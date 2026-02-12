Deportes

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos y Joao Fonseca sufrió una inesperada eliminación en el Argentina Open

El mejor tenista nacional venció al boliviano Hugo Dellien por 6-0 y 7-6 (6) y se metió entre los ocho mejores. El brasileño, que defendía el título, perdió ante el chileno Alejandro Tabilo en tres sets

Guardar
Francisco Cerúndolo se clasificó
Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuatos de final del Argentina Open al derrotar en sets corridos al boliviano Hugo Dellien (Crédito Argentina Open)

La tercera jornada del Argentina Open dejó un saldo positivo para los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes se clasificaron para los cuartos de final. El chileno Alejandro Tabilo dio la sorpresa del miércoles al derrotar al brasileño Joao Fonseca, campeón de la edición anterior. Mariano Navone, en tanto, fue el último albiceleste en sacar boleto a los octavos de final.

Cerúndolo, número 19 del escalafón mundial, primer cabeza de serie y finalista de la edición pasada, derrotó al boliviano Hugo Dellien (167°), proveniente de la clasificación, por 6-0 y 7-6(6).

El porteño, de 27 años, que venía de alcanzar los octavos de final en el Australian Open, se reencontró con el triunfo sobre superficies lentas tras su paso por el ATP de Umag, donde se despidió en la segunda ronda en julio de 2025.

Pasada la medianoche porteña, con la satisfacción de haber avanzado en el ATP de Buenos Aires, Cerúndolo expresó: “El primer set lo jugué muy bien. Siendo sincero, él jugó mal y yo estaba muy sólido. Quizás entró nervioso o le sorprendió la velocidad de la pelota; erró muchas bolas y me encontré con un primer set muy fácil en apenas 15 minutos. En el segundo levantó mucho su nivel, empezó a jugar mejor y el partido se hizo más parejo. No pude quebrar en los primeros games las oportunidades que tuve y él fue agarrando confianza”.

Y admitió: “Creo que en todos estos años aprendí a mejorar mi tenis, mi cabeza y mi físico; a manejar mejor los momentos. Jugar todas las semanas ante los mejores del mundo, si sabés aprovecharlo, te hace crecer y seguir mejorando”.

Por un lugar en las semifinales enfrentará al checo Vit Kopriva (95°), verdugo del italiano Matteo Berrettini (58°) en sets corridos por 6-4 y 6-3.

Alejandro Tabilo celebra con un
Alejandro Tabilo celebra con un grito de desahogo tras sellar su victoria ante el brasileño Joao Fonseca y avanzar a la siguiente ronda (Crédito: Prensas Argentina Open)

El brasileño Joao Fonseca (33°) no pudo defender el título logrado en la edición pasada. En su debut en los octavos de final, al chileno Alejandro Tabilo (71°) no le tembló el pulso para superar al carioca con un marcador de 6-3, 3-6 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de comoetencia.

Tabilo, hijo de María y Ricardo, chilenos que emigraron a Canadá a fines de los ‘80, se conocieron en Toronto, ciudad en la que nació el tenista. Vivió allí hasta los 13 años y luego se mudó a Estados Unidos, donde fue becado para continuar su formación como jugador. Recién a los 19 obtuvo la residencia chilena y en la actualidad compite bajo la bandera trasandina.

El zurdo, de 28 años, consiguió a lo largo de su carrera tres triunfos ante jugadores del Top 10: frente al serbio Novak Djokovic (3°) en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025, y ante el italiano Lorenzo Musetti (5°) en el ATP de Chengdu 2025.

Su próximo rival será Tomás Etcheverry (54°) quien sufrió más de la cuenta para derrotar a su compatriota Román Burruchaga (104°) por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4 en tres horas y 37 minutos.

Tomás Etcheverry celebra en Buenos
Tomás Etcheverry celebra en Buenos Aires y alcanza un hito personal: 50 triunfos sobre polvo de ladrillo en el ATP Tour (Crédito: Argentina Open)

El partido tuvo momentos de máxima tensión, sobre todo para el platense, que en el undécimo juego del segundo set dispuso de la chance de cerrarlo y no lo consiguió. Ya en el parcial definitivo, con su servicio en el octavo game, volvió a contar con dos match points, pero recién en el décimo juego pudo sellar el triunfo y clasificarse a los cuartos de final.

Etcheverry, con este triunfo, alcanzó los 50 éxitos sobre polvo de ladrillo en 96 presentaciones en el ATP Tour. Al término del encuentro, tras realizar los ejercicios de recuperación, se presentó en conferencia de prensa y se refirió a las oportunidades que dejó pasar para cerrar antes el partido.

“Termina siendo un partido muy mental. En el segundo set tuvo match point y podría haber estado afuera de la cancha en una hora y media, pero tuve que seguir batallando. En el tercer set tuve que reiniciar, porque si salía a jugar con el enojo que tenía en ese momento no iba a tener un resultado positivo. Fue una batalla interna, con un montón de vaivenes, y ahí está la clave: más allá de lo que pase, tener la capacidad de salir rápido adelante y seguir jugando”, comentó el Retu.

Mariano Navone (73°) fue el último argentino en sacar boleto a los octavos de final tras imponerse en sets corridos al estadounidense Emilio Nava (81°) por 6-2 y 6-1. La Nave enfrentará en la próxima instancia a Camilo Ugo Carabelli (47°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryAlejandro TabiloMariano NavoneArgentina OpenATP 250TenisArgentina

Últimas Noticias

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

El conflicto se originó cuando dos facciones de simpatizantes radicalizados del equipo cordobés. La pelea fue encabezada por el grupo de Germán “El Gitano” Minuet

Prohibieron el ingreso a las

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

En medio de las cuestionamientos a los tenistas que no fueron parte del equipo de Copa Davis, el platense explicó sus razones. Contó el trabajo que realiza para recuperar su juego

Tomás Etcheverry habló sobre las

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Aldo Duscher fue un Pekerman boy casi desde que dejó su casa en el Sur a los 14 años. Ganó dos Sudamericanos Sub 20 con Argentina, llegó a la Mayor y compartió la gloria con Scaloni en La Coruña. Hoy técnico en crecimiento, analiza a la Albiceleste desde la cercanía con sus ex compañeros, cuenta los consejos que le dio Bielsa y da la explicación más original sobre por qué no se puede frenar a Messi

Brilló en Europa, jugó con

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

Doriane Pin logró el título en la F1 Academy. Fue reclutada por el equipo alemán y es su nueva piloto de desarrollo

Tiene 22 años, fue campeona

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

Fabio Capello puso a los argentinos y al brasileño Ronaldo Nazario en otro nivel. Por qué los astros sudamericanos tienen “un brillo distinto”

La filosa reflexión de un
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

El día que nacieron dos

El día que nacieron dos pilares del mundo moderno: la sorprendente coincidencia entre Charles Darwin y Abraham Lincoln

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como sucesora del régimen norcoreano

El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento gubernamental

El Comité Noruego del Nobel exigió al régimen de Irán la liberación de Narges Mohammadi y denunció “abusos físicos” contra la activista