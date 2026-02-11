Deportes

Las fotos y videos de Mauro Icardi en la alocada fiesta de cumpleaños de Torreira: la imagen que generó polémica

El delantero participó de la celebración del uruguayo junto a varios compañeros del Galatasaray

La imagen que se hizo viral

Mauro Icardi otra vez quedó en el centro de la controversia. El delantero, de 32 años, concurrió con muchos de sus compañeros a la fiesta que organizó Lucas Torreira, mediocampista uruguayo que cumplió 30 años en Estambul y resolvió celebrarlo junto a sus seres queridos en un salón, con mesas bien regadas y show en vivo.

El rosarino concurrió al evento sin la compañía de la China Suárez y los focos se posaron en él. Se lo vio sonriente junto a sus compañeros, con una copa en la mano y observando el show, que incluyó DJ y un dúo de danza femenino.

Por momentos también fue captado alejado del grupo y con el teléfono en la mano. Durante la noche, se descubrió que desarchivó varias publicaciones compartidas con Wanda Nara y sus hijas. ¿Nostalgia? Y una de las imágenes se hizo viral e incrementó la polémica. En el video, se ve a un hombre platinado, de espaldas, besando a una mujer. Y las especulaciones de varios internautas e incluso periodistas señalaron que se trató del punta ex PSG e Inter.

Sin la China Suárez, el delantero disfrutó de la noche

Aunque dos detalles contradicen la información. A dicha persona no se le ve tatuaje en el cuello, como sí posee Icardi. Y la persona ostenta una camisa negra. El argentino lució un saco oscuro y camisa blanca debajo. Los fanáticos del Galatasaray tomaron esta acusación como algo personal en la red social X (antes Twitter). Y señalaron a los aficionados de su clásico rival, el Fenerbahce (y escolta a tres puntos en la Superliga de Turquía) por la difusión de esta versión a partir de la filmación.

La fiesta se desarrolló 72 horas antes del próximo partido del líder del fútbol turco: este viernes, desde las 14 (hora de Argentina) se probará ante el Eyupspor, en busca de estirar la ventaja en la cima. Torreira es uno de los futbolistas más cercanos al atacante: el uruguayo declaró en innumerables oportunidades que le gustaría jugar en Boca Juniors. Icardi, por su parte, siempre coqueteó con River Plate.

Icardi, junto a un fanático
Icardi, junto a un fanático en la fiesta. ¿Su acompañante, de color de pelo similar, es el del video del beso con la mujer? (X)

El contrato del delantero con el Galatasaray vence el 30 de junio. Es el capitán e ídolo: allí cosechó cinco títulos. Por eso, más allá de que recibió ofertas y sondeos de otros clubes, como la Roma y la Juventus, todo indica que seguirá con un vínculo por otros dos años.

Eso sí, para seguir en la institución, aceptará una reducción considerable de sus ingresos. De los 10 millones de euros anuales que percibe hoy, pasará a cobrar 4.5 millones.

Hace una semana, el rosarino alcanzó las 73 conquistas y se transformó en el máximo goleador extranjero del club. Así, superó a Gheorghe Hagi, el legendario N° 10 que supo ser conocido como “el Maradona de los Cárpatos” y brilló en el choque por octavos de final del Mundial de Estados Unidos 94, en el que Rumania eliminó a la Argentina.

La presencia de Icardi hace ruido dentro y fuera de la cancha, tal como quedó probado en la fiesta de cumpleaños de Lucas Torreira.

