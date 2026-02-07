Deportes

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

El defensor argentino le clavó los tapones al mediocampista de los Diablos Rojos y se fue a las duchas antes de tiempo

Guardar

Cristian Romero fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo tras una infracción sobre Casemiro en el cruce entre el Tottenham y el Manchester United en Old Trafford, correspondiente a la fecha 25 del torneo inglés. La sanción directa del árbitro Michael Oliver dejó al equipo visitante con un jugador menos. Podría recibir una suspensión de tres partidos.

El Cuti cubrió una pelota en zona defensiva e intentó salir jugando con posesión, pero no levantó la cabeza a tiempo y fue presionado por Casemiro, que le ganó la posesión y se llevó una marca en su tobillo izquierdo por el violento planchazo. En escena apareció el argentino Lisandro Martínez, compañero del cordobés en la selección argentina y amigo personal. Al ex Belgrano no le quedó más que resignarse y dejarle la cinta de capitán al neerlandés Micky van de Ven.

Poco después de la expulsión de Romero, el Manchester United se adelantó en el marcador con un gol de Bryan Mbeuno. La ventaja numérica tuvo impacto inmediato en el desarrollo del encuentro, forzando al entrenador Thomas Frank a introducir un cambio táctico de urgencia.

El momento exacto del planchazo
El momento exacto del planchazo de Romero a Casemiro en Old Trafford (REUTERS/Phil Noble)

Para reforzar la defensa tras la roja, el director técnico dispuso el ingreso de Ragu Dagusin, quien sustituyó al delantero Wilson Odobert. La expulsión del defensor argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina, condiciona las aspiraciones del Tottenham durante el resto del partido.

La roja del defensor argentino se originó en un contexto convulsionado por un cruce mediático con su entrenador. El episodio de tensión sacudió a los Spurs tras la derrota ante el Manchester City, donde solo once jugadores del primer equipo estuvieron disponibles. El Cuti calificó la situación de “increíble, pero cierta y vergonzoso”, lo que generó malestar puertas adentro del club londinense y provocó la respuesta de su entrenador, Thomas Frank.

El técnico danés abordó la controversia en la rueda de prensa previa al partido contra el United. “Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación- Aunque no tengo ni idea si seguirá en la próxima temporada, siempre hay una línea que no se puede cruzar o que no se puede cruzar demasiadas veces”, abriendo así un nuevo interrogante sobre la continuidad del jugador.

Al Cuti Romero le podrían
Al Cuti Romero le podrían dar tres fechas de suspensión por la roja directa (REUTERS/Phil Noble)

Actualmente, el equipo ocupa el puesto 14 de la Premier League, situándose a 9 puntos de la zona de descenso y lejos de la clasificación para competiciones europeas. Mientras tanto, el futuro de Romero, campeón mundial con la Selección argentina en 2022, podría estar lejos de Londres, ya que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona siguen de cerca su situación.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

CasemiroCuti RomeroTottenham HotspurManchester UnitedPremier League

Últimas Noticias

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario, que intentará llegar a la punta del grupo, tendrá un duro compromiso ante el Matador. Desde las 20, en el Monumental

River Plate buscará treparse a

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

El portugués faltó a otro encuentro y los aficionados mostraron su descontento

El gesto de los fanáticos

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Un jugador de New England Patriots salió al cruce luego de que la ex estrella de la NFL no respaldara a su antiguo equipo

La declaración de Tom Brady

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron si le gustaría tener una revancha como DT de Boca Juniors

El Fortín pondrá a prueba su invicto ante un Boca Juniors con bajas en la zona ofensiva, en un cruce que destaca el regreso del Mellizo como rival del Xeneize

La respuesta de Guillermo Barros

El Rosario Central de Di María visitará a Aldosivi en busca de seguir escalando en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Canalla jugará en Mar del Plata desde las 17. Newell’s-Defensa y Belgrano-Banfield cerrarán la jornada desde las 22.15

El Rosario Central de Di
DEPORTES
El plan de Flamengo para

El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron si le gustaría tener una revancha como DT de Boca Juniors

TELESHOW
Alejandra Maglietti contó por qué

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran miles de paquetes de

Retiran miles de paquetes de chocolates distribuidos en 20 estados por alérgenos no declarados

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

Amnistía Internacional denunció un aumento de la represión contra los presos políticos y sus familiares en Cuba

Premios Goya: el 38 por ciento de los candidatos son mujeres

La Policía de Brasil desmanteló a un grupo de jóvenes de Generación Z que planeaba “actos de violencia y terrorismo”