Deportes

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

El Blanquinegro y la Lepra se enfrentan en el estadio Guillermo Laza, ambos necesitados de sumar su primera victoria

Guardar
Deportivo Riestra recibe a Newell’s
Deportivo Riestra recibe a Newell’s en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura

El encuentro entre Deportivo Riestra y Newell’s se disputa en el estadio Guillermo Laza, cierra la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y se perfila como un duelo entre equipos que necesitan revertir un inicio desfavorable. Con el arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium, ambos conjuntos buscarán obtener su primer triunfo.

En el caso de Newell’s, la necesidad de modificar el rumbo futbolístico se volvió imperiosa. Los cambios en el plantel, junto a la llegada del cuerpo técnico, no lograron aún generar una reacción positiva tras un 2025 difícil. La reciente derrota ante Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó la crisis, mientras la dupla técnica Orsi-Gómez intenta encontrar un esquema sólido y recuperar la confianza de un equipo que permanece en los últimos puestos de la tabla de la Zona A.

En el caso del equipo santafesino, suma una serie de resultados adversos: cayó 2-1 ante Talleres en el debut, empató 1-1 frente a Independiente y luego sufrió derrotas consecutivas, primero 2-0 ante Boca Juniors y más tarde en su propio estadio frente a Defensa y Justicia. Esta situación mantuvo a la Lepra en puestos de riesgo y con la urgencia de encontrar respuestas dentro del campo de juego.

Deportivo Riestra, por su parte, atraviesa un momento de irregularidad tras haber mostrado solidez defensiva en la temporadas anterior, al punto que se clasificó a la próxima Copa Sudamericana. Aunque el equipo mantiene su preocupación en no dejar espacios que el rival pueda aprovechar, la derrota frente a Estudiantes de La Plata y su escasa capacidad de reacción ante la adversidad reflejan un presente similar al de la Lepra, ambos alejados de las primeras ubicaciones con la urgencia de sumar puntos.

La campaña de Gustavo Benítez tampoco logra despegar. El Blanquinegro perdió 1-0 contra Boca, volvió a caer por el mismo resultado frente a Defensa y Justicia, empató 1-1 con Barracas Central y repitió caída 1-0 ante el Pincha como visitante. A pesar de este panorama en el torneo local, Riestra mantiene una cuota de esperanza por su avance en la Copa Argentina, tras superar a Deportivo Maipú.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 19:00

Estadio: Guillermo Laza

TV: ESPN Premium

<i>TABLA DE POSICIONES</i>

Temas Relacionados

Newell’sDeportivo RiestraTorneo Apertura 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

El histórico jugador de la selección argentina fue lapidario con el uruguayo por su postura en la previa del encuentro ante el Calamar

Ruggeri criticó con dureza a

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

La cordobesa de 19 años se consagró campeona del W35 turco y sumó el décimo trofeo de su carrera

Luisina Giovannini brilló en Antalya

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Eden Hazard, de apenas 35 años, optó por colgar los botines para dedicarse a su familia

Fue multicampeón con el Real

Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

Las redes sociales se colmaron de mensajes para el ex goleador tras la llegada de la nueva integrante de la familia

Gabriel Batistuta festejó la llegada

La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

El Atlético de Madrid confirmó que Nico González sufrió una dolencia muscular en un muslo

La lesión que puso en
DEPORTES
Ruggeri criticó con dureza a

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

TELESHOW
La emoción de Sol Pérez

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

INFOBAE AMÉRICA

Panamá continuaría en la lista

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

El asesinato a golpes de un activista de ultraderecha sacude a la política francesa a semanas de las elecciones