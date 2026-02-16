Deportes

Una tenista anunció su retiro a los 25 años con una cruda denuncia: “Racismo, misoginia y homofobia”

Destanee Aiava lanzó una dura acusación contra la comunidad del tenis tras tomar la decisión de abandonar la actividad a fines de 2026

Guardar
Destanee Aiava anunció su retiró
Destanee Aiava anunció su retiró del tenis en sus redes sociales: "2026 será mi último año"

La tenista australiana Destanee Aiava, de 25 años, anunció su despedida del circuito profesional con un tono confrontativo poco habitual en el ambiente. En una carta difundida en sus redes sociales, la joven utilizó la metáfora de un “novio tóxicopara describir su vínculo con el tenis y denunció la existencia de una cultura excluyente y dañina en el deporte de alto rendimiento.

El comunicado, que rápidamente generó repercusión, incluyó frases directas y un mensaje especial a quienes, dentro del circuito, contribuyeron a su malestar: “Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos”, expresó la jugadora, para visibilizar el desgaste emocional acumulado durante años en la élite.

Destanee Aiava confesó no continuar
Destanee Aiava confesó no continuar en el tenis profesional luego de 2026 (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Junto a sus críticas contra los sectores tradicionales del tenis, Aiava denunció situaciones de “racismo, misoginia y homofobia”. Según su testimonio, detrás de los “trajes blancos y las tradiciones” subyace una estructura hostil que no admite a quienes se apartan del molde dominante. La jugadora, de origen samoano y nacida en Melbourne, reconoció que ser parte de una minoría étnica y cultural la expuso a múltiples formas de violencia simbólica y explícita, tanto dentro como fuera de la cancha.

Además de los conflictos internos, Aiava mencionó el acoso por parte de apostadores y usuarios en redes sociales, quienes le enviaron amenazas de odio y de muerte y comentarios constantes sobre su cuerpo y desempeño. En sus palabras, estos ataques afectaron su autoestima y alteraron su relación con el deporte.

La joven tenista llegó a ser la primera jugadora nacida en el año 2000 en disputar el cuadro principal de un Grand Slam, cuando fue invitada al Australian Open en 2017. Alcanzó el puesto 147 del ranking mundial de la WTA y conquistó 24 títulos en el circuito ITF. Sin embargo, su carrera nunca logró la consolidación esperada, y ella misma reconoce que el salto a la élite le llegó antes de tiempo: “No estaba preparada y era peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada”, recordó sobre un episodio crucial a los 17 años.

La joven tenista remarcó el
La joven tenista remarcó el impacto del deporte en su salud y autoestima (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Los logros deportivos no suavizaron los costos personales que, según la tenista, implicó su permanencia en el circuito. La atleta mencionó que el tenis impactó su salud, su entorno familiar y su percepción de sí misma. En su carta, admitió: “Tampoco sabía quién era fuera del tenis ni cuál era mi verdadera pasión. Buscaba constantemente algo que me diera paz en lugar de tristeza.”

En su despedida, Aiava dedicó palabras a la comunidad de las Islas del Pacífico, en especial a Samoa, tierra de sus raíces familiares. La tenista expresó sentirse parte de una minoría poco representada en el tenis profesional y señaló que compitió “en un escenario que no fue diseñado para personas como yo”. Remarcó que su intención fue abrir caminos para las nuevas generaciones de niñas y niños de su comunidad que aspiran a llegar al deporte de alto rendimiento.

La carta de Aiava también incluyó un balance de los aspectos positivos de su paso por el tenis: los viajes, las amistades y la oportunidad de contar su historia en un espacio global. Sin embargo, el saldo personal resultó más pesado: “Mi relación con mi cuerpo. Mi salud. Mi familia. Mi autoestima.”, enumeró al referirse a las huellas que dejó la competencia. “A veces seguí jugando porque sentía que me debía no solo a mí misma, sino a todos los que me habían ayudado a lo largo de mi carrera, intentar volver a donde (en teoría) pertenecía”, expresó la joven tenista.

Hasta el momento, ni la WTA ni la ITF han emitido declaraciones ante las acusaciones y el testimonio de Aiava. Mientras tanto, el mensaje de la jugadora australiana reaviva el debate sobre la salud mental y la inclusión en el tenis, así como la presión que enfrentan los y las deportistas de minorías étnicas y culturales en circuitos tradicionalmente cerrados.

Temas Relacionados

Destanee AiavaTenisDeportes-Argentina

Últimas Noticias

El gesto con el que Jutta Leerdam habría ganado USD 1.000.000 tras lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

La patinadora neerlandesa, pareja de Jake Paul, tiene siete millones de seguidores en sus redes. Y apeló a ese capital para conseguir un suculento ingreso

El gesto con el que

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

El exescolta valoró el sacrificio y la versatilidad del bahiense, a quien consideró superior a figuras como Lou Williams y a él mismo en el rol de sexto hombre

El enorme elogio de una

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

El Blanquinegro y la Lepra se enfrentan en el estadio Guillermo Laza, ambos necesitados de sumar su primera victoria

Deportivo Riestra y Newell’s cierran

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

El histórico jugador de la selección argentina fue lapidario con el uruguayo por su postura en la previa del encuentro ante el Calamar

Ruggeri criticó con dureza a

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

La cordobesa de 19 años se consagró campeona del W35 turco y sumó el décimo trofeo de su carrera

Luisina Giovannini brilló en Antalya
DEPORTES
El gesto con el que

El gesto con el que Jutta Leerdam habría ganado USD 1.000.000 tras lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

TELESHOW
Sabrina Rojas junto a sus

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

Israel despliega miles de policías

Israel despliega miles de policías en Jerusalén ante un nuevo Ramadán marcado por las restricciones

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente