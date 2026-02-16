Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Deportivo Riestra recibe a Newell’s en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura

El encuentro entre Deportivo Riestra y Newell’s se disputa en el estadio Guillermo Laza, cierra la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y se perfila como un duelo entre equipos que necesitan revertir un inicio desfavorable. Con el arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium, ambos conjuntos buscarán obtener su primer triunfo.

En el caso de Newell’s, la necesidad de modificar el rumbo futbolístico se volvió imperiosa. Los cambios en el plantel, junto a la llegada del cuerpo técnico, no lograron aún generar una reacción positiva tras un 2025 difícil. La reciente derrota ante Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó la crisis, mientras la dupla técnica Orsi-Gómez intenta encontrar un esquema sólido y recuperar la confianza de un equipo que permanece en los últimos puestos de la tabla de la Zona A.

En el caso del equipo santafesino, suma una serie de resultados adversos: cayó 2-1 ante Talleres en el debut, empató 1-1 frente a Independiente y luego sufrió derrotas consecutivas, primero 2-0 ante Boca Juniors y más tarde en su propio estadio frente a Defensa y Justicia. Esta situación mantuvo a la Lepra en puestos de riesgo y con la urgencia de encontrar respuestas dentro del campo de juego.

Deportivo Riestra, por su parte, atraviesa un momento de irregularidad tras haber mostrado solidez defensiva en la temporadas anterior, al punto que se clasificó a la próxima Copa Sudamericana. Aunque el equipo mantiene su preocupación en no dejar espacios que el rival pueda aprovechar, la derrota frente a Estudiantes de La Plata y su escasa capacidad de reacción ante la adversidad reflejan un presente similar al de la Lepra, ambos alejados de las primeras ubicaciones con la urgencia de sumar puntos.

La campaña de Gustavo Benítez tampoco logra despegar. El Blanquinegro perdió 1-0 contra Boca, volvió a caer por el mismo resultado frente a Defensa y Justicia, empató 1-1 con Barracas Central y repitió caída 1-0 ante el Pincha como visitante. A pesar de este panorama en el torneo local, Riestra mantiene una cuota de esperanza por su avance en la Copa Argentina, tras superar a Deportivo Maipú.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 19:00

Estadio: Guillermo Laza

TV: ESPN Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>