“De príncipe a genio”: el regalo que Neymar les envió a Messi y sus hijos

Lionel Messi y dos niños sonríen mientras sostienen tres camisetas blancas con el nombre "Neymar Jr" y el número 10, un regalo del futbolista brasileño Neymar. (@santosfc)

Neymar y Lionel Messi sellaron otro capítulo de su inquebrantable amistad forjada con el paso del tiempo en el fútbol gracias a un obsequio que el brasileño le envió al argentino. Ney le regaló a Leo tres camisetas del Santos, club en el que milita actualmente, con su nombre y el número 10 que lo caracteriza. La cuenta oficial del club brasileño compartió una imagen del capitán albiceleste junto a sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, quienes se adueñaron de la casaca blanquinegra.

“De Neymar Jr. a Lionel Messi. De príncipe a genio. El Manto Sagrado, de inconmensurable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 de Neymar. 10 por Messi. 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. ¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!”, fue el mensaje que le dedicó el Peixe, a través de sus redes sociales oficiales, al astro argentino. En tanto, Neymar compartió esa publicación en sus historias de Instagram.

Al margen del posteo que hizo delirar a los fanáticos de los talentosos futbolistas, muchos simpatizantes de Argentina se fijaron en el atuendo que llevaban los integrantes de la familia Messi. Lionel, con una campera con los colores y diseño de la camiseta argentina, mientras que Thiago y Mateo parecían llevar un conjunto que parecía asemejarse a ropa inédita del seleccionado nacional.

Viejos tiempos: Messi y Neymar juntos en Barcelona (AFP PHOTO / GERARD JULIEN)

Messi y Neymar compartieron equipo en el FC Barcelona entre 2013 y 2017. Durante ese periodo, sus números en conjunto reflejan una sociedad ofensiva de alto impacto: disputaron juntos 161 partidos oficiales (consiguieron 112 victorias, 28 empates y 21 derrotas) en los que el argentino anotó 124 goles y el brasileño 73 (participaron en 197 tantos cuando coincidieron en campo). Ganaron 9 títulos con el elenco catalán (2 ligas, 3 Copas del Rey, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España).

En cuanto a asistencias, Neymar dio 34 a Messi, mientras que el rosarino asistió 22 veces al paulista. La etapa más productiva se dio en la temporada 2014-2015, cuando, junto a Luis Suárez, formaron el tridente conocido como “MSN”, sumando 122 goles entre los tres en todas las competiciones y conquistando el triplete (Liga, Copa y Champions).

Hace un tiempo, Neymar reveló que Lionel Messi le propuso seguir en el Barça, antes de dejar el club, con la promesa de convertirlo en el mejor del mundo. El brasileño compartió detalles sobre esa conversación en una entrevista con Romario TV y aseguró: “En mi última semana en Barcelona, el propio Messi me pidió que no me fuera del club y que él me iba a convertir en el mejor del Mundo. No le gustó”.

Las estrellas sudamericanas también coincidieron en PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Años después, se encontraron en París Saint Germain, donde no explotaron todo su potencial pero sí registraron buenas actuaciones. Coincidieron en Francia durante dos temporadas, desde la llegada de Messi en agosto de 2021 hasta sus respectivas salidas en 2023. La sociedad Neymar-Messi tuvo picos de rendimiento, pero estuvo marcada por lesiones recurrentes de Neymar y una adaptación paulatina de Messi al fútbol francés. La dupla mostró conexiones destacadas, aunque el equipo no alcanzó el éxito internacional esperado.

Jugaron juntos 45 encuentros oficiales y se asistieron entre ambos en 11 oportunidades. Los parisinos ganaron dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia con ambas estrellas en el plantel, aunque no pudieron alzar la ansiada Champions League, que obtuvo por primera vez la temporada pasada.

Después de que se rumoreara que Neymar podría recalar en la MLS, es una incógnita cuándo volver a unirse en un campo de juego con Messi ya que si bien el argentino disputará su última Copa del Mundo, por el momento el brasileño no entró en los planes de Carlo Ancelotti para representar a la Canarinha en el Mundial 2026.