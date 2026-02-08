Simeone reemplazó a Julián Álvarez y a Thiago Almada en el entretiempo y arreciaron las críticas: su sugerente frase

Simeone decidió sacarlos en el entretiempo del triunfo 1-0 del Betis

Tras arrollarlo 5-0 el jueves por los cuartos de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid sucumbió por 1-0 ante el Betis con un golazo del brasileño Antony, por la 23ª jornada de La Liga de España. Así, quedó a 13 puntos del líder, el Barcelona, muy lejos de las aspiraciones al inicio de temporada. El entrenador Diego Simeone volvió a quedar en el ojo de la tormenta al reemplazar a sus compatriotas Julián Álvarez y Thiago Almada en el entretiempo.

Luego del choque anterior, Manuel Pellegrini, orientador de los andaluces, modificó la estrategia y no le ofreció espacios al Colchonero, que no encontró los caminos para lastimar. Y a los 28 minutos de acción, golpeó: Antony -elegido MVP del encuentro- sorprendió con un recorte hacia dentro y un disparo al primer palo desde fuera del área para batir al arquero esloveno Jan Oblak.

Los pupilos del Cholo Simeone no encontraron suficiente fluidez para buscar la velocidad del nigeriano Ademola Lookman. En la segunda mitad, el Atlético igualó el choque con un gol de cabeza en propia portería de Diego Llorente (75′), pero el VAR llamó al colegiado que anuló el tanto por un fuera de juego del francés Antoine Griezmann, a quien iba dirigido el balón tras un centro de Giuliano Simeone.

El equipo se marchó silbado por los fanáticos y en las redes también hubo reacciones. Simeone se convirtió en primera tendencia en Argentina por haber sacado del campo a dos de los campeones del mundo tras los primeros 45 minutos. Es verdad, ninguno de los dos había brillado, al igual que sus demás compañeros. No obstante, eran dos de los que más intentaron poner en problemas al Betis.

El delantero, de 26 años, no anota un gol desde el 9 de diciembre, por lo que le urge la confianza. Así describió su partido el Diario As: “la Araña volvió al once, pero no tuvo su mejor tarde. Poco participativo, pocas cosas le salieron bien en el primer tiempo. En el 16’ buscó el gol con un zurdazo con poco ángulo tras pase de Lookman, pero se lo paró Valles. Luego intrascendente en la mediapunta, lució más casi en la recuperación. Cambiado en el descanso”.

“Participativo y con mucha movilidad, pero poco determinante. No terminó de lanzar a Lookman por la izquierda y se apoyó demasiado en Koke. Escaso. Cambiado en el intermedio”, describió el mismo medio lo ofrecido por Almada. Por el ex Vélez ingresó Álex Baena. Por el punta surgido en River Plate, Alexander Sorloth.

Las principales alternativas del encuentro en Madrid

“Barcelona está a 13 puntos porque son mejores que nosotros. No tuvimos situaciones de gol directamente. El equipo no generó situaciones de gol. El rival defendió muy bien, pero no nosotros no generamos situaciones. No fuimos claros en el último tramo. Felicitar al rival y a seguir el trabajo”, hizo autocrítica el Cholo tras el encuentro.

Sobre la salida de Julián, solo atinó a decir: “Lo necesitamos. Es un jugador importantísimo para nosotros. El mejor futbolista que tenemos. La verdad que no creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián, confiamos en él, esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante”.

Vale recordar que el jueves, por Copa del Rey, el ex City iba a ser titular, pero terminó en el banco y sin ingresar por un problema estomacal. “No se sintió bien en la noche de ayer. Hoy por la mañana vino, obviamente, buscando poder estar. La verdad es que no estaba con la fuerza que necesitaba el partido. Y entendíamos con el médico que lo mejor era que no empiece el partido”, puntualizó Simeone tras el 5-0 ante el Betis.

En el caso de Almada, estuvo cerca de emigrar en el mercado de pases por su falta de continuidad. Un par de goles lo devolvieron con mayor incidencia a la rotación. Sin embargo, en este tropiezo del Atlético de Madrid, volvió a ser primer cambio.

Las críticas por la decisión con los dos jugadores argentinos arreciaron en las redes. “Es el DT más antifútbol que he visto en mi vida”, lo fustigó el usuario de X @JoseHndz93. “Realmente odia al fútbol argentino”, sumó @MaanuGonzalez_, tomando en cuenta que ambos son necesarios de cara a la defensa de la corona en el Mundial 2026.

El jueves, el Atleti recibirá al Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Será una prueba de fuego para los futbolistas... Y para el propio Simeone.