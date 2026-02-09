Deportes

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

El Xeneize, que se iba a entrenar este martes, adelantó su regreso al trabajo de cara al próximo partido ante Platense

Claudio Úbeda dispuso la vuelta
Claudio Úbeda dispuso la vuelta al trabajo este lunes para el plantel de Boca Juniors

La derrota 2-1 frente a Vélez en Liniers alteró la rutina de Boca Juniors, que suspendió el día libre habitual después del partido y volverá a entrenar este lunes por la tarde en el Predio de Ezeiza por orden del entrenador Claudio Úbeda.

Habitualmente, el plantel gozaba de una jornada de descanso tras cada partido, pero la caída como visitante ante el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto llevó al cuerpo técnico a modificar la práctica implementada en los últimos meses, desde que asumieron el cargo tras la trágica y repentina muerte de Miguel Ángel Russo.

Luego de una nueva caída, la segunda en las primeras cuatro fechas en el inicio del Torneo Apertura (cayó ante Estudiantes en La Plata por el mismo resultado), Úbeda expresó abiertamente su preocupación por el nivel mostrado. Subrayó que Boca Juniors tiene la obligación de rendir mejor tras un comienzo con seis puntos de 12 posibles.

Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, fue la primera sentencia del DT al reconocer la mala actuación. “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos”, agregó.

La cara de Paredes, Delgado
La cara de Paredes, Delgado y Di Lollo tras la caída ante Vélez (FOTOBAIRES)

El entrenador señaló la necesidad de exhibir más ambición ofensiva. Reconoció que faltó juego e intención de ataque, lo que incrementó la inquietud puertas adentro. Sin establecer plazos para su propia continuidad, Úbeda insistió en que el cuerpo técnico mantiene plena confianza en revertir la situación y mejorar el presente deportivo.

“Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”, sentenció Sifón.

Al ser consultado sobre la preocupación del hincha xeneize frente al irregular comienzo del nuevo certamen de la Liga Profesional de Fútbol, Úbeda dejó su mirada. “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

Después de recuperar a Miguel Merentiel, que jugó por primera vez en el Apertura tras su lesión muscular en el amistoso contra Olimpia antes de jugar contra Riesta en su estreno en La Bombonera, se produjo una posible nueva lesión en el plantel. El lateral derecho Juan Barinaga salió del último partido por molestias físicas y su presencia el próximo domingo ante Platense desde las 19.30 estaría en duda a pesar del análisis del DT. “Parece que no es de gravedad por lo poco que hablé con el médico. Ojalá no sea nada importante. Lesionados hay en todos los equipos y permanentemente pasa esto de que en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan y nos tocó un poco más a nosotros en este inicio. Hay que tratar de corregirlo y que no nos pase”, dijo.

El mercado de pases, que en Boca se extendió por la operación en el Tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, el club que tiene a Juan Román Riquelme como presidente aguarda cerrar la llegada de Edwuin Cetré. El delantero colombiano de Estudiantes de La Plata está a un paso de firmar su vínculo por cuatro años tras la compra de la totalidad de su ficha. Durante el encuentro ante Vélez, Úbeda introdujo modificaciones tácticas, como el ingreso de Iker Zufiaurre por Gonzalo Gelini en el entretiempo, buscando mayor profundidad y frescura ofensiva.

