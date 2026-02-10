Deportes

Boca Juniors presentó su camiseta alternativa para el 2026 con la presencia de varias figuras de plantel

La indumentaria será blanca y tendrá ribetes azules y amarillos: está inspirada en los murales del barrio

Nueva camiseta alternativa de Boca

Boca Juniors presentó su nueva camiseta alternativa para esta temporada. En vísperas del quinto encuentro oficial que disputará en 2026 este domingo ante Platense por el Torneo Apertura, el club lanzó un video e imágenes de lo que será la prenda en la que predomina el blanco pero lógicamente se presentan ribetes con los colores históricos de la institución.

“Inspirada en los murales que visten el barrio con la bandera azul y oro”, fue la frase que describió la temática del flamante modelo que podría estrenarse este fin de semana. Hubo varios futbolistas presentes en el spot de lanzamiento que ya la lucieron: Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Ander Herrera, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Lautaro Blanco. Además, de la campaña también participaron jugadoras del equipo femenino como Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini.

Todavía no se confirmó cuándo utilizará Boca esta flamante indumentaria, pero podría ser este domingo ante Platense, el viernes siguiente contra Racing (ambos en la Bombonera) o el martes 24 de febrero en Salta, cuando se presente por 32avos de final de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Por su parte, el elenco femenino recién se presentará oficialmente por el Torneo Apertura en marzo.

Así será la nueva camiseta
Así será la nueva camiseta alternativa de Boca Juniors

Como parte de la colección ya iniciada con los modelos titular y alternativo, la casaca incluye shorts y medias en la misma línea cromática. En el dorso del cuello se incorporó el lema “DALE BOCA DALE”, replicando el estilo de los murales del barrio. Los precios oficiales de la nueva equipación de la tercera camiseta de Boca fueron anunciados, con la camiseta versión jugador a $219.999, mientras que la versión para hinchas cuesta $149.999. Las medias tienen un valor de $21.999 y el short alcanza los $109.999 en la edición para futbolistas. La opción de short destinada al público se comercializa a $74.999.

La nueva equipación puede adquirirse desde hoy en la aplicación oficial y la web de la marca oficial, en Boca Shop y Bitega Xeneize (próximamente estará habilitada en comercios minoristas autorizados).

CHARLA ENTRE RIQUELME Y EL PLANTEL EN BOCA PREDIO

Luego de la reciente derrota sufrida ante Vélez en Liniers, Juan Román Riquelme reunió al plantel de Boca Juniors en una jornada que no estaba prevista en el calendario, marcando un punto de inflexión para el equipo en pleno inicio de la temporada. La inesperada presencia del presidente, quien conversó directamente con los jugadores clave tras la sesión regenerativa al día siguiente del partido, buscó atajar cualquier atisbo de relajación y afianzar el compromiso de cara a los numerosos desafíos que el club afrontará, incluyendo la inminente fase de grupos de la Copa Libertadores, cuyo sorteo tendrá lugar el mes próximo.

En el cierre de la jornada, se delineó un respaldo explícito de la plantilla al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, según el balance que trascendió tras la intervención de Riquelme. Este apoyo se hizo visible tanto en la charla privada como en el plano teórico acordado entre las partes, replicando el escenario vivido al final de 2025, cuando la directiva, a través de declaraciones de Marcelo Delgado, admitió haber evaluado la continuidad del entrenador. De este modo, los principales referentes, como Leandro Paredes y Edinson Cavani, reafirmaron internamente la cohesión del grupo ante el presidente.

IMÁGENES DE LA NUEVA CAMISETA DE BOCA JUNIORS

