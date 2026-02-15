La increíble definición en photo finish del Maratón de Sevilla: dos atletas cruzaron la meta al unísono y cayeron al suelo

El increíble final del Maratón de Sevilla

Un desenlace histórico definió la XLI edición del Maratón de Sevilla, donde el etíope Shura Kitata Tola se impuso tras una llegada tan ajustada que fue necesario recurrir al photo finish para decidir al vencedor. Tanto Kitata Tola como Asrar Abderehman, su compatriota y rival directo, cruzaron la línea de meta con el mismo tiempo de 2.03:58, lo que constituye la segunda mejor marca en la historia de la prueba. Incluso, ambos celebraron tras cortar la cinta. En el afán de vencerse el uno al otro, se tiraron de cabeza en la meta y terminaron desparramados en el suelo.

Desde los primeros kilómetros, el grupo de cabeza, compuesto mayoritariamente por corredores etíopes, aumentó el ritmo hasta romper el pelotón en el kilómetro cinco. Solo el keniano Justus Kirkorir logró mantenerse entre los primeros puestos, mientras figuras como Capital Degefa, el debutante Tsedat Abeje Ayana y el favorito Abderehman ocupaban lugares centrales en la competencia.

La retirada de las liebres en el kilómetro 25 dejó un grupo reducido de cuatro atletas. Tras la pérdida de contacto de Kirkorir, los tres etíopes consolidaron su dominio, aunque moderaron el ritmo por tramos. En el kilómetro 41, Dejene Hailu Bikila se distanció, y el desenlace quedó en manos de Kitata Tola y Abderehman.

Un duelo directo entre ambos animó el final, con un ataque de Abderehman a 500 metros de la meta, seguido por una reacción de Kitata Tola al divisar la línea de llegada. Los dos protagonizaron un sprint final para cruzar al unísono la meta.

La victoria no quedó clara al cruzar la meta. Abderehman alzó los brazos seguro del triunfo, pero minutos después, tras la revisión técnica, la victoria se adjudicó oficialmente a Shura Kitata Tola. El registro de 2.03:58 obtuvo reconocimiento especial, situándose como la segunda mejor marca del Maratón de Sevilla.

El podio masculino fue completado por tres atletas etíopes, con Dejene Hailu Bikila en tercer lugar al lograr un tiempo de 2.04:17. La prueba reunió a 17.000 corredores, resaltando la relevancia internacional y el nivel de sus participantes.

El espectacular epílogo (EFE/ Jose Manuel Vidal)

En la categoría femenina, la corredora finlandesa Alisa Vainio resultó vencedora tras un desenlace inesperado. La keniana Jackline Chelal, favorita inicial, perdió contacto con el grupo de líderes, encabezado durante varios kilómetros por la etíope Mulat Tekle Godu y escoltado por varias europeas, incluida la española Fátima Ouhaddou. Vainio mejoró su propio récord nacional con un tiempo de 2.20:39. El podio se completó con la keniana Beatrice Cheserek y la etíope Godu.

El carácter excepcional de la prueba quedó reflejado en el final: tras 42 kilómetros, el esfuerzo compartido y la igualdad absoluta generaron una definición tan cerrada y espectacular que ambos protagonistas se derrumbaron en la meta, dejando una imagen imborrable en la historia del atletismo internacional.

Así quedaron los contendientes