El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

Cristian Romero fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo tras una infracción sobre Casemiro en el cruce entre el Tottenham y el Manchester United en Old Trafford, correspondiente a la fecha 25 del torneo inglés. La sanción directa del árbitro Michael Oliver dejó al equipo visitante con un jugador menos. Podría recibir una suspensión de tres partidos.

El Cuti cubrió una pelota en zona defensiva e intentó salir jugando con posesión, pero no levantó la cabeza a tiempo y fue presionado por Casemiro, que le ganó la posesión y se llevó una marca en su tobillo izquierdo por el violento planchazo. En escena apareció el argentino Lisandro Martínez, compañero del cordobés en la selección argentina y amigo personal. Al ex Belgrano no le quedó más que resignarse y dejarle la cinta de capitán al neerlandés Micky van de Ven.

Poco después de la expulsión de Romero, el Manchester United se adelantó en el marcador con un gol de Bryan Mbeuno. La ventaja numérica tuvo impacto inmediato en el desarrollo del encuentro, forzando al entrenador Thomas Frank a introducir un cambio táctico de urgencia.

El momento exacto del planchazo de Romero a Casemiro en Old Trafford (REUTERS/Phil Noble)

Para reforzar la defensa tras la roja, el director técnico dispuso el ingreso de Ragu Dagusin, quien sustituyó al delantero Wilson Odobert. La expulsión del defensor argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina, condiciona las aspiraciones del Tottenham durante el resto del partido.

La roja del defensor argentino se originó en un contexto convulsionado por un cruce mediático con su entrenador. El episodio de tensión sacudió a los Spurs tras la derrota ante el Manchester City, donde solo once jugadores del primer equipo estuvieron disponibles. El Cuti calificó la situación de “increíble, pero cierta y vergonzoso”, lo que generó malestar puertas adentro del club londinense y provocó la respuesta de su entrenador, Thomas Frank.

El técnico danés abordó la controversia en la rueda de prensa previa al partido contra el United. “Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación- Aunque no tengo ni idea si seguirá en la próxima temporada, siempre hay una línea que no se puede cruzar o que no se puede cruzar demasiadas veces”, abriendo así un nuevo interrogante sobre la continuidad del jugador.

Al Cuti Romero le podrían dar tres fechas de suspensión por la roja directa (REUTERS/Phil Noble)

Actualmente, el equipo ocupa el puesto 14 de la Premier League, situándose a 9 puntos de la zona de descenso y lejos de la clasificación para competiciones europeas. Mientras tanto, el futuro de Romero, campeón mundial con la Selección argentina en 2022, podría estar lejos de Londres, ya que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona siguen de cerca su situación.

Noticia en desarrollo...