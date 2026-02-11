Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Camilo Ugo Carabelli debutó con un triunfo en el Argentina Open al derrotar a su compatriota Francisco Comesaña (Crédito: Prensa Challenger Rosario)

En la segunda jornada de competencia del Argentina Open, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final. Este miércoles se completará la primera ronda con la presentación de Mariano Navone, quien postergó su debut debido a que su rival, el estadounidense Emilio Nava, viene de disputar los Qualifiers de la Copa Davis 2026 en Hungría. El reglamento establece que, cuando hay cambio de continente, deben contemplarse tres días de descanso antes de volver a competir en el tour.

Con el envión anímico de haber conquistado el Challenger de Rosario el domingo pasado por segunda temporada consecutiva, Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 47 del ranking mundial, tuvo un destacado debut frente a su compatriota Comesaña (63°), a quien superó por 6-4 y 7-6(3).

Al cierre del partido, en un costado de la cancha central, Ugo Carabelli se refirió a su triunfo: “Estuvo muy duro al principio, con otras condiciones, nada que ver con Rosario. Estaba bastante cansado y no dormí muy bien estas dos noches. La clave fue bancármela mentalmente y pude jugar a un buen nivel de tenis. Este tipo de partidos tiene un condimento extra, hay bastante competencia entre nosotros: nos llevamos todos muy bien, pero obviamente todos le quieren ganar a todos porque es un deporte de alta competencia”.

Y agregó: “En lo personal trato de aprovechar esta gira porque después quedan pocos torneos en este tipo de superficies y buscamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Todos son partidos muy duros, los vivo con muchos nervios; sé que acá es donde puedo hacer la diferencia, como la hice el año pasado, y trato de mantenerme alerta de cabeza para poder competir bien”.

En la siguiente fase Ugo Carabelli se medirá con el vencedor del duelo entre Navone (73°) y Nava (81°) programado para este miércoles en el primer turno de la cancha 2, no antes de las 13:00 (hora argentina).

Juan Manuel Cerúndolo Argentina Open 2026 (Crédito Prensa Argentina Open)

Juan Manuel Cerúndolo (80°) se volvió a reconciliar con los torneos ATP Tour. El porteño de 24 años había logrado su último triunfo en las semifinales de Gstaad, sobre canchas lentas, cuando supo vencer al peruano Ignacio Buse (96°), la semana del 14 de julio, luego caería en la final ante el kazajo Alexander Bublik (10°).

Sobre las canchas lentas del Buenos Aires Lawn Tennis Club tuvo un debut soñado al derrotar al alemán Daniel Altmaier (51°) con un marcador de 6-2 y 6-2 en una hora y 28 minutos de competencia.

En su tercera edición en el certamen porteño, el menor de los Cerúndolo consiguió su mejor performance en 2025 llegando a los octavos de final, instancia que perdió ante su hermano, Francisco.

Sobre el triunfo, Cerúndolo contó: “Hoy me picó mucho la pelota; la cancha estaba rápida, algo que me gusta porque la pelota levanta bien. Con la derecha le pegué muy firme y jugué con un porcentaje muy alto de primeros saques: tuve cerca de un 80%, que es un montón. Eso me permitió arrancar los puntos siempre dominando con la derecha. Como dije, jugué muy firme desde la base, especialmente con ese golpe, y devolví muy bien. La clave fue mantener el dominio constante durante todo el partido”.

En la próxima fase se enfrentará al español Pedro Martínez (94°), semifinalista de la última edición y verdugo del correntino Lautaro Midón (229°) por 6-4, 6-1.

Román Burruchaga festeja en Buenos Aires: ganó en su debut en el Argentina Open y se metió por primera vez en el Top 100 del ranking mundial, 98° en el ranking en vivo.(Crédito: Prensa Argentina Open)

Román Burruchaga logró un triunfo con valor doble en el ATP 250 de Buenos Aires: fue su estreno ganador en el cuadro principal porteño y le permitió ingresar por primera vez al top 100 del ranking mundial (98° en el ranking en vivo). Burru venció al serbio Laslo Djere (91°) por 6-2 y 6-4 y en búsqueda de los cuartos de final se jugará con su compatriota Tomás Etcheverry (54°).

Con la victoria entre sus manos, el argentino dijo: “Muy contento por la victoria de hoy, enfrentaba a un rival muy duro, sabíamos lo que teníamos que hacer, por suerte jugué un muy buen partido. Sabía que estaba al borde del top 100 por lo que es una satisfacción muy grande”.

Al ser consultado por la denuncia que realizó tras recibir amenazas de muerte contra él y su familia, poco antes de disputar la semifinal ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng en el Challenger que se desarrolló la semana pasada en el Jockey Club de Rosario, y que finalmente lo tuvo como finalista, sostuvo: “Me llegaron varios mensajes; tenían datos sobre mí y sobre mi familia, datos personales, y fue un poco más asustador, por así decirlo. La verdad es que, cuando entré al partido, tuve bastante contención por parte de la organización, de todo el torneo, del equipo y de mi familia, y eso también me tranquilizó”.

Y admitió: “Por suerte pude jugar el partido con normalidad y no es algo que me haya afectado durante el juego. Sin embargo, durante el partido me venían algunos pensamientos, pero no llegaron a afectarme internamente y pude desenvolverme con normalidad”.

El italiano Matteo Berrettini supo alcanzar el puesto número 6 del mundo en 2022 y actualmente se ubica en el 58, venció a Federico Coria (322°), regresó al circuito tras más de cinco meses de inactividad por problemas físicos, por un doble 7-5.

Por su parte, el chileno Alejandro Tabilo (71°) superó a Facundo Díaz Acosta (285°), campeón de la edición 2024 del Argentina Open, por 7-6(5) y 6-3.

En otro encuentro, el peruano Ignacio Buse (96°) derrotó al nacido en Perugia Francesco Passaro (159°) por 5-7, 7-5 y 6-4.