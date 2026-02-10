Deportes

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Mats Wilander se sumó al pedido de revisión a la ATP: “El tenis le debe muchísimo”

Willy, en el US Open
Willy, en el US Open de 1978 (Photo by Focus on Sport/Getty Images)

Mats Wilander, ex número uno del mundo y figura histórica del tenis sueco, reclamó que la ATP debe reconocer a Guillermo Vilas como ex número uno del mundo. “Cada día que pasa sin corregir eso es una injusticia mayor, especialmente considerando su estado de salud. El tenis le debe muchísimo a Vilas”, expresó el deportista en diálogo con Clay.

Wilander, quien lideró la clasificación mundial durante 20 semanas a finales de los 80, insistió: “Si hay pruebas de que Guillermo Vilas fue número uno del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, añadió quien supo obtener 33 títulos individuales durante su carrera. En su palmarés ostenta tres Abiertos de Australia, dos Roland Garros y un US Open (en Wimbledon logró coronarse en dobles).

La existencia de pruebas históricas es central en el caso Vilas. El periodista argentino Eduardo Puppo recalculó los rankings de la década del setenta. Demostró que Vilas debería haber ocupado el primer lugar del mundo en cinco semanas de 1975 y en otras dos de 1976, en plena era de Jimmy Connors. Esta investigación fue recogida por el documental “Serás lo que debas ser o no serás” y es ampliamente reconocida en el mundo tenístico.

Además, Puppo presentó una petición formal ante la ATP para que rectificara el historial. Propuso un antecedente: en 2007, la WTA reconoció retroactivamente a la australiana Evonne Goolagong como número uno mundial en 1976, desplazando a Chris Evert. Sin embargo, la ATP nunca aceptó la solicitud y mantiene su negativa a modificar el registro oficial. Esto convierte a Vilas en el único campeón de cuatro Grand Slam que nunca llegó a la cima del ranking masculino.

El respaldo de Mats Wilander, recogido por Clay, subraya la importancia histórica y el impacto de este reclamo para el reconocimiento deportivo de Vilas. El caso refleja la deuda que el tenis mantiene con una de sus figuras más destacadas, mientras crece la expectativa por una decisión oficial.

Wilander ganó 33 títulos oficiales
Wilander ganó 33 títulos oficiales (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

La salud de Guillermo Vilas, de 73 años, permanece rodeada de un estricto hermetismo, una decisión sostenida por su familia para proteger su intimidad. Andanin, la hija mayor del extenista, explicó en una entrevista con la Revista Hola: “Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”. Andanin también manifestó su preocupación por el bienestar de sus tres hermanos menores, y el efecto que la exposición mediática podría tener en ellos: “No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño”.

A fines de 2025, José Luis Clerc, histórico rival y amigo, habló sobre Willy con profundo afecto, y sus palabras emocionaron al mundo del tenis. “No sabes lo que lo extraño... Si pudiera, le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio. Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país las hiciste por mí también”, concluyó Batata en aquella entrevista con ESPN.

