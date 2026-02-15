El ataque de furia de Almeyda contra el árbitro en el partido del Sevilla: “Actitud desafiante e intimidatoria”

El enojo de Matias Almeyda tras su expulsión frente al Alaves

El partido entre Sevilla FC y Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán terminó marcado por el ataque de furia de Matías Almeyda, entrenador del conjunto andaluz. El técnico argentino protagonizó uno de los momentos más tensos de la 24 jornada de LaLiga, cuando el árbitro Iosu Galech Apezteguía decidió interrumpir una contra de su equipo y, tras la protesta del banco local, expulsó al entrenador. La escena desató una cadena de incidentes que detuvieron el encuentro y alteraron el ambiente en Nervión.

Según indicó el acta arbitral, la expulsión de Almeyda se debió a gritos y gestos de desaprobación hacia el árbitro, quien detalló en el comunicado que el entrenador se negó a abandonar el área técnica y se encaró con él en “actitud desafiante e intimidatoria”. La situación obligó a la intervención del cuerpo técnico del Sevilla y del personal de seguridad del club, ya que Almeyda intentó acercarse al réferi para pedir explicaciones, mientras los fanáticos manifestaban su descontento por la decisión. El partido permaneció detenido durante tres minutos por el altercado.

El acta arbitral, a la que accedieron medios españoles como As y Sport precisó: “En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo".

“Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto", continuó.

“Una vez que abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el terreno de juego de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”, concluyó el informe.

El árbitro Galech Apezteguía expulsó al entrenador del Sevilla Matías Almeyda ( EFE/José Manuel Vidal)

Tras los hechos, Almeyda se presentó ante los medios y ofreció su versión de lo sucedido. “La expulsión modifica todo un plan, todo lo programado, es muy rápida”, afirmó el entrenador en la rueda de prensa.

El técnico del Sevilla FC profundizó sobre su reacción: “Quiero pedir disculpas al sevillismo y a mi familia, a todo el mundo. Mi reacción no es la correcta. El árbitro no supo decirme por qué me expulsa. No insulto, no maltrato... Sólo vivo el fútbol con pasión. Fui expulsado porque había que expulsar a alguien. Es lo mismo que si te entran a tu casa a robar… ¿Qué harías? Yo a los jugadores y a este club los defiendo como a mi familia”.

A lo largo de su intervención, Almeyda remarcó su desacuerdo con el informe arbitral: “En el acta va a haber una mentira. Yo no hablé”. Más adelante insistió: “No me gustan las injusticias. Es muy fácil expulsarme, cuando no hablo. No dije nada, no insulté y perdí la cabeza. Pregunté al árbitro por qué me expulsó y no me dijo por qué. Si hubiera insultado pediría disculpas al árbitro, su familia y sus amigos. Luego de la roja era una persona bloqueada. Es fácil escribir sobre la expulsión de Almeyda pero no se sabe por qué”.

El partido también quedó condicionado por otras decisiones arbitrales. El propio técnico señaló: “Estaría bien que el arbitraje hable, si hay alguien que le falta al respeto. Me hace pensar mucho, igual molesta que yo hable con el corazón, como hablo, abiertamente. Veo todos los partidos de LaLiga y si se analiza, de todos los entrenadores deberían estar la mitad expulsados. Ahora pueden escribir en el acta lo que ellos quieran. El cuarto árbitro y el línea no sabía por qué me expulsaron. Nada avala mi reacción, me avergüenza, pero me da pena que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”.

A la espera de lo que será la resolución, la prensa indicó que Almeyda enfrenta la posibilidad de varios partidos de suspensión, dado el alcance de los hechos reflejados en el acta de Iosu Galech Apezteguía. Durante los minutos finales del encuentro, la tensión no se disipó: Joan Jordán, jugador del Sevilla, también fue expulsado por protestar mientras se encontraba realizando ejercicios de calentamiento en la banda.

El encuentro terminó igualado en el marcador, con goles de Djibril Sow para el Sevilla y Toni Martínez para el Deportivo Alavés, y con un ambiente enrarecido tanto en el césped como en las tribunas.