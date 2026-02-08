La dura sanción que recibió Cuti Romero tras su brutal planchazo en la derrota del Tottenham ante Manchester United

*La violenta patada de Cuti Romero que le valió la expulsión

Cuti Romero fue expulsado en el minuto 29 del primer tiempo tras un brutal planchazo sobre Casemiro durante el duelo entre Tottenham y Manchester United en Old Trafford, correspondiente a la fecha 25 de la Premier League. La decisión del árbitro Michael Oliver dejó al conjunto visitante con un jugador menos en un momento clave de la temporada.

La infracción se produjo cuando Romero intentó proteger el balón en el área defensiva. Tras perder la posesión frente a volante de la selección de Brasil, el marcador central de la selección argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar golpeó con fuerza el tobillo del brasileño. La tarjeta roja directa llegó de inmediato, obligando a los Spurs a jugar con 10 futbolistas desde antes del final de la primera mitad.

Según el reglamento de la Premier League, una expulsión directa conlleva tres partidos de suspensión. Sin embargo, al tratarse de la segunda tarjeta roja de Romero en la presente temporada -la anterior fue contra Liverpool en diciembre de 2025-, el castigo se extendió a cuatro encuentros. De esta manera, el ex defensor de Belgranoo de Córdoba no estará disponible frente a Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace por la máxima competición del fútbol inglés.

El momento del planchazo de Romero a Casemiro (REUTERS/Phil Noble)

Desde su llegada al fútbol de Inglaterra, Romero acumula la mayor cantidad de expulsiones en todas las competiciones. En sus 152 partidos con la camiseta del Tottenham, ya recibió 41 tarjetas amarillas y cuatro rojas dentro de la Premier, todas ante rivales del denominado Big Six. Tras dejar el campo ante Manchester United, la cinta de capitán pasó al neerlandés Micky van de Ven.

La ausencia de Romero se da cuando el Tottenham atraviesa una etapa delicada. El club ocupa el puesto 14 de la tabla en la Premier League, igualado con Crystal Palace y Leeds United, y está apenas a seis puntos de la zona de descenso. La derrota ante el Manchester United, con goles de Bryan Mbeuno y Bruno Fernandes, complicó aún más su aspiración de clasificarse a competiciones europeas.

El episodio se inscribe en un clima interno tenso en los Spurs. Días antes de la nueva caída en Old Trafford, el propio Romero y el entrenador Thomas Frank protagonizaron un cruce mediático tras la derrota ante Manchester City, en el contexto de un plantel disminuido por varias bajas. Consultado en rueda de prensa, el DT señaló: “Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación. Aunque no tengo ni idea si seguirá en la próxima temporada, siempre hay una línea que no se puede cruzar o que no se puede cruzar demasiadas veces”.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la permanencia de Cuti en Londres crece mientras pasan las semanas y de cara al final de la temporada. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona continúan atentos a la situación del defensor, campeón mundial con Argentina y que buscará revalidad el título mundial este verano europeo en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las piezas vitales para el técnico de la Albiceleste Lionel Scaloni podría definir un nuevo destino en la siguiente ventana de transferencias.

Cuti se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League (REUTERS/Phil Noble)