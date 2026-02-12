La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

Jessie Diggins ganó el bronce y se desplomó tras una lesión

Jessie Diggins logró una medalla de bronce en la prueba de 10 kilómetros estilo libre femenino, a pesar de competir con una lesión en las costillas, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La esquiadora estadounidense de 34 años terminó la competencia visiblemente afectada, cayendo al suelo y exclamando de dolor tras cruzar la meta.

La prueba, dominada por Frida Karlsson, consolidó la hegemonía sueca en el esquí de fondo femenino. La atleta se adjudicó su segunda medalla dorada en estos Juegos. Ebba Andersson, también de Suecia, finalizó en el segundo puesto. Diggins completó el recorrido con un tiempo de 23 minutos y 38,9 segundos, quedando a 49,7 segundos de Karlsson, quien paró el cronómetro en 22 minutos y 49,2 segundos.

“Diggins se agarró inmediatamente el lado derecho del abdomen tras desplomarse en la nieve. Permaneció en el suelo varios minutos mientras su compañera de equipo estadounidense, Hailey Swirbul, se quitaba los esquís y la consolaba. Swirbul finalmente la ayudó a ponerse de pie y se abrazaron, antes de que apareciera su característica sonrisa”, describió la escena el medio USA Today.

Jessie Diggins batalló contra sus rivales, pero también contra sus problemas físicos (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

La participación de Diggins en Milán-Cortina estuvo marcada por una lesión sufrida durante el Skiathlon inaugural. La caída le provocó contusiones en las costillas y afectó su rendimiento en las pruebas subsiguientes. “Necesito un cuerpo nuevo”, declaró la atleta tras obtener la medalla. “Sinceramente, creo que soy la medallista de bronce más feliz y agradecida del mundo. Ha sido una semana terriblemente dolorosa. Hace dos días, pensaba: ‘No sé cómo voy a hacer esto’”.

El dolor se hizo patente también en los entrenamientos previos y en la competencia de sprint individual, donde fue eliminada en las rondas clasificatorias. A pesar de las molestias, Diggins se presentó a la largada de los 10 kilómetros dispuesta a completar el circuito. “Mi propio día de carrera fue un ejercicio de tolerancia al dolor. Cuando me caí en el skiatlón, me lastimé algunas costillas y, sinceramente, me ha sorprendido lo mucho que me duele esquiar ahora mismo", explicó a través de una publicación en Instagram.

La esquiadora compitió con dolor en las costillas (AP)

“Lo único que puedo hacer es presentarme y dar lo mejor de mí, una zancada y una respiración a la vez, y eso es lo que seguiré haciendo el resto de estos Juegos. No hay ninguna lesión permanente, es solo temporal, y esquiar no la empeorará, así que... ¡adelante!”, sentenció la deportista estadounidense en sus redes sociales el día previo a la competencia. “Cuando todo te duele, todo tu cuerpo te grita que pares, te arden los pulmones, se te agarrotan los músculos, y de todas formas intentas seguir adelante. Así que estás en la cueva del dolor, luchando por superarlo”, había expresado a USA Today.

Jessie Diggins abrazó a sus rivales suecas tras la llegada, mientras la tribuna coreaba su nombre. En declaraciones difundidas por NBC, la atleta compartió: “Sentí que me estaba volviendo loca todo el tiempo. Intentaba luchar cada segundo y darlo todo. He pasado noches en vela con las costillas crujiendo. Ha sido realmente duro”.

Diggins llegó a la meta y se desplomó sobre la nieve (AFP)

La estadounidense suma con esta presea su cuarta medalla olímpica, la tercera individual y la cuarta en cuatro Juegos consecutivos. Cabe destacar que Diggins anunció en noviembre pasado que esta sería su última temporada como atleta profesional. “Quiero compartir con ustedes que este será mi último año compitiendo en esquí. Va a ser difícil alejarme de este deporte y de este equipo que tanto amo, pero también lo siento muy bien, y estoy muy emocionada de comenzar un nuevo capítulo en mi vida”, expresó la esquiadora en sus canales oficiales.

A lo largo de su carrera, Diggins se ha caracterizado por su capacidad de sobreponerse a la adversidad física. En Pyeongchang 2018 obtuvo el primer oro estadounidense en la modalidad de sprint por equipos. En Pekín 2022 sumó una plata en los 30 kilómetros estilo libre y un bronce en el sprint individual.

Estados Unidos no figuró históricamente entre los favoritos en el esquí de fondo olímpico, disciplina controlada durante décadas por los países nórdicos y, en su momento, por la Unión Soviética. Resta saber si la atleta norteamericana podrá sumar más medallas en las pruebas de relevo y en la carrera individual de 50 kilómetros clásico programadas para los próximos días.

Diggins celebró el tercer puesto (Reuters)