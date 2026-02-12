Deportes

El video de Mauro Icardi con un juguete sexual en una fiesta que desató la polémica en Turquía: “Esto es inmoral”

La celebración en Estambul derivó en ola de críticas y tensiones en el fútbol turco tras la circulación de videos controvertidos y acusaciones entre hinchas rivales

Las imágenes se dieron en el cumpleaños del uruguayo

La celebración del cumpleaños número 30 del mediocampista uruguayo Lucas Torreira en Estambul provocó una fuerte polémica en torno al Galatasaray tras la difusión de las imágenes de la fiesta, de la que fue parte el delantero argentino Mauro Icardi. El evento tuvo lugar en The Lobby, en Harbiye, y reunió a 150 invitados con acceso restringido por invitación.

Entre los asistentes figuraron compañeros de Torreira como Gabriel Sara, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Eren Elmalı y Ahmed Kutucu, además del director técnico Okan Buruk. También acudieron personalidades como el actor Biran Tunca, el chef Gürkan Topçu, Demet Akalın y Okan Kurt. Durante la velada, se ofrecieron hamburguesas preparadas por Topçu y postres temáticos en colores amarillo y rojo, mientras que Demet Akalın y el cantante Sefo interpretaron sus canciones más populares en vivo, acompañados por bailarinas.

Lucas Torreira lideró el corte de la torta del cumpleaños rodeado de amigos y colegas. Icardi, de 32 años, descorchó una botella de champán, momento que fue ovacionado por los presentes. Fue allí, en el momento de la apertura de los regalos, cuando se dio una de las controversias de la velada. Uno de los presentes fue un juguete sexual, que el ex Inter y PSG blandió jocosamente ante las cámaras y luego le entregó entre risas al homenajeado. Esa secuencia generó malestar en Turquía: fanáticos y personalidades criticaron a los protagonistas.

“¡Qué vergüenza, hombre! Esto es un acto inmoral. Estás jugando en Turquía, cálmate. Si tuviera la autoridad, lo deportaría inmediatamente”, golpeó el analista Erman Toroğlu.

Sin la China Suárez, el delantero disfrutó de la noche

“Si nuestros jugadores hicieran estas cosas, se hablaría de ello durante 50 años, pero ¿adivinen por qué ya no se habla de ello?“, se quejó un aficionado del Fenerbahce, clásico rivl del Galatasaray. ”¡No ignoren lo de Icardi y Torreira! ¡Impongan los castigos más severos!“, reclamó un segundo. “Icardi es, como saben, el futbolista más ejemplar de ese club. Y tiene a Torreira a su lado... Ya no podemos tolerar los intentos de esta persona de dañar la moral de la sociedad. ¡Que quienes lo consideran aceptable lo mantengan en el equipo y en el país!“, sumó un tercero.

También hubo voces disonantes. “No estaba allí, no lo vi; podría ser IA. Son jóvenes, por supuesto que se divertirán”, respaldó a los sudamericanos el periodista Ali Naci Küçük.

Otra polémica surgió cuando, ya avanzada la fiesta, circuló en redes sociales y medios turcos un video que mostraba a un hombre de cabello platinado, de espaldas, besando a una mujer. Muchos usuarios y periodistas en X (antes Twitter) especularon sobre la identidad de Icardi como protagonista de las imágenes. Pero hay dos pruebas en contra de esa hipótesis: el hombre del video no tenía el tatuaje en el cuello distintivo de Icardi y vestía camisa negra, distinta al saco oscuro y camisa blanca vistos en el delantero durante la celebración.

Mauro Icardi y Lucas Torreira
Mauro Icardi y Lucas Torreira posan sonrientes junto a un grupo de compañeros del Galatasaray

El festejo se realizó 72 horas antes de un partido decisivo para el liderazgo de la Superliga turca entre el Galatasaray y el Eyupspor. Torreira, uno de los jugadores más cercanos al atacante argentino, ha declarado su deseo de jugar para Boca Juniors, mientras Icardi ha manifestado en reiteradas ocasiones su afinidad con River Plate.

Todo indica que Icardi, capitán y máximo goleador extranjero de la historia del club tras haber alcanzado 73 goles y superar a Gheorghe Hagi, renovará su vínculo por dos temporadas adicionales. Pese a una reducción considerable de ingresos —de 10 millones de euros anuales a 4,5 millones—, continuará como referente en el esquema de Okan Buruk y pieza clave en la plantilla de Galatasaray.

La presencia y exposición de Icardi siguen marcando el rumbo del plantel, con impacto tanto dentro como fuera del campo, como reflejó la reciente y controvertida celebración junto a Lucas Torreira.

Mauro Icardi y Lucas Torreira
Mauro Icardi y Lucas Torreira en el momento del corte de la torta
La imagen que se hizo viral

