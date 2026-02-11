Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: “Se parten en dos”

Justus Strelow, Breezy Johnson y Alysa Liu fueron algunos de los que sufrieron daños en sus preseas

Los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 concentran las miradas del deporte hasta el próximo domingo 22 de febrero, día de su conclusión. Aunque en esta oportunidad, la cita no está en boca de los expertos por lo deportivo, sino por las repetidas quejas de los participantes porque muchas de las medallas se desprendieron de la correa sin posibilidad de reparar fácilmente y la organización tomó cartas en el asunto para solucionar este problema.

A siete días del inicio de las competencias, varios medallistas han alzado su voz para denunciar esta situación, que también ocurrió en los JJOO de verano 2024 realizados en París. Una de ellas fue Breezy Johnson, estadounidense de 30 años que se quedó con el oro en esquí alpino descenso femenino, ya que se le rompió la presea tras la ceremonia de entrega: “No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió”.

“Estoy segura de que alguien lo arreglará. No está completamente rota, pero un poco rota”, analizó en declaraciones divulgadas por la agencia AP después de su victoria en Cortina d’Ampezzo durante la jornada de este domingo. Además, en conferencia de prensa, visibilizó la problemática con el metal en la mano: “Ahí está la medalla, y aquí está la pequeña pieza que se supone que va en la cinta para sujetarla a la medalla. Y sí, se ha desprendido”.

Breezy Johnson mostró la medalla en todo su esplendor antes de que se desprenda de su cuello (Crédito: Reuters/Leonhard Foeger)

El diario británico The Guardian explicó que estos inconvenientes se debieron al cordón de la medalla, que tiene un “mecanismo de desprendimiento obligatorio por ley“. El diseño permite que pueda liberarse de manera automática al tirar con fuerza, evitando que la persona se ahogue.

Además, Justus Strelow, el biatleta alemán dueño de la medalla de bronce en relevos mixtos 4x6km, fue grabado en medio de la celebración con su delegación en el preciso instante en el que se le cayó la presea al suelo. A pesar de sus intentos por repararlo, no pudo. “¿Qué pasa con estas medallas?”, se preguntó.

En el mismo sentido, la patinadora norteamericana Alysa Liu mostró el desprendimiento a través de un breve video de Instagram con la consigna: “Mi medalla no tiene cinta”. Había ganado la prueba por equipos con Estados Unidos. La agencia italiana ANSA expresó que la deportista de ese país, Lucia Dalmasso (bronce en snowboard eslalon gigante paralelo femenino), también denunció esta situación.

Justus Strelow fue otra de las víctimas de la endeble correa que sostiene a las preseas (Crédito: Reuters/Matthew Childs)

Por último, la sueca Ebba Andersson hizo lo propio tras quedarse con la plata en esquí de fondo Esquiatlón 10 km + 10 km. “Fue una tontería. Salí corriendo y, en el apuro, la medalla se partió en dos en la nieve. Pensé: ‘Qué mierda, esto ha sido una estupidez’. Luego intenté arreglarla y una de las tres partes salió disparada en otra dirección y sigue por ahí fuera en algún sitio. Al final, nos dimos por vencidos. Ahora mismo espero que haya algún organizador que tenga un plan B para las medallas rotas”, alertó en palabras divulgadas por STV Sport.

Luego de todas estas quejas en menos de una semana de competencia, la organización inició una investigación con una “máxima atención”. Y el portavoz Luca Casassa declaró en su habitual conferencia de prensa diaria que encontraron una respuesta a la problemática: “Se ha implementado una solución específica. Se anima a los atletas cuyas medallas se hayan visto afectadas a que las devuelvan a través de los canales adecuados para que puedan ser reparadas y devueltas con prontitud”.

“Tras los informes sobre problemas que afectaban a un pequeño número de medallas, el comité organizador revisó inmediatamente el asunto, trabajando en estrecha colaboración con la Casa de la Moneda del Estado, que produjo las medallas”, explicó inicialmente.

El festejo de Ebba Andersson con la medalla de plata (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Antes de esta resolución, el director de operaciones del comité organizador de los Juegos Olímpicos de invierno, Andrea Francisi, ya había adelantado la necesidad de brindar una rápida respuesta a los reclamos: “La medalla es el sueño de los atletas, por lo que queremos que obviamente en el momento en que se les entrega todo sea absolutamente perfecto, porque realmente consideramos que es el momento más importante. Así que estamos trabajando en ello”.

Una de las primeras beneficiadas fue Breezy Johnson, a quien ya le habían dado una nueva antes de la prueba de descenso combinado por equipos, en la que salió primera, pero terminó cuarta en la general por la mala producción de su compañera Mikaela Shiffrin, quien fue 15° en el eslalón. Ante la pregunta sobre si había podido conservar la primera presea, respondió entre risas: “No te dejan tener varias de esas cosas”.

En los Juegos de París 2024, más de 100 participantes tuvieron que devolver su medalla tras localizar distintos daños, según el medio francés La Lettre. El autor del informe, el periodista Matthieu Fauroux, detectó “problemas de calidad de los barnices de las medallas”.

En los JJOO de invierno desarrollados en Italia participan más de 2.900 atletas de diferentes partes del mundo y compiten por 114 medallas en 16 disciplinas.