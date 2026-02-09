Barracas vence a Gimnasia en el duelo que abre el lunes en el Torneo Apertura

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 continúa este lunes con cuatro partidos: en el primer turno se miden Barracas Central y Gimnasia de La Plata. A las 19:15, en simultáneo, Estudiantes LP recibirá a Deportivo Riestra, mientras Lanús será local frente a Talleres. Por último, Estudiantes de Río Cuarto cierra la fecha ante Independiente Rivadavia a las 22:15.

BARRACAS CENTRAL - GIMNASIA LA PLATA

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentan este lunes (@gimnasiaoficial)

Barracas Central se impone 2-0 ante Gimnasia de La Plata se enfrentan en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido correspondiente al Grupo B cuenta con el arbitraje de Darío Herrera y es transmitido por TNT Sports.

El Lobo manejó la pelota en el comienzo por medio de Nacho Fernández. Sin embargo, el Guapo se puso en ventaja a los 35 minutos luego de un tiro de esquina en el que tras dos rebotes, Kevin Jappert, de cabeza abrió el marcador.

*El gol del Guapo

En el complemento el elenco local amplió su ventaja. Fue a los 61 minutos, en un tiro libre en el que Iván Tapia amagó con tirar el centro, pero remató directo al arco y sorprendió a Nelson Insfrán.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua perdió en su debut ante River Plate por la mínima y, en las fechas siguientes, igualó sin goles frente a Aldosivi y empató 1 a 1 contra Deportivo Riestra. A pesar de no haber sumado de a tres en lo que va del torneo, el Guapo logró avanzar en la Copa Argentina. Superó a Temperley en la tanda de penales por 4 a 3, tras un empate 2 a 2 en los noventa minutos. Este resultado le permitió al equipo acceder a la próxima ronda.

Por su parte, Gimnasia tuvo un arranque en el certamen más sólido, principalmente en condición de local. El equipo platense venció a Racing por 2 a 1 y luego se impuso de manera contundente ante Aldosivi con un resultado 3 a 1. Entre ambos partidos, sufrió una derrota ante River Plate en el Monumental por 2 a 0. Para el encuentro ante Barracas Central, el Lobo cuenta con el regreso de Ignacio Fernández.

En la próxima fecha ambos jugarán el domingo. Gimnasia recibirá a Estudiantes en el clásico de La Plata, a partir de las 17.00. Mientras que Barracas visitará a Rosario Central, desde las 22.00.

Formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 17:00

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES DE LA PLATA - DEPORTIVO RIESTRA

Estudiantes de la Plata y Deportivo Riestra se medirán desde las 19:15 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio UNO de La Plata será el escenario para el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Deportivo Riestra desde las 19:15 por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y la transmisión será a través de ESPN Premium.

El conjunto de Eduardo Domínguez suma cinco puntos tras empatar con Independiente 1 a 1 y Defensa y Justicia sin goles como visitante, además acumula una victoria 2-1 ante Boca en su estadio. En caso de triunfar frente a Deportivo Riestra, quedaría en el segundo puesto en la tabla de su zona. Aunque atraviesa la baja sensible luego del traspaso de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors y la posible salida de Edwuin Cetré también rumbo al conjunto Xeneize.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez enfrenta el desafío de sostenerse en doble competencia, tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana. Aunque mostró dificultades en el inicio de la liga, perdió ante Boca y Defensa y Justicia, ambos por 1-0 y luego empató ante Barracas Central 1-1. Con solo dos puntos acumulados, el Malevo también se mantiene firme en la Copa Argentina tras vencer a Deportivo Maipú.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 19:15

Estadio: Jorge Luis Hirschi

TV: ESPN Premium

LANÚS - TALLERES

Lanús y Talleres se enfrentarán a las 19:15 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes se medirán Lanús y Talleres por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, por la Zona A. El partido se disputará a partir de las 19:15 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de superar a San Lorenzo por 3-2 y a Unión de Santa Fe con un 2 a 1 en las dos primeras fechas. En la jornada pasada, igualó 2-2 frente a Instituto en Córdoba. Además del torneo local, Lanús mantiene la motivación alta tras golear 4-1 a Sarmiento de La Banda en la Copa Argentina. De igual manera busca mantener el envión en todas las competencias con la mente en la Recopa Sudamericana.

Mientras el trayecto del conjunto de Córdoba en el campeonato comenzó con una victoria 2-1 sobre Newell’s, pero encadenó dos derrotas seguidas ante Vélez y Platense, ambas con un resultado de 2-1. A pesar de este tropiezo en la liga, el miércoles pasado logró avanzar en la Copa Argentina tras vencer 2-0 a Argentino de Merlo, equipo de la Primera B.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 19:15

Estadio: Néstor Díaz Pérez

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES RÍO CUARTO - INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Estudiantes Río Cuarto recibirá a Independiente Rivadavia a partir de las 21:30 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso entre Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia cierra la jornada de lunes en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que tendrá lugar desde las 21:30 en el Estadio Antonio Candini, contará con arbitraje de Carlos Andrés Gariano y transmisión de ESPN.

Sumar de local aparece como una necesidad para Estudiantes (RC), que afronta el desafío de consolidarse en la máxima categoría. La derrota por 2 a 1 frente a Banfield en la fecha pasada reflejó los altibajos típicos de un equipo en proceso de adaptación. El único punto obtenido hasta el momento llegó en el empate sin goles frente a Argentinos Juniors.

En la vereda opuesta, Independiente Rivadavia sostiene un presente inmejorable. Es el único equipo con puntaje perfecto tras imponerse en sus tres partidos iniciales ante Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento, todos con idéntico marcador de 2 a 1. El plantel dirigido por Alfredo Berti cuenta con Sebastián Villa para este partido y mantiene intacta la ilusión de repetir la consagración en la última Copa Argentina.

Posibles formaciones

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Siro Rosane, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Ganerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Carlos Andrés Gariano

Hora: 21:30

Estadio: Antonio Candini

TV: ESPN