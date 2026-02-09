“Obsesión”: la revelación de un ex compañero de Messi en el Barcelona sobre su nivel de exigencia

Messi y Umtiti celebran un gol en el Barcelona (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Samuel Umtiti, exdefensa central del Barcelona y campeón del mundo con Francia, compartió en el pódcast The Elevate House un retrato inédito sobre la convivencia con Lionel Messi y la mentalidad del vestuario blaugrana durante su etapa en el club.

Al recordar su llegada al Barcelona, Umtiti relató: “Habían ganado Liga, Copa y Champions, pero era gente simple. Te hablaban de todo, como si te conocieran de siempre”, sostuvo. El ex futbolista, que se retiró en 2025 a los 31 años, destacó que esa cercanía era una característica de los referentes del grupo, fundamentales para la integración: “Me sentí como en casa desde el primer día”. Señaló especialmente la actitud de Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Neymar y, por supuesto, Messi: “Eso es la fuerza del club”, añadió.

Sobre el ambiente humano de los campeones más experimentados, Umtiti subrayó: “Humanamente es top. Te das cuenta de que, aunque lo hayas ganado todo, no sirve de nada creerte superior”, afirmó al hablar de Iniesta en el pódcast. Respecto a Gerard Piqué, su compañero en la defensa, el francés fue contundente: “Es uno de los mejores defensores con los que he jugado”. Agregó: “Íbamos ganando 3 o 4-0 y siempre quería subir a marcar su gol”.

La figura de Messi, actual estrella del Inter Miami, ocupó el centro de su testimonio. El ex zaguero francés aseguró: “Hay uno solo, es Leo. A todos los niveles”. Para ilustrar el nivel de exigencia del argentino, explicó: “Si ganábamos 4-0 y él no marcaba, no estaba feliz. En su cabeza era claro: tenía que hacer goles siempre”. Resaltó que “esa obsesión permanente por decidir partidos era lo que explicaba por qué Messi estaba por encima de cualquier otra estrella”. Además, remarcó: “Él solo puede ganar un partido, y muy pocos pueden hacer eso”. Sobre sus cualidades, profundizó: “Es un asesino delante del arco. Siempre está mirando a izquierda y derecha, el posicionamiento de todos. Sabe cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo. Juega con un segundo de ventaja. No hay receta para defenderlo, es imprevisible”.

Compañeros y rivales. Messi reclama infracción ante Umtiti en el choque por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 (AP Photo/Frank Augstein)

El defensor también evocó la histórica noche de remontada ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League 2016/2017. “Antes del partido, Messi y Suárez sabían que iban a destruir al PSG”, narró en el pódcast. Aseguró que la convicción del vestuario era total y anticipaba una noche clave en la historia reciente del club.

Al comparar culturas y dinámicas internas, Umtiti señaló una diferencia con su experiencia en el fútbol de su país: “En Francia, cuando firmas tus primeros contratos, algunos ya se creen mucho. En el Barça no, la gente era simple, venían al entrenamiento con ropa de sus patrocinadores”. Y sumó que la rutina previa a los partidos era otro signo de profesionalidad: “No existía ir al hotel el día antes. Llegabas dos horas antes al estadio. Te responsabilizan, te tratan como un profesional”.

Como reflexión final, Umtiti afirmó que formar parte del Barcelona le permitió dedicarse únicamente al fútbol, gracias a una estructura enfocada en facilitar la concentración y el máximo rendimiento deportivo. Y le regaló jugar con Messi y ver desde cerca cómo funciona dentro y fuera del campo uno de los máximos referentes de la historia del fútbol.