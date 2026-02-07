La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

El volante se despidió del Verdinegro a fines de diciembre del año pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional tras la última fecha de la Liga Profesional no solo significó un revés deportivo para el club. Para Diego Pulpo González, la caída implicó un impacto personal profundo que lo llevó a enfrentar dificultades anímicas y de salud.

El mediocampista que está a punto de cumplir 38 años, reconocido por su paso por equipos como Boca Juniors y Racing, relató que la experiencia de perder la categoría lo sumió en un proceso de tristeza. “Me afectó muy fuerte el descenso de San Martín de San Juan”, admitió González durante una entrevista con DSports, al recordar el desenlace de la temporada 2025. El futbolista explicó: “Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza”.

El Pulpo había regresado al país con un objetivo personal: compartir cancha con su hermano Sebastián en el profesionalismo. Sin embargo, el resultado fue muy distinto al que soñaba. Más allá de lo deportivo, el ex jugador de Lanús y cinco veces campeón con Boca entre 2020 y 2023 reconoció el peso emocional del fracaso. “Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que estaba mal”, confesó, al describir cómo el golpe deportivo traspasó el ámbito profesional y afectó su vida cotidiana.

El Pulpo González conquistó cinco títulos con la camiseta azul y oro (Boca Juniors Oficial)

Con el paso de los meses, el futbolista logró resignificar el episodio. “Por suerte, pude entender que no cometí ningún crimen y que la vida sigue”, expresó, y concretó un cambio en la perspectiva sobre lo ocurrido. Aun así, no restó importancia a la experiencia: “Uno nunca está preparado para un descenso. Son cosas que te afectan mucho”, reflexionó.

El volante también abordó el proceso de adaptación tras despedirse de San Martín de San Juan a fines de diciembre. “Cuesta, a veces, salir de la burbuja de un jugador de fútbol y empezar a vivir una vida más normal”, señaló González. En su mensaje final al club, el mediocampista valoró el respaldo dirigencial y el acompañamiento de los hinchas, pero reconoció: “Necesitaba tomar distancia y procesar todo”.

La noche que finalizó con la victoria de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro durante el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 tuvo un tono especial . No solo sorprendió por el resultado, sino que estuvo impregnado de una fuerte carga emotiva. El único gol del partido fue obra de Diego Pulpo González, quien eligió dedicar su conquista a Miguel Ángel Russo.

Pulpo González tuvo un paso por el Club Santos Laguna de México en 2015 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El técnico, fallecido recientemente en aquel momento a los 69 años, había dirigido al mediocampista en su etapa con Boca Juniors en 2020 y 2021. Apenas la pelota tocó la red, González protagonizó una escena que conmovió a todos los presentes. Se arrodilló, dirigió la mirada al cielo y, con la mano en el pecho, señaló hacia arriba. En ese momento, repitió: “Para vos, Miguel”, en una dedicatoria directa que quedó grabada en su carrera.

Al concluir el encuentro, el volante fue elegido la figura del partido por su peso en el desarrollo del juego. Frente a los medios, compartió una de las enseñanzas recibidas del Russo: “Aprendí algo de alguien que hoy ya no está, que es mirar para adelante”. El homenaje de González se sumó a la emoción de una victoria importante, confirmó así el impacto que los vínculos personales y las historias compartidas tienen dentro del fútbol profesional.