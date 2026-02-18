Deportes

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Gasly salió a pista con el Alpine a la espera de Franco Colapinto

En el circuito Sakhir de Baréin, los equipos de la Máxima tendrán otras tres jornadas para probar sus autos antes del estreno en Australia. El argentino girará en la sesión de la tarde

Guardar

Horario:

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)

10:06 hsHoy

BLOQUEO Y DESPISTE PARA LANDO NORRIS:

El campeón del mundo a bordo de su McLaren sufrió con los neumáticos y se fue afuera del circuito Sakhir. Hasta el momento, el británico se mantiene en el 2° puesto entre los pilotos que salieron a girar en el primer turno (1:34.052)

09:56 hsHoy

CHARLES LECLERC, EL MÁS RÁPIDO EN BARÉIN:

El piloto monegasco de Ferrari mantiene el mejor registro cuando todavía resta una hora para el final de la tanda matutina de las pruebas. Tiempo de 1:33.739 para el hombre del Cavallino Rampante.

Leclerc en acción en el
Leclerc en acción en el circuito de Sakhir (REUTERS/Hamad I Mohammed)
09:41 hsHoy

DESPISTE PARA ARVID LINDBLAD:

Problemas para el novato a bordo de su Racing Bulls durante la primera tanda de trabajo en las pruebas de la F1.

09:36 hsHoy

PROBLEMAS PARA CADILLAC:

Checo Pérez recién pudo salir a pista cuando restan menos de una hora y media para el final de la sesión de la mañana. Había logrado sólo dos vueltas sin tiempo en el comienzo del primer día de los tres de actividad en Baréin para la F1.

Checo Pérez a bordo del
Checo Pérez a bordo del Cadillac (REUTERS/Hamad I Mohammed)
09:26 hsHoy

PIERRE GASLY EN PISTA CON EL ALPINE:

El piloto francés salió al circuito en la primera parte de la jornada. En la sesión de la tarde, tomará su lugar Franco Colapinto. Por ahora, Gasly marcó el 5° mejor registro con un tiempo de 1:35.898.

Pierre Gasly en acción (REUTERS/Hamad
Pierre Gasly en acción (REUTERS/Hamad I Mohammed)
09:25 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al estreno en el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo)

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1F1Franco ColapintoAlpinePierre GaslyFerrariMcLarenMercedesRed BullCharles LeclercLando NorrisKimi Antonelli

Últimas noticias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

El hecho ocurrió cerca de Plaza Rocha, donde la víctima circulaba en moto junto a otro acompañante. Los agresores eran ocho y le robaron sus pertenencias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Peter Claffey brilla en El Caballero de los Siete Reinos, el esperado spin-off de la saga Game of Thrones. Antes de destacarse en los sets, descolló con la ovalada en Irlanda: incluso integró el seleccionado juvenil de su país

Fue una promesa del rugby

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

El guardameta de la Albiceleste y el Aston Villa, bajo la lupa de una de las personas que más lo conoce: Martín Tocalli

Los expedientes secretos de Dibu

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

El Muñeco lamentó la sequía goleadora pero valoró la “merecida” victoria ante Ciudad de Bolívar en el debut. Qué harán en el mercado de pases con el cupo que se liberó por la lesión de Juan Portillo

8 frases de Gallardo tras

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

El juvenil entró por Maxi Salas y generó la falta que Juanfer Quintero cambió por gol. Con el triunfo, el Millonario recuperó algo de tranquilidad y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Debutó en Acassuso y River

ÚLTIMAS NOTICIAS

Demoraron a un conductor que

Demoraron a un conductor que volcó en Liniers, luego de haber chocado a un vehículo estacionado

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

¿Existe el amor a primera vista? La magia del “flechazo” bajo la lupa de la neurociencia y la psicología

Virginia Evans y el arte de la carta: duelos ocultos, una protagonista marcada por la memoria y la verdad escrita que perdura

Por qué el arroz con huevo brinda los mismos beneficios que la carne roja en proteínas, según los expertos

INFOBAE AMÉRICA

El concierto de Pitbull en

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

Del Museo Van Gogh al Louvre: los 9 robos más impactantes de la historia y cuáles quedaron sin resolver

Por qué el arroz con huevo brinda los mismos beneficios que la carne roja en proteínas, según los expertos

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes

DEPORTES

El video con el que

El video con el que Benfica busca defender a Prestianni tras la acusación de Vinicius por racismo en el duelo ante Real Madrid

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar