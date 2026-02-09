Los 28 comerciales que se estrenaron en el Super Bowl 2026: Ben Stiller, Serena Williams y todas las figuras que participaron

El comercial de Ro con Serena Williams para el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX, con la definición de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, volvió a concentrar la atención de millones de personas; lo mismo que el show de medio tiempo que en esta edición encabezó Bad Bunny. Y decenas de marcas se codearon para tener el mayor impacto con sus comerciales en cada tanda publicitaria.

Luego de la aparición de Lionel Messi en la edición de 2024 y David Beckham junto a la estrella de la NBA James Harden en 2025, esta edición volvió a contar con personalidades del mundo deportivo. El ex mariscal de campo y una de las leyendas de la NFL, Peyton Manning, dijo presente por segundo año consecutivo y se sumó la ex número 1 del mundo en el tenis femenino, Serena Williams. Incluso, la reconocida cantante Sabrina Carpenter y la actriz Emma Stone se estrenaron en los comerciales del Super Bowl.

Manning participó de un anuncio de una marca de cerveza en compañía del compositor estadounidense, Post Malone, y el humorista Shane Gillis. El objetivo fue exponer que ninguna celebración está completa sin esa bebida, ya que el trío llevó un barril a una boda y, cuando estaban dialogando amistosamente, éste se suelta en su traslado y cae cuesta abajo por una colina empinada. Al ritmo de “I Will Always Love You”, de Whitney Houston, todos los presentes corren detrás de él, incluso la novia. Finalmente, lo recuperan y la filmación termina con los tres reunidos al pie de la colina. “Siempre es un gran momento cuando Post, Shane y yo nos reunimos”, declaró el ex jugador de Indianapolis Colts y Denver Broncos.

Por otro lado, Serena Williams resaltó los beneficios logrados con los GLP-1, que son medicamentos enfocados en la reducción de los niveles de azúcar en sangre, sumado a promover la pérdida de peso. Justamente, el video subido por la marca en cuestión, Ro, subraya que la ganadora de 23 Grand Slams logró una “pérdida de 15 kilos en un año, la reducción del estrés articular y la estabilización del azúcar en sangre”. A la participación de la tenista, se sumaron los actores Matthew McConaughey y Ben Stiller, la modelo e influencer Kendall Jenner (hermana de Kim Kardashian), el director de cine Ben Affleck y las actrices Jennifer Aniston y Sofía Vergara, entre otras figuras.

El presidente del área de publicidad global de NBCUniversal, Mark Marshall, informó que el costo de los anuncios durante el duelo entre los Patriots y los Seahawks alcanzará un piso de 10 millones de dólares, según citaron Bloomberg e ESPN. El promedio para un espacio publicitario de 30 segundos será de una cifra estimada a los USD 8 millones. Sostuvo que casi el 40% de las marcas que estarán en esta final no estuvieron presentes en 2025.

“La audiencia es abismal y las marcas tienen esa vidriera para hacerse ver y ganar la pelea de la recordación. Varias campañas se han hecho ridiculizando todos los recursos publicitarios que se usan para llamar la atención. Lo más destacado es la cantidad de celebridades que aparece, la puja por ver quién contrata a las de mayor nivel o impacto”, supo comentar el afamado publicista argentino Gabriel Huici, en diálogo con Infobae, sobre lo que significa la vidriera del Super Bowl. El título de los Eagles fue seguido por un récord histórico de 128 millones de televidentes en Estados Unidos.

“Puede ser una canción pegadiza, bromas con los efectos especiales, la participación de mascotas, que siempre son simpáticas y generan recordación. Para el bien de la publicidad global, sigue siendo la ventana donde también la old school se la juega”, destacó. De hecho, la publicidad de Hellmann’s para el Super Bowl LX se llevó elogios por tener una tonada pegadiza para captar la atención del espectador. “Recordaré el comercial”, escribió Jake Ciely en The Athletic.

A propósito de esto, Marshall destacó el impacto que provoca este evento masivo desde el ámbito del marketing: “No hay nada que genere más notoriedad que el Super Bowl, y por eso creo que se sigue viendo que las marcas se inclinan por este evento”.

Todos los comerciales del Super Bowl 2026:

Hellmann’s

Pringles

Uber Eats

Squarespace

Fanatics Sportsbook

Instacart

Dunkin’ Donuts

Skittles

State Farm

Bosch

Michelob Ultra

Oikos

NERDS

Budweiser

Pepsi

Chazmo

Hims

Kinder

Bud Light

Grubhub

Lay’s

Ritz

Kellogg’s

Xfinity

Dove

