El Argentina Open sigue con Sebastián Báez, Luciano Darderi y un cruce argentino que promete: hora y cómo ver los partidos en vivo

La mirada fija en la pelota. Sebastián Báez, uno de los favoritos a quedarse con el Argentina Open (Fuente: REUTERS/Jorge Silva)

El Argentina Open entra en zona decisiva y este jueves habrá varios cruces atractivos en busca de un lugar en los cuartos de final del ATP 250 que se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Será el debut de dos de los candidatos a quedarse con el título. Uno de ellos es Sebastián Báez, 34° del mundo y cuarto preclasificado: enfrentará a Ignacio Buse (96°), de 21 años y la máxima esperanza del tenis de Perú.

El argentino buscará sostener su candidatura al título ante su público y ratificar en polvo de ladrillo, su superficie predilecta, el buen comienzo de año que tuvo sobre las canchas rápidas de la gira de Oceanía.

Báez luce un registro de 8 triunfos y apenas 2 derrotas desde el inicio de la presente temporada. Dos de esas victorias las consiguió frente a dos Top 10, los estadounidenses Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°), respectivamente.

El desafío venidero no será sencillo para Sebita, que tiene que defender una buena cantidad de puntos en la gira sudamericana. Para él será vital arrancar con un éxito frente a un jugador emergente y que sueña con dar el batacazo.

Otro de los encuentros atractivos será el que protagonizará el ítalo argentino Luciano Darderi, segundo favorito, frente al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (114°). El 22° del mundo llega como uno de los grandes candidatos y buscará acreditar esa condición ante un rival que suele mostrarse competitivo sobre polvo de ladrillo.

Luciano Darderi festeja su triunfo ante Sebastián Báez en el Australian Open (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Darderi también comenzó el año a paso firme: llegó a octavos de final en el Australian Open, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo. En la segunda fase había eliminado a Báez en cuatro sets.

La jornada también tendrá un cruce con presencia argentina asegurada en la siguiente ronda: Juan Manuel Cerúndolo (80°) se medirá ante el español Pedro Martínez (94°) en un duelo que promete intensidad desde el fondo de la cancha.

El programa se completa con un cruce albiceleste: Camilo Ugo Carabelli, 47° del ranking ATP y sexto preclasificado, se medirá con Mariano Navone (74°) en un partido que garantiza protagonismo nacional en los cuartos de final y tenis de buen nivel.

El Brujo viene de repetir el título obtenido el año pasado en el Challenger 125 de Rosario y acumuló varias actuaciones convincentes durante la semana pasada. La Nave, por su lado, tuvo un debut sin fisuras: 6-2 y 6-1 frente al estadounidense Emilio Nava (81°).

El Argentina Open reparte US$ 675.310 entre todos los participantes del cuadro principal y las distintas rondas del torneo. Todos los partidos son televisados por TyC Sports.

Camilo Ugo Carabelli viene de obtener un título en polvo de ladrillo (Fuente: Rosario Challenger)

Argentina Open - Partidos del jueves 12 de febrero

Octavos de final

Marcelo Tomás Barrios Vera (CHI) vs. Luciano Darderi (ITA, 2)

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs. Pedro Martínez (ESP)

Ignacio Buse (PER) vs. Sebastián Báez (ARG, 4)

Camilo Ugo Carabelli (ARG, 6) vs. Mariano Navone (ARG)

Argentina Open - Resultados del miércoles 11 de febrero

Octavos de final

Tomás Martín Etcheverry (ARG) a Román Andrés Burruchaga (ARG) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4

Vit Kopriva (CZE) a Matteo Berrettini (ITA) por 6-4 y 6-3

Alejandro Tabilo (CHI) a Joao Fonseca (BRA) por 6-3, 3-6 y 7-5

Francisco Cerúndolo (ARG) a Hugo Dellien (BOL) por 6-0 y 7-6 (6)