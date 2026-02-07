La respuesta de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron si le gustaría tener una revancha como DT de Boca Juniors

Vélez recibirá a Boca Juniors este domingo desde las 22:15 en el Estadio José Amalfitani en un partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura. El conjunto local buscará consolidar su posición en la cima tras cosechar siete puntos, resultado de dos victorias y un empate. El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, anticipó un choque de emociones al medirse con el club donde alcanzó un estatus de ídolo.

En la reciente conferencia de prensa que brindó el Mellizo, palpitó las sensaciones de enfrentar al club que dirigió hasta fines de 2018 y ahora se enfrentará por primera vez como director técnico de Vélez. En este contexto surgió la pregunta de uno de los periodistas presentes, quien le consultó sobre la posibilidad de una revancha como director técnico en Boca.

Guillermo Barros Schelotto analizó a Boca en la previa al duelo de este domingo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ante la consulta, Guillermo, en un principio entre risas, se mostró centrado en su objetivo con el club “Lo único que pienso es en tratar de que Vélez gane el domingo, que juegue bien, que sea superior al rival y que mantenga la punta”, sentenció el técnico. El Fortín llega al duelo ante el Xeneize luego de un empate 1-1 ante Independiente y es uno de los equipos que aún no fue derrotado en lo que va del torneo local.

Barros Schelotto fue enfático respecto a su postura sobre el desempeño del equipo: “La verdad que no miré el fixture cuando tocaba Boca, me interesé en cómo era el fixture de Vélez”, reconoció. El entrenador explicó que la importancia de ganar es la misma en todos los partidos para su equipo, aunque admitió que el impacto mediático y anímico de enfrentar a Boca es diferente.

Así como las expectativas ante el rival son claras, el técnico detalló el análisis realizado: “Estudiamos a Boca en lo colectivo e individual. Paredes es de selección, Ascacibar viene a tratar de sumar lo que estaba haciendo en Estudiantes. Hay algunos juveniles de la reserva que vienen de ser campeones, sabemos lo que tenemos que hacer para intentar ganar”, afirmó el Mellizo.

Vélez busca mantener el invicto y mantenerse en la cima de la tabla (Fotobaires)

La trayectoria de Guillermo Barros Schelotto en Boca abarca momentos de alto impacto tanto en el campo de juego como en el banco de suplentes. Como entrenador, dirigió 115 partidos, alcanzó 62 victorias, 30 empates y 23 derrotas, además de dos títulos locales. Bajo su mando, el equipo llegó a una semifinal y a una final de la Copa Libertadores.

Su legado como futbolista es incluso más sólido: disputó 300 partidos, convirtió 86 goles y levantó 16 títulos, incluyendo las Copas Libertadores de 2000, 2001, 2003 y 2007, y las Intercontinentales de 2000 y 2003. Estas cifras lo posicionan como uno de los grandes ídolos en la historia del club Xeneize.

Con este panorama, el encuentro del domingo se presenta como una prueba clave tanto para el presente de Vélez como para sus objetivos durante el Torneo Apertura 2026. El componente emocional de Barros Schelotto añade un interés especial a un cruce que ya es determinante por lo que está en juego en la tabla.