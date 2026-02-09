Deportes

El debate que generó la celebración del Pity Martínez tras el triunfo de Tigre ante River

El regreso de Gonzalo Martínez al estadio Monumental terminó eclipsado por la contundente victoria del Matador

El Pity Martínez encabezó un trencito junto a sus compañeros tras la victoria en el estadio Monumental

El regreso de Gonzalo Pity Martínez al estadio Monumental prometía ser una jornada de emociones y reencuentro. El mediocampista, figura emblemática de River Plate, fue homenajeado por la institución y ovacionado por los hinchas antes de iniciar el partido. Sin embargo, el desenlace de la noche estuvo lejos de lo esperado para los dueños de casa: la goleada de Tigre sobre River finalizó con la celebración del futbolista en el vestuario, lo que encendió una fuerte polémica en el mundo millonario.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, tuvo como resultado un categórico 4-1 a favor del equipo de Diego Dabove. Este triunfo significó la tercera victoria para el Matador en el campeonato y fue celebrado con entusiasmo tanto en la cancha como en los vestuarios. El video que circuló posteriormente en redes sociales mostró al Pity Martínez al frente de un “trencito” junto a sus compañeros, bailando y festejando con la música alta.

El homenaje de River a Gonzalo Martínez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes del festejo también incluyeron a Thiago Serrago, exjugador de River y autor del primer gol del partido -no lo gritó-. Esa actitud generó un impacto inmediato entre los simpatizantes del club de Núñez. La reacción no tardó en manifestarse: muchos hinchas utilizaron las redes sociales para expresar su disgusto y sorpresa ante el festejo de un futbolista que fue considerado uno de los ídolos y protagonista de títulos internacionales con la camiseta millonaria.

La historia que compartió el Pity Martínez

No obstante, la reacción no fue unánime. Otros seguidores del conjunto Millonario optaron por suavizar el episodio y defendieron el derecho de Martínez a festejar el éxito de su equipo actual. “Hoy defiende los colores de Tigre, es lógico que celebre los triunfos”, señalaron varios usuarios en redes sociales. El propio futbolista concluyó la noche con un mensaje en sus redes sociales tras el partido. “Vamos Matador, a seguir por más!!!”, manifestó junto a una imagen con sus compañeros en el vestuario visitante del Monumental.

Mientras tanto, Tigre mantiene una racha positiva tras su tercer triunfo en el campeonato: derrotó a Estudiantes de Río Cuarto en la primera jornada, empató con Belgrano y sumó una victoria frente a Racing. Ignacio Russo (dos) y David Romero gritaron las otras conquistas del elenco de Victoria en Núñez. Luego de este destacado arranque, Tigre se prepara para enfrentar a Aldosivi en la quinta fecha, esta vez como local, con el objetivo de sostener el envión anímico y mantener el liderazgo en la Zona B.

Por su parte, River, que acumula dos triunfos, una parda (ante Central en Rosario) y el citado tropiezo ante el Matador, buscará reponerse este jueves, cuando visite a Argentinos en La Paternal por la quinta fecha del Apertura. Luego, el 17/2, debutará en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar en el Estadio Único del Parque La Pedrera, en San Luis.

