación” Peter Claffey brilla en El Caballero de los Siete Reinos, el esperado spin-off de la saga Game of Thrones. Antes de destacarse en los sets, descolló con la ovalada en Irlanda: incluso integró el seleccionado juvenil de su país

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA El guardameta de la Albiceleste y el Aston Villa, bajo la lupa de una de las personas que más lo conoce: Martín Tocalli

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar El Muñeco lamentó la sequía goleadora pero valoró la “merecida” victoria ante Ciudad de Bolívar en el debut. Qué harán en el mercado de pases con el cupo que se liberó por la lesión de Juan Portillo