Conmoción en Brasil: un piloto de 19 años fue detenido acusado por la muerte de un menor de edad tras una pelea callejera

Un adolescente de 16 años falleció después de 16 días hospitalizado

El mundo del automovilismo en Brasil permanece con una profunda conmoción ante el caso que involucra al piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 años, en una pelea callejera que terminó con la muerte de Rodrigo Castanheira, de 16, en la ciudad de Vicente Pires, en el Distrito Federal brasileño. La víctima permaneció 16 días en estado crítico en el Hospital Brasilia, de Aguas Claras: murió este sábado, según confirmó el abogado de la familia, Albert Halex. A causa de lo sucedido, Fórmula Delta cesanteó al agresor que iba a desempeñarse en la categoría de monoplazas creada como etapa de entrada para jóvenes que buscan transitar del karting a los autos de fórmula.

Según la información divulgada por diversos portales locales, todo inició en la noche del 22 de enero. Los videos grabados en el lugar muestran que Castanheira se golpeó violentamente la cabeza contra un auto a partir de un puñetazo de Turra Basso. “El impacto lo dejó inconsciente. Incluso vomitó sangre mientras lo rescataban”, afirmó Metrópoles. Había sufrido un traumatismo craneoencefálico y permaneció intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio.

El caso se caratuló como lesiones corporales graves, pero el fallecimiento del joven lo podría reclasificar como homicidio. La fuente citada explicó que el cargo de lesiones corporales con resultado de muerte contempla una pena de prisión de 4 a 12 años, según el tercer inciso del artículo 129 del Código Penal de ese país. Esto aplica si el autor material mató por “negligencia, imprudencia o incompetencia”, no de manera intencionada.

Pedro Arthur Turra Basso fue detenido el 30 de enero, aunque fue liberado por el pago de una fianza de 24 mil reales (USD 4.600). Sin embargo, el 2 de febrero volvió a ser recluido de su libertad. Fue retirado de su domicilio entre abucheos y gritos de los vecinos, lo llevaron a la Comisaría 38 de Vicente Pires y, actualmente, permanece con prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional (CDP), en el Complejo Penitenciario de Papuda, una cárcel de máxima seguridad, en la que también está el ex presidente Jair Bolsonaro. Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa.

Pedro Turra quedó detenido tras el hecho

El portal SBT News informó que la causa tomó un giro en las últimas horas. Inicialmente, la hipótesis era que el piloto le había lanzado un chicle masticado a un amigo de la víctima y, tras una provocación, comenzó la pelea, en base al relato de los testigos. Pero la nueva línea investigativa radica en que Castanheira contactó a la ex novia de un amigo de Turra Basso por redes sociales. Debido a esto, el amigo le solicitó al agresor que fuera al lugar para “darle un susto al adolescente”. Si esto se confirma, el ataque dejaría de ser impulsivo o trivial para transformarse en una “acción premeditada” con la participación de, al menos, dos personas. Incluso, un audio incautado por la Policía habla de “cumplir” un acuerdo, algo que refuerza la teoría de la emboscada y el posible “ajuste de cuentas por celos”, precisó el diario O Globo.

Albert Halex, letrado de la familia de Rodrigo Castanheira, afirmó la existencia de pruebas sobre que los involucrados llegaron juntos a la fiesta y que la víctima fue llamada para salir antes de la agresión. Por el momento, la investigación permanece bajo secreto de sumario.

Por otro lado, el abogado de Turra Basso, Eder Fior, tuvo palabras que despertaron controversia durante distintas entrevistas de prensa: “Pedro está encarcelado por ser un joven blanco, de clase media, conductor de autos deportivos. Entendemos que el encarcelamiento es la medida más extrema y sólo debe adoptarse en casos extremos. Hablamos de un joven de 19 años que podría llevar un grillete electrónico, que podría estar bajo arresto domiciliario, que podría tener una serie de medidas cautelares establecidas. Una serie de situaciones que no eran esta medida extrema. Lo que ocurre con este encarcelamiento es una respuesta social”.

El repudio generalizado lo obligó a emitir un nuevo mensaje en redes sociales: “Respetuosamente, pido disculpas si la forma en que me expresé dejó margen para otras interpretaciones, incluida la que se está haciendo ahora. Lo que pretendía decir es que la gran reacción de la opinión pública en este caso se dio, en gran medida, por la clase social involucrada, algo que, lamentablemente, no suele ocurrir con numerosos casos igualmente graves que suceden todos los días a personas pobres de la periferia, sin la misma repercusión ni indignación colectiva”.

Pedro Turra está detenido en el mismo complejo penitenciaron que Jair Bolsonaro (captura de video)

La escuela donde estudiaba Rodrigo Castanheira despidió a su alumno con una sentida publicación en redes sociales: “Rodrigo deja una historia, huellas de afecto y recuerdos que permanecerán vivos entre nosotros. Seguiremos unidos en oración, fe y amor, sostenidos por la esperanza que tenemos en Cristo”.

El agente a cargo de la investigación, Pablo Aguiar, presentó detalles adicionales de la investigación, luego de que la nueva orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público del Distrito Federal (MPDFT) por la gravedad del caso y la sospecha de que pueda interferir en la causa. “Afirmó que el sospechoso ya había estado involucrado en otros episodios violentos, incluyendo la presunta tortura de una adolescente con una pistola Taser, y calificó el comportamiento de Turra de ‘sociópata’”, detalló Metrópoles. La defensa del acusado respondió a las afirmaciones de Aguiar: “El jefe de policía no tiene la autoridad para definir el comportamiento psicológico de nadie. Esto podría constituir abuso de autoridad”.

El portal Metrópoles informó detalles vinculados a la declaración del acusado, quien aseguró el 24 de enero ante la Policía que “no tenía intención de herir al adolescente y afirmó que solo trató de defenderse de los puñetazos que le propinaba el menor”.

Según divulgó CNN Brasil, Turra Basso estaría implicado en tres incidentes registrados en 2025, que implican suministro de alcohol a una menor, lesiones corporales y restricción ilegal. La primera denuncia data de junio de ese año, cuando presuntamente obligó a una joven de 17 años a tomar vodka contra su voluntad, incluso pidiendo ayuda a otras personas para que la sujetaran.

A raíz de la gravedad de este hecho, Fórmula Delta confirmó que el implicado se alejó de la estructura de la competencia: “Ya no forma parte del grupo de pilotos de la temporada 2026 de la categoría escuela”. “Aclaramos que esta decisión ya estaba en marcha, pero no fue posible hacerla pública antes, ya que era necesario resolver todas las cuestiones en los debidos términos jurídicos e internos antes de cualquier divulgación oficial”, manifestaron. El piloto había salido antepenúltimo sobre 18 pilotos en la Copa Brasil y último sobre 23 lugares en la Clasificación General de la categoría en 2025.

Esta determinación ocurrió después de que el 23 de enero de 2026 eliminaran un video de presentación que tenía como protagonista al -ahora- ex piloto: “Este año voy a correr en la Fórmula Delta, tengo la expectativa de aprender mucho, de conseguir muchas victorias. Acompáñenme en esta temporada”.

El comunicado de Fórmula Delta anunciando que Pedro Turra ya no forma parte de su equipo de pilotos para la temporada 2026 (Crédito: @formuladelta/Instagram)

La Fórmula Delta informa que Pedro Turra ya no forma parte del grupo de pilotos de la temporada 2026 de la categoría escuela.

Aclaramos que esta decisión ya estaba en marcha, pero no fue posible hacerla pública antes, ya que era necesario resolver todas las cuestiones en los debidos términos jurídicos e internos antes de cualquier divulgación oficial.

Reafirmamos que la Fórmula Delta no acepta ningún tipo de violencia y tiene como pilares el respeto, la responsabilidad y la formación humana y deportiva.

En este momento, nuestra solidaridad está con Rodrigo y su familia. Deseamos fuerza, pronta recuperación y estamos en oración para que se restablezca lo antes posible.