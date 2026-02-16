Deportes

Arranca el Río Open: nueve argentinos en el cuadro principal y varios cruces de alto vuelo entre tenistas nacionales

Es el único ATP 500 de la gira sudamericana y Sebastián Báez ganó las dos ediciones anteriores. Seis compatriotas se enfrentarán entre sí en la primera ronda. Francisco Cerúndolo, campeón del Argentina Open, debutará el martes ante Mariano Navone

Se pone en marcha el ATP 500 de Río de Janeiro, que promete duelos de alto impacto desde la primera ronda. El único torneo de esta categoría dentro de la gira sudamericana tendrá a nueve argentinos en el cuadro principal y varios cruces directos entre compatriotas.

Seis de ellos se eliminarán entre sí en el debut. El máximo preclasificado y flamante campeón del IEB+ Argentina Open , Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP), se medirá con Mariano Navone (74°), mientras que Tomás Etcheverry (51°) enfrentará a Francisco Comesaña (63°) y Camilo Ugo Carabelli (46°) jugará ante Román Burruchaga (102°). Los tres partidos están programados para el martes.

Este lunes, Thiago Tirante (92°) debutará frente al chileno Cristian Garin (89°), en un duelo cuyo ganador podría cruzarse con Fran Cerúndolo en la segunda ronda.

Un día después será la presentación de Sebastián Báez (32°), ganador de las dos últimas ediciones: su rival será el español Carlos Taberner (100°), mientras que Juan Manuel Cerúndolo (78°) se verá las caras con el ítalo argentino Luciano Darderi (21°), segundo cabeza de serie del certamen y reciente finalista en Buenos Aires.

Entre los favoritos aparece el local Joao Fonseca (38°), tercer sembrado, que debutará ante otro brasileño, Thiago Monteiro (208°) -proveniente de la clasificación- tras su fallida participación en el Argentina Open: defendía el título y se despidió en su estreno al caer frente al chileno Alejandro Tabilo (68°).

En caso de avanzar, Fonseca se cruzará con el peruano Ignacio Buse (92°) o con un jugador surgido de la clasificación y todavía a definir, tras la decisión del serbio Laslo Djere (114°) -el rival que había sido sorteado- de bajarse del certamen.

En un posible cruce de cuartos de final, Fonseca podría toparse con el alemán Daniel Altmaier (54°), séptimo preclasificado, o con el italiano Matteo Berrettini (57°), quien debutará frente a su compatriota Lorenzo Sonego (65°).

Además del atractivo deportivo, el torneo contará con una presencia de lujo: Andre Agassi, ex número uno del mundo durante 101 semanas y ganador de ocho títulos de Grand Slam, será el encargado de entregar el trofeo Antonio Bernardo al campeón del certamen el domingo 22 de febrero.

Toda la acción del torneo podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Plan Premium.

ATP 500 Río Open – Partidos del lunes 16 de febrero

Ronda de 32

  • Cristian Garín (CHI) vs Thiago Agustín Tirante (ARG) - 16:30
  • Dusan Lajovic (SRB) vs Daniel Altmaier (7, GER) — 18:00
  • Gustavo Heide (BRA) vs Vít Kopriva (CZE) - 19:00 (Cancha Guga Kuerten)*
  • Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA) - 17:40 (Cuadra 1)*
  • Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER) - 18:50 (Cuadra 1)*
  • Yannick Hanfmann (GER) vs Joao Lucas Reis da Silva (BRA) - 20:10 (Cancha Guga Kuerten)*

*Horarios aproximados según programación oficial del día.

ATP 500 Río Open – Partidos del martes 17 de febrero

Ronda de 32

  • Francisco Cerúndolo (1, ARG) vs Mariano Navone (ARG)
  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs Luciano Darderi (2, ITA)
  • Carlos Taberner (ESP) vs Sebastián Báez (4, ARG)
  • Damir Dzumhur (BIH) vs Pedro Martínez (ESP)
  • Camilo Ugo Carabelli (5, ARG) vs Román Andrés Burruchaga (ARG)
  • Dino Prizmic (CRO) vs Alexandre Müller (6, FRA)
  • Luan Queiroz (BRA) vs Vilius Gaubas (LTU)
  • Tomás Martín Etcheverry (8, ARG) vs Francisco Comesaña (ARG)
  • Tomás Barrios Vera (CHI) vs Matteo Berrettini (ITA)
  • Joao Fonseca (3, BRA) vs Thiago Monteiro (BRA)

*Horarios a definir.

