La concluyente sentencia de Diego Martínez cuando le preguntaron por su relación con Riquelme durante su paso por Boca

*Martínez habló sobre su relación Riquelme

La reciente victoria en el clásico porteño ante San Lorenzo situó nuevamente a Diego Martínez, actual entrenador de Huracán, en el centro de la escena mediática. Tras el triunfo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por 1 a 0, el Gigoló analizó la victoria de su equipo en el clásico y recordó su etapa en Boca Juniors.

En una entrevista con ESPN F90 se refirió al vínculo que mantuvo con Juan Román Riquelme, presidente del club xeneize. Aunque el técnico subrayó su satisfacción por haber dirigido al conjunto de la Ribera, reconoció que la relación con el ídolo xeneize no respondió a sus expectativas: “No fue lo que yo imaginaba. Él venía a los entrenamientos, pero no fue como yo deseaba para que el vínculo pudiera fluir”.

Martínez remarcó su buena sintonía profesional con Marcelo Delgado, quien formó parte del Consejo de Fútbol durante su gestión y hoy se desempeña como Director Deportivo: “Con él sentí un lindo clima de trabajo”.

Estas declaraciones lo convierten en el segundo ex entrenador de Boca Juniors en referirse públicamente al trato institucional con Riquelme en la última semana, después de que Sebastián Battaglia afirmara “no volvería a trabajar con él” en una entrevista con Picado TV.

Durante su ciclo de nueve meses al frente de Boca Juniors en 2024, Martínez condujo al equipo a lo largo de 45 partidos, con 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas, pero sin lograr títulos. Entre sus conquistas más recordadas estuvo la victoria por 3-2 frente a River Plate en Córdoba, mientras que uno de los momentos más adversos fue la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

El entrenador Diego Martínez reveló cómo se sintió en su etapa a cargo del primer equipo de Boca Juniors

En tanto que el propio técnico negó cualquier conflicto con Darío Benedetto, al desmentir la existencia de roces luego de la frase “Noches alegres, mañanas tristes”, supuestamente pronunciada durante un entrenamiento posterior a una celebración de cumpleaños. Martínez declaró: “Con Pipa tengo una excelente relación, muy buena, muy sincera, siempre fuimos de frente, charlamos muchas cosas. No siento que haya pasado absolutamente nada”.

En su análisis, Martínez remarcó que intentó dejar una impronta futbolística y competitiva durante su paso por la institución azul y oro. Según relató en la entrevista, se quedó con “estar en un club muy grande y llevar adelante una idea. En parte logramos lo que buscamos, cuando tuvimos tiempo para trabajar. Tratamos de dejar un sello, una manera de sentir el juego, de competir bien”. El entrenador admitió que la segunda parte del ciclo resultó más compleja y sostuvo: “Sentí que lo mejor era corrernos nosotros”.

Sobre su filosofía de trabajo, Martínez aclaró: “Nosotros, nuestro cuerpo técnico, no nos ponemos en un lugar de sabiduría, de bajar línea, de ser participativos, de generar un ida y vuelta con el plantel. Para algunos puede ser peligroso, pero para nosotros no. El jugador te apoya cuando tenés claro lo que querés”.

Al rememorar el trayecto que lo llevó a la primera línea del fútbol argentino, Martínez manifestó: “Soy feliz con mi trabajo, con lo que hago, desde Ituzaingó en el ascenso”. Sostuvo: “En Boca fui feliz, al igual que en todos los clubes. Siempre nos proponemos disfrutar en todas las instituciones. Siempre tratando de entender dónde estábamos. Pudimos mostrar nuestras ideas, lo logramos”.

Diego Martínez lleva a cabo su segunda etapa como DT de Huracán. Viene de conseguir el triunfo en el clásico y por primera vez en cuatro fechas sumó de a tres. Se ubica noveno en la Zona B del Torneo Apertura y en la próxima fecha recibirá a Sarmiento de Junín, este sábado desde las 19.45.