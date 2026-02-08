Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en un atrapante clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en una nueva edición del clásico porteño

Huracán se enfrentará a San Lorenzo este domingo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El clásico agregará un nuevo antecedente entre dos equipos que arriban con diferentes realidades. Desde las 19:15 con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

El dueño de casa afronta un inicio sin victorias en tres presentaciones del certamen doméstico. A la espera de enfrentar a Olimpo por los 32avos de la Copa Argentina, el Globo mantiene su intranquilidad en la Liga Profesional con dos puntos en la Zona B recolectados por diferentes empates ante Banfield y Atlético Tucumán, ambos en condición de visitante. La derrota contra Independiente Rivadavia por 2-1 en el Palacio de Parque Patricios incluyó la remontada de la Lepra mendocina en solo 12 minutos, un dato negativo con vistas a un nuevo duelo como local.

Por otro lado, el Ciclón afrontará este partido con una baja de peso en el plantel de Damián Ayude. El zaguero central, Jhohan Romaña, salió en el entretiempo de la victoria 1-0 ante Central Córdoba en el Bajo Flores y los estudios médicos arrojaron una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que lo dejará al margen de este encuentro en la Quemita.

Debido a esto, Ayude analiza sacar a Ezequiel Herrera del lateral derecho para meterlo en la zaga junto a Gastón Hernández y ubicar en el andarivel a Fabricio López o sumar a Franco Lorenzon como compañero de Hernández.

El cuadro Azulgrana cayó en su presentación por 3-2 ante Lanús en el Estadio Pedro Bidegain, pero acumula dos festejos consecutivos por sus victorias a Gimnasia y Esgrima en Mendoza gracias al único gol de Diego Herazo y ante el Ferroviario como local con el tanto de Gregorio Rodríguez, uno de los refuerzos traídos en este mercado de pases. San Lorenzo está quinto en la Zona A con seis puntos, por detrás de los líderes Lanús, Platense y Vélez (iniciaron la fecha con 7 unidades) y con peor diferencia de gol que Boca Juniors (6).

Además, en las próximas semanas iniciará su participación en la Copa Sudamericana. Vale destacar que sacó su boleto al certamen internacional por ser el séptimo equipo con mayor cantidad de puntos de 2025 en la Tabla Anual y tendrá la posibilidad de encarar un desafío muy importante en medio de su endeble situación dirigencial con una comisión transitoria hasta la realización de elecciones.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Óscar Cortés, Alejandro Martínez, Erik Ramírez; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 19:15

TV: TNT Sports y ESPN Premium

