América Latina

Jair Bolsonaro declaró en prisión ante la Policía Federal por acusar e insultar a Lula Da Silva en redes sociales

La defensa sostiene que se trata de críticas políticas y niega el delito

Guardar
Jair Bolsonaro declaró ante la
Jair Bolsonaro declaró ante la Policía Federal acusado de injuriar a Lula en redes sociales (EFE)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró ante la Policía Federal por una investigación sobre supuestas injurias al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Se le atribuyen publicaciones en redes sociales donde vinculó al mandatario con el crimen organizado y utilizó términos despectivos hacia él. Los hechos ocurrieron mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años en la cárcel de Papuda, en Brasilia, por intento de golpe de Estado.

La investigación se inició a raíz de un texto divulgado por Bolsonaro el 27 de marzo de 2025, donde asoció a Lula da Silva con grupos de narcotráfico de la favela de Alemao, en Río de Janeiro, y lo calificó de “cachaça”, “borracho” y “atracador”.

Las injurias contra Lula motivaron
Las injurias contra Lula motivaron una causa impulsada por el Ministerio de Justicia (Reuters)

La declaración se produjo el lunes 3 de febrero, desde la penitenciaría donde Bolsonaro fue trasladado tras su paso por una celda especial en la sede de la Policía Federal.

La defensa sostiene que las expresiones forman parte del debate político y niega la existencia de delito. Bolsonaro afirmó que la única persona que sufrió un intento de asesinato fue él mismo, aludiendo al ataque durante la campaña de 2018.

En la red social, escribió: “Lula, cachaça, el brasileño sabe de tu índole y de cómo llegaste hasta aquí. Solo un imbécil o un canalla compra ese discurso de plan de asesinato. La única persona que intentaron matar fui yo, en una acción de antiguo militante del PSOL, tu brazo político de primera hora”.

En paralelo, el Ministerio Público Militar solicitó al Superior Tribunal Militar la expulsión de Bolsonaro y otros cuatro altos mandos, Walter Braga Netto, Sérgio Nogueira, Almir Garnier y Augusto Heleno, del Ejército, por considerarlos indignos de conservar sus rangos tras recibir penas de prisión superiores a dos años.

Durante su campaña, Bolsonaro denunció
Durante su campaña, Bolsonaro denunció supuestos lazos entre el PT y el crimen organizado (Europa Press)

El tribunal deberá resolver si mantienen sus cargos actuales, sin revisar las condenas ya dictadas por la Corte Suprema.

El origen del proceso por injurias es una publicación de Bolsonaro posterior a un acto de Lula en la favela de Alemao, durante las elecciones de 2022. Allí, Lula utilizó una gorra con iniciales atribuidas erróneamente a una facción criminal, lo que llevó a Bolsonaro a relacionarlo públicamente con el narcotráfico e impulsó la denuncia del Ministerio de Justicia.

La defensa de Bolsonaro insiste en que sus referencias a Lula da Silva corresponden a una crítica política y a la gestión del Partido de los Trabajadores (PT).

En el texto investigado, sostuvo: “El pueblo quiere un futuro mejor, sin estas cortinas de humo diarias para encubrir el peor gobierno de la historia del país, con números de la era Dilma, sin pandemia y sin los efectos iniciales de una guerra que afectó la economía global”.

El Ministerio Público Militar argumenta
El Ministerio Público Militar argumenta que Bolsonaro no es digno de conservar su rango (Europa Press)

Con respecto a su otra denuncia, el Superior Tribunal Militar decidirá en los próximos meses si los condenados conservarán sus grados y funciones, sin revisar nuevamente las condenas impuestas por la Corte Suprema.

(Con información de Europa Press y CNN Brasil)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroLula Da SilvaBrasil

Últimas Noticias

República Dominicana recibe reconocimiento de la DEA por acciones contra el narcotráfico

Un encuentro clave reunió a autoridades dominicanas y estadounidenses para revisar prioridades. Las estrategias contra el crimen organizado toman nuevo impulso ante retos crecientes y desafíos sanitarios sin precedentes

República Dominicana recibe reconocimiento de

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

La controversia por los puertos combina factores financieros, diplomáticos y geopolíticos que siguen bajo observación internacional

Moody’s evalúa impacto del fallo

Parlamentarios de oposición chilenos exigieron la salida de la ministra de Cultura por polémico festival de cine porno financiado con dineros del Estado

El “Excéntrico Fest” ya lleva siete versiones, todas con aportes de esa cartera

Parlamentarios de oposición chilenos exigieron

José Antonio Kast pidió forjar una alianza por “la libertad y el sentido común”

El presidente electo chileno fue el orador principal de la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo

José Antonio Kast pidió forjar

Fuertes vientos y lluvias dejan más de 50 incidentes en Panamá por sistema frontal

Ráfagas, oleaje elevado y temperaturas inusuales provocaron daños en viviendas, árboles caídos y el encallamiento de embarcaciones en el Caribe panameño.

Fuertes vientos y lluvias dejan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más allá del checklist: gestionar

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

Congresista Milagros Jáuregui desata una ola de repudio por presumir que forzó a niñas violadas a ser madres con aval del MIMP

Renta Joven: condicionarán la entrega de incentivos a jóvenes que no cumplan con los siguientes requisitos

Millones de pesos al mes: así son las pensiones del Gimnasio Campestre y el Marymount, que avanzan hacia una fusión

Lluvias dejan secuela mortal en Perú: 36 personas fallecen ante cientos de emergencias que sacuden al país

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El presidente de Portugal valora aplazar su visita a España debido a la borrasca Leonardo

El laboratorio estadounidense Eli Lilly ganó 17.486 millones de euros en 2025, un 94,9% más

LaLiga y FC Barcelona reciben en La Masia a la consejera de Estado de China

EEUU reagenda dos informes de empleo y uno de inflación tras el fin del 'cierre' parcial del Gobierno

(Crónica) El Atlético de Madrid despacha al Athletic Club y avanza a semifinales en la Copa de la Reina

ENTRETENIMIENTO

The Damned celebra 50 años:

The Damned celebra 50 años: reencuentro, homenaje y un nuevo álbum que sorprende a los fanáticos

J.K. Rowling se defiende tras ser acusada de invitar a Jeffrey Epstein al estreno de la obra teatral de ‘Harry Potter’: “Es ridículo”

El día que Jennifer Garner le arrancó parte de la oreja a un doble de acción: “No estábamos actuando”

‘De Noche’: Pedro Pascal reemplazará a Joaquin Phoenix en el esperado drama LGBTQ+ de Todd Hynes

Tom Hiddleston reveló cómo la seducción transforma la relación entre espías en la nueva temporada de “The Night Manager”