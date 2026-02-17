Alerta en Alpine: el nuevo problema en el motor Mercedes que pone en riesgo a su auto en la Fórmula 1

Franco Colapinto en acción sobre su Alpine en los ensayos de pretemporada en Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

La llegada de los combustibles sostenibles a la Fórmula 1 para la temporada 2026 pone en riesgo la participación de equipos como Alpine, Mercedes, McLaren y Williams en el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo, debido a demoras en la aprobación del nuevo combustible de la petrolera que trabaja con el fabricante alemán (Petronas). La presión crece en el paddock, y la posibilidad de utilizar un combustible provisional genera incertidumbre técnica y estratégica a menos de tres semanas del inicio del campeonato.

El salto reglamentario de la F1 deja atrás los combustibles fósiles y, por primera vez, exige que todos los equipos utilicen mezclas sostenibles a partir de esta temporada. Este proceso, que hasta 2025 se resolvía en dos a tres semanas mediante la certificación de un laboratorio británico afiliado a la FIA, se volvió mucho más exigente bajo el mandato del organismo externo Zemo, encargado ahora de certificar no solo el resultado final, sino cada etapa de producción y todos los actores de la cadena de suministro.

Las visitas presenciales a las instalaciones, el chequeo detallado de las moléculas y la verificación exhaustiva de los socios proveedores forman parte del nuevo, y más extenso, protocolo de control técnico. Según los parámetros de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el cumplimiento estricto de los estándares de sostenibilidad es ahora una condición fundamental para el aval del combustible.

Según informa el portal especializado Motorsport, el riesgo de no contar con la mezcla definitiva en Melbourne es real. Si Petronas, proveedor de Mercedes, no obtiene la certificación a tiempo, la normativa autoriza el uso de una mezcla provisional, siempre y cuando todos sus componentes ya cuenten con la aprobación previa. Esta medida deja en una posición de vulnerabilidad a escuderías como Alpine, que depende de los motores Mercedes y espera que todo esté a punto para el debut de Franco Colapinto como piloto titular desde el arranque de una temporada. Cabe recordar que el argentino se estrenó en la fecha 15 del campeonato 2024 en Williams y desde el séptimo evento del año pasado, ya actuó para el team galo.

Mercedes espera conseguir la homologación del combustible de su petrolera (@MercedesAMGF1)

En estos momentos, ninguna de las partes involucradas emitió un comunicado oficial respecto a la situación, lo que amplifica el clima de incertidumbre y preocupación técnica entre los equipos en la cuenta regresiva para el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo.

La FIA advirtió que no flexibilizará los controles y mantendrá su posición intransigente respecto a la sustentabilidad del combustible, lo que refuerza la presión sobre los fabricantes y los equipos dependientes de su producto.

El arranque de temporada de la Fórmula 1 de 2026 podría quedar condicionado por estas demoras. Cada contratiempo técnico representa una amenaza para la estrategia en el debut y la performance de los equipos involucrados, entre ellos Alpine, cuya expectativa por iniciar el calendario bajo las nuevas reglas ahora está marcada por la tensión añadida de los plazos y la estricta auditoría externa.

La transición al combustible sostenible no solo marca una transformación histórica en la categoría, también establece un desafío operativo sin precedentes para los proveedores, con Mercedes y sus clientes atentos a la resolución de una homologación que, hasta hace poco, parecía un mero trámite técnico.