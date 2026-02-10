Deportes

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

El platense se impuso en sets corridos ante el italiano Andrea Pellegrino por 6-3 y 6-4. Este martes continuará la competencia con la presencia de cinco tenistas locales. Orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Tomás Etcheverry debutó con un
Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Buenos Aires al superar al italiano Andrea Pellegrino (Crédito: Prensa Argentina Open)

Este lunes comenzó la 26ª edición del Argentina Open, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Tomás Etcheverry se estrenó con un triunfo ante el italiano Andrea Pellegrino. Por su parte, Lautaro Midón y Alex Barrena no lograron avanzar a los octavos de final. Este martes continúa la competencia con la participación de cinco tenistas locales.

Ante la presencia de una importante cantidad de público que se acercó al club ubicado en los Bosques de Palermo y con una temperatura que superó los 33 grados centígrados, Etcheverry, ubicado en el puesto 54 del escalafón mundial, fue el encargado de darle el primer triunfo a la legión argentina en el torneo de Buenos Aires al derrotar, en el debut, al italiano Pellegrino (145°), proveniente de la clasificación, por 6-3 y 6-4 en una hora y 39 minutos de juego.

El platense de 26 años, que aún no cuenta con títulos ATP Tour, perdió las tres finales que disputó en Santiago y Houston en 2023, y en Lyon en 2024. Actualmente está jugando su quinta edición en el torneo de Buenos Aires, donde sus mejores actuaciones fueron alcanzar los cuartos de final en 2023 y 2024.

Durante el desarrollo del encuentro, el argentino incluso llegó a vomitar en uno de los puntos. Al ser consultado sobre esa situación, Etcheverry explicó: “En el segundo set tuve un malestar al que, la verdad, no le di mucha importancia”.

Al analizar el triunfo, manifestó: “La clave fue el saque: me sentí muy cómodo y sabía que, si podía lograr algún que otro quiebre, después iba a estar bastante firme desde ese lado. Más allá de que sufrí un poco en el primer game del set, luego me empecé a encontrar cada vez más, supe manejar algunas situaciones de riesgo que tuve y, con los dos quiebres que conseguí y manteniendo mi saque, se dieron las claves del triunfo”.

Por un lugar en los cuartos de final, el Retu se medirá con el vencedor del duelo entre Román Burruchaga (104°) y el serbio Laslo Djere (91°).

Por su parte, Lautaro Midón (229°), quien superó la clasificación y disputó su primer cuadro principal de ATP Tour, cayó ante el español Pedro Martínez (94°) por 6-4 y 6-1. Alex Barrena (180°) luchó pero finalmente perdió con el checo Vit Kopriva (95°) por 6-4, 3-6 y 6-4. En tanto, la sorpresa del día la dio el boliviano Hugo Dellien (167°), al vencer al bosnio Damir Dzumhur (62°) por 6-4 y 6-1.

Para este martes se espera
Para este martes se espera por la presencia de cinco tenistas argentinos en el ATP 250 de Buenos Aires (Crédito: Rosario Challenger)

Para el segundo día de competencia, la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se vestirá de celeste y blanco: cinco tenistas locales buscarán avanzar a los octavos de final del ATP porteño. Todos los partidos podrán verse en vivo por TyC Sports.

Juan Manuel Cerúndolo (80°) será el encargado de abrir la jornada diurna ante el alemán Daniel Altmaier (51°), no antes de las 13:00 (hora argentina).

Facundo Díaz Acosta (285°), campeón de la edición 2024 del Argentina Open y quien recibió una invitación para ser parte de los 32 tenistas que disputan el certamen, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo (71°), finalista del Challenger de Concepción este año. El encuentro comenzará a las 14:30.

En la sesión nocturna, Federico Coria (322°), otro de los jugadores que obtuvo un wild card, tendrá un duro rival en la primera ronda ante el italiano Matteo Berrettini (58°), quien consiguió a lo largo de su carrera diez títulos ATP Tour. El partido está programado para las 18:30.

Por último, el duelo albiceleste lo protagonizarán Camilo Ugo Carabelli (47°), quien levantó el trofeo del Challenger de Rosario por segunda vez consecutiva el último domingo, y el marplatense Francisco Comesaña (63°).

En la cancha 2, se espera la participación del chileno Marcelo Barrios Vera (114°) frente al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), desde las 13:00. A continuación jugarán Román Burruchaga ante el serbio Laslo Djere, y el peruano Ignacio Buse (96°) frente al italiano Francesco Passaro (159°).

