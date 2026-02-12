Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

La selección española contempla incorporar a Mateo Pellegrino como posible refuerzo para el Mundial 2026. Luis De La Fuente, actual seleccionador nacional y responsable del reciente título de la Eurocopa y el primer lugar en el Ranking FIFA, observa de cerca al delantero de 24 años, quien se ha destacado en el Parma de Italia, según información vertida por medios españoles. El ex Vélez, Estudiantes y Platense rompió el silencio sobre esta posibilidad.

“No me llamaron (de la Federación Española), vi la noticia cuando salió, pero no me dijeron nada. No trato de enfocarme en eso, trato de enfocarme solo en el fin de semana cuando me toca jugar porque siento que, si uno pierde el foco, quizás no hace las cosas tan bien como debería. Es lindo que se hable de la posibilidad y estoy agradecido por eso, pero se lesionó un chico que venía siendo citado y no hay que festejar las desgracias ajenas nunca”, declaró a ESPN Pellegrino, haciendo referencia al delantero del Porto Samu Aghehowa, víctima de una rotura de ligamentos de rodilla.

Al mismo tiempo, dejó en claro que analizaría la posibilidad de vestir la camiseta roja llegado el caso: “Me enfoco en lo que tengo que hacer día a día y después se verá. Yo no cierro ninguna puerta nunca. A nivel clubes ni selección tampoco. Me enfoco en lo que tengo que hacer ahora y el día de mañana veré si tengo que tomar una decisión”. Vale mencionar que Mateo, hijo de Mauricio, hoy entrenador de Lanús, nació en Valencia en el año 2001 cuando su padre todavía era futbolista del elenco che.

Las gestiones para sumar a Pellegrino a La Roja ganaron velocidad en las últimas semanas, impulsadas por el propio De La Fuente. De acuerdo con As, el director de selecciones españolas, Aitor Karanka, recibió instrucciones de acelerar los trámites necesarios para fichar al futbolista de 1,92 metros de altura, quien presenta doble nacionalidad. La presencia de Pellegrino podría abordar la demanda de un centro atacante de perfil físico, especialmente de cara al próximo encuentro contra Argentina en la Finalissima, y a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

“España está necesitada de un nueve rematador, potente y con buen juego aéreo. La Selección tiene una gran capacidad goleadora, como ha quedado demostrado en la fase de clasificación al Mundial. Mikel Merino, Oyarzabal y Ferran Torres, y en menor medida también Lamine Yamal y Dani Olmo, son goleadores. Pero para Estados Unidos, México y Canadá conviene llevar un ‘ariete desatascador’, como Del Bosque llevó a (Fernando) Llorente a Sudáfrica 2010”, publicó As en el artículo donde ventiló la noticia. Así, tras la lesión de Samu, Mateo Pellegrino ingresó al grupo de principales postulantes para acompañar o reemplazar a Álvaro Morata.

Desde que arribó al Calcio, el delantero de 24 años disputó 39 encuentros y marcó 12 goles (todos por el ámbito doméstico). Además, acaban de anunciar su renovación de contrato hasta el año 2030.

La trayectoria de Mateo Pellegrino incluye su debut en la Primera División argentina el 31 de marzo de 2021, vistiendo la camiseta de Vélez, bajo la dirección de su padre y en un encuentro ante Banfield. Su primer gol llegó ante Cipoletti por la Copa Argentina. Más adelante, a finales de 2022, pasó a préstamo por Estudiantes de La Plata, aunque no consiguió anotar en 19 partidos. En 2023 se integró a Platense, equipo en el que sumó 15 goles en 53 encuentros antes de retornar a Vélez y luego continuar su carrera en Europa con el Parma.