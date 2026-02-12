Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos y Joao Fonseca sufrió una inesperada eliminación en el Argentina Open

Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuatos de final del Argentina Open al derrotar en sets corridos al boliviano Hugo Dellien (Crédito Argentina Open)

La tercera jornada del Argentina Open dejó un saldo positivo para los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes se clasificaron para los cuartos de final. El chileno Alejandro Tabilo dio la sorpresa del miércoles al derrotar al brasileño Joao Fonseca, campeón de la edición anterior. Mariano Navone, en tanto, fue el último albiceleste en sacar boleto a los octavos de final.

Cerúndolo, número 19 del escalafón mundial, primer cabeza de serie y finalista de la edición pasada, derrotó al boliviano Hugo Dellien (167°), proveniente de la clasificación, por 6-0 y 7-6(6).

El porteño, de 27 años, que venía de alcanzar los octavos de final en el Australian Open, se reencontró con el triunfo sobre superficies lentas tras su paso por el ATP de Umag, donde se despidió en la segunda ronda en julio de 2025.

Pasada la medianoche porteña, con la satisfacción de haber avanzado en el ATP de Buenos Aires, Cerúndolo expresó: “El primer set lo jugué muy bien. Siendo sincero, él jugó mal y yo estaba muy sólido. Quizás entró nervioso o le sorprendió la velocidad de la pelota; erró muchas bolas y me encontré con un primer set muy fácil en apenas 15 minutos. En el segundo levantó mucho su nivel, empezó a jugar mejor y el partido se hizo más parejo. No pude quebrar en los primeros games las oportunidades que tuve y él fue agarrando confianza”.

Y admitió: “Creo que en todos estos años aprendí a mejorar mi tenis, mi cabeza y mi físico; a manejar mejor los momentos. Jugar todas las semanas ante los mejores del mundo, si sabés aprovecharlo, te hace crecer y seguir mejorando”.

Por un lugar en las semifinales enfrentará al checo Vit Kopriva (95°), verdugo del italiano Matteo Berrettini (58°) en sets corridos por 6-4 y 6-3.

Alejandro Tabilo celebra con un grito de desahogo tras sellar su victoria ante el brasileño Joao Fonseca y avanzar a la siguiente ronda (Crédito: Prensas Argentina Open)

El brasileño Joao Fonseca (33°) no pudo defender el título logrado en la edición pasada. En su debut en los octavos de final, al chileno Alejandro Tabilo (71°) no le tembló el pulso para superar al carioca con un marcador de 6-3, 3-6 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de comoetencia.

Tabilo, hijo de María y Ricardo, chilenos que emigraron a Canadá a fines de los ‘80, se conocieron en Toronto, ciudad en la que nació el tenista. Vivió allí hasta los 13 años y luego se mudó a Estados Unidos, donde fue becado para continuar su formación como jugador. Recién a los 19 obtuvo la residencia chilena y en la actualidad compite bajo la bandera trasandina.

El zurdo, de 28 años, consiguió a lo largo de su carrera tres triunfos ante jugadores del Top 10: frente al serbio Novak Djokovic (3°) en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025, y ante el italiano Lorenzo Musetti (5°) en el ATP de Chengdu 2025.

Su próximo rival será Tomás Etcheverry (54°) quien sufrió más de la cuenta para derrotar a su compatriota Román Burruchaga (104°) por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4 en tres horas y 37 minutos.

Tomás Etcheverry celebra en Buenos Aires y alcanza un hito personal: 50 triunfos sobre polvo de ladrillo en el ATP Tour (Crédito: Argentina Open)

El partido tuvo momentos de máxima tensión, sobre todo para el platense, que en el undécimo juego del segundo set dispuso de la chance de cerrarlo y no lo consiguió. Ya en el parcial definitivo, con su servicio en el octavo game, volvió a contar con dos match points, pero recién en el décimo juego pudo sellar el triunfo y clasificarse a los cuartos de final.

Etcheverry, con este triunfo, alcanzó los 50 éxitos sobre polvo de ladrillo en 96 presentaciones en el ATP Tour. Al término del encuentro, tras realizar los ejercicios de recuperación, se presentó en conferencia de prensa y se refirió a las oportunidades que dejó pasar para cerrar antes el partido.

“Termina siendo un partido muy mental. En el segundo set tuvo match point y podría haber estado afuera de la cancha en una hora y media, pero tuve que seguir batallando. En el tercer set tuve que reiniciar, porque si salía a jugar con el enojo que tenía en ese momento no iba a tener un resultado positivo. Fue una batalla interna, con un montón de vaivenes, y ahí está la clave: más allá de lo que pase, tener la capacidad de salir rápido adelante y seguir jugando”, comentó el Retu.

Mariano Navone (73°) fue el último argentino en sacar boleto a los octavos de final tras imponerse en sets corridos al estadounidense Emilio Nava (81°) por 6-2 y 6-1. La Nave enfrentará en la próxima instancia a Camilo Ugo Carabelli (47°).