La contundente sentencia sobre la ventaja de los motores Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Zak Brown, CEO de McLaren, el equipo campeón mundial, defendió a los impulsores alemanes que proveen al team inglés, como así también a Alpine, la escudería de Franco Colapinto

La polémica por el motor Mercedes-AMG F1 M17 E Performance y su relación de compresión tuvo un nuevo capítulo. En este caso, es el CEO de McLaren, Zak Brown, quien defendió la motorización alemana que provee a su equipo, y negó un boicot para el inicio de la temporada el 8 de marzo en Australia. Además, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige a la categoría, se pronunció al respecto.

El análisis de Brown, a cargo del equipo campeón mundial, sobre el actual escenario subraya la escrupulosa conformidad de la unidad de potencia Mercedes, tanto en el cumplimiento normativo como en la solidez de los procedimientos de homologación. “El motor ha sido diseñado y cumple totalmente con las normas”, sostuvo el estadounidense en testimonios publicados por The Race: "La realidad es que el motor cumple totalmente con la normativa y superó todas las pruebas. Creo que el departamento de motores de Mercedes ha hecho un buen trabajo“, añadió.

Ante la consulta sobre hipótesis reglamentarias que podrían impedir la presencia de escuderías propulsadas por la casa alemana, el CEO de McLaren recalcó: “No me imagino no tener a los equipos Mercedes en la parrilla en Australia. No estamos en esas conversaciones, así que no sé qué se necesitaría, desde la perspectiva de un fabricante de motores, para cambiar las reglas, pero todos los equipos Mercedes estarán en la parrilla en Australia”.

La controversia apuntada a los motores Mercedes radica en la mayor compresión que llegaría a 18.1 puntos, por encima de los 16:1 para impulsores V6 estipulados para esta temporada, con el objetivo de seducir la presencia de fabricantes y reducir costos. Esa mayor compresión les daría entre 15/20 caballos más y unas 3 décimas por vuelta. Red Bull también habría encontrado la manera de llegar a esa diferencia de compresión. Mientras, el resto de los motoristas pegaron el grito y reclamaron la intervención de la FIA para revisar las plantas impulsoras de Mercedes, que tiene tres clientes: McLaren, Williams y Alpine, la escudería del argentino Franco Colapinto.

Desde la perspectiva de la FIA, el director del área de monoplazas, Nikolas Tombazis, reforzó el compromiso del organismo en aportar claridad a la discusión antes del Gran Premio de Australia, de modo que la competición se resuelva en pista y no por disputas legales.

Mercedes está bajo la lupa
Mercedes está bajo la lupa por el rendimiento de su motor y que también favorece a sus clientes (@MercedesAMGF1)

Sin embargo, Tombazis reconoció que la búsqueda de ventajas técnicas a partir de vacíos reglamentarios es un comportamiento inherente a la F1 cada vez que se implementan cambios regulatorios de gran alcance: “Como todos, estos recién llegados empezaron muy por detrás de los ya establecidos, tuvimos que crear maneras de permitirles unirse al deporte en igualdad de condiciones, porque de lo contrario habrían quedado muy atrás y, como hay un límite de costos y limitaciones, siempre habrían tenido dificultades para ponerse al día”.

Pese a que algunos equipos rivales trabajan en propuestas para modificar la reglamentación antes de la primera fecha, Tombazis insistió: “Nuestra intención es, por supuesto, resolver los problemas para el inicio de la temporada”.

El comportamiento de los motores durante la pretemporada no genera dudas solo en el plano legal. Las pruebas de Barcelona sirvieron para evidenciar la robustez y kilometraje conseguido tanto por Red Bull Powertrains como por los otros fabricantes líderes —Ferrari y Mercedes—, según el análisis de Brown y de Andrea Stella, director del equipo McLaren. Stella incluyó a los tres proveedores entre los que partieron con mejor pie este año. Aunque la tabla de tiempos no situó a Red Bull en los primeros puestos —Max Verstappen terminó séptimo, a 1,238 segundos de Lewis Hamilton, líder con Ferrari—, la atención se centró más en la fiabilidad y el potencial a largo plazo de las nuevas unidades.

Brown sintetizó el sentimiento en el box de McLaren al afirmar: “El motor Red Bull-Ford parece muy potente, así que me quito el sombrero ante ellos. No solo parecía muy rápido, sino también muy fiable”.

Este miércoles comenzarán los ensayos oficiales de pretemporada a puertas abiertas, a diferencia de lo que pasó en Barcelona. Hasta el viernes los once equipos girarán en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

