La frase de Claudio Úbeda que generó controversia entres los hinchas de Boca tras el pobre empate frente a Platense

Boca Juniors volvió a decepcionar, empató sin goles con Platense en La Bombonera y los hinchas manifestaron su descontento al despedir al equipo con silbidos. Al abordar la conferencia de prensa, Claudio Úbeda analizó el partido y si bien se mostró autocrítico, una frase no pasó desapercibida entre los simpatizantes xeneizes.

“No me gusta para nada empatar en casa. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras para definirlo y no las pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar y terminó siendo un empate. Creo que no sufrimos defensivamente en relación a posibilidades de Platense, solamente en el primer tiempo un desvío que pegó en el palo, pero luego no tuvieron situaciones claras y no tengo mucho más análisis que eso”, comenzó el entrenador, y provocó el enojo de los hinchas en las redes, que rápidamente lo hicieron trending topic en Argentina.

“Siempre hay cosas positivas para remarcar”, continúo Úbeda, alimentando aún más el repudio de los fanáticos. “Generamos en el inicio del segundo tiempo, tuvimos dos o tres oportunidades para poder romper el cero. Los chicos entraron nos dieron frescura, pero no tenemos que olvidarnos de lo que vi en el primer tiempo. Platense corrió mucho, nos salió a presionar alto de entrada y nos obligaba a dividir el juego. En el segundo tiempo sintieron el cansancio y encontramos espacios, ahí fue donde tuvimos situaciones para concretar, lamentablemente no pudimos hacerlo”, detalló.

En este particular análisis, el entrenador de Boca agregó: “Lo que más rescato es que están volviendo nuestros delanteros de las lesiones. Esos son los puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. Eso y la falta de ritmo futbolístico son detalles que tenemos que tener en cuenta. Janson y Edi (Cavani) están volviendo, y eso es bueno. Detrás de ellos tienen que empezar a venir los goles”.

Sobre la falta de funcionamiento del equipo, que fue evidente en arranque del Torneo Apertura, donde cosechó dos triunfos, dos derrotas y este empate, Úbeda explicó: “Va atado a mejorar la calidad de tres cuartos de cancha hacia adelante, en darle minutos a los lesionados. Es bueno que lo ocupen en campo, eso trae aparejado la falta de ritmo que no nos da mejores circuitos de juego. Los chicos son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades.”

“Me preocupa y nos ocupa, necesitamos de manera urgente empezar a encontrar mejor funcionamiento, es lógico. Nuestra obligación siempre tiene que ser la de ganar, y confiamos que vamos a encontrar el camino”, reconoció el DT, respecto del encuentro del próximo viernes en La Bombonera, ante Racing.

Con relación a los murmullos con varios futbolistas, en especial por Lucas Janson al ser reemplazado, Úbeda expresó: “Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió: en Vélez lo hizo de afuera hacia adentro con perfil cambiado. Entró e hizo cosas interesantes, tuvo posibilidad de gol, lamentablemente no se le dio”.

Claudio Úbeda cerró su conferencia con un mensaje terminante: “Hay que dejar bien en claro que hay que ganarle a Racing. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganarlo y lo necesitamos. Hay que mejorar el juego y eso se gana con confianza. Darle confianza a los jugadores para que entren a la cancha y rindan al ciento por ciento. Todos los partidos son importantes, no solo el del viernes. Se viene una seguidilla de partidos con partidos cada tres días”.