Jair Bolsonaro declaró en prisión ante la Policía Federal por acusar e insultar a Lula Da Silva en redes sociales

Jair Bolsonaro declaró ante la Policía Federal acusado de injuriar a Lula en redes sociales (EFE)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró ante la Policía Federal por una investigación sobre supuestas injurias al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Se le atribuyen publicaciones en redes sociales donde vinculó al mandatario con el crimen organizado y utilizó términos despectivos hacia él. Los hechos ocurrieron mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años en la cárcel de Papuda, en Brasilia, por intento de golpe de Estado.

La investigación se inició a raíz de un texto divulgado por Bolsonaro el 27 de marzo de 2025, donde asoció a Lula da Silva con grupos de narcotráfico de la favela de Alemao, en Río de Janeiro, y lo calificó de “cachaça”, “borracho” y “atracador”.

Las injurias contra Lula motivaron una causa impulsada por el Ministerio de Justicia (Reuters)

La declaración se produjo el lunes 3 de febrero, desde la penitenciaría donde Bolsonaro fue trasladado tras su paso por una celda especial en la sede de la Policía Federal.

La defensa sostiene que las expresiones forman parte del debate político y niega la existencia de delito. Bolsonaro afirmó que la única persona que sufrió un intento de asesinato fue él mismo, aludiendo al ataque durante la campaña de 2018.

En la red social, escribió: “Lula, cachaça, el brasileño sabe de tu índole y de cómo llegaste hasta aquí. Solo un imbécil o un canalla compra ese discurso de plan de asesinato. La única persona que intentaron matar fui yo, en una acción de antiguo militante del PSOL, tu brazo político de primera hora”.

En paralelo, el Ministerio Público Militar solicitó al Superior Tribunal Militar la expulsión de Bolsonaro y otros cuatro altos mandos, Walter Braga Netto, Sérgio Nogueira, Almir Garnier y Augusto Heleno, del Ejército, por considerarlos indignos de conservar sus rangos tras recibir penas de prisión superiores a dos años.

Durante su campaña, Bolsonaro denunció supuestos lazos entre el PT y el crimen organizado (Europa Press)

El tribunal deberá resolver si mantienen sus cargos actuales, sin revisar las condenas ya dictadas por la Corte Suprema.

El origen del proceso por injurias es una publicación de Bolsonaro posterior a un acto de Lula en la favela de Alemao, durante las elecciones de 2022. Allí, Lula utilizó una gorra con iniciales atribuidas erróneamente a una facción criminal, lo que llevó a Bolsonaro a relacionarlo públicamente con el narcotráfico e impulsó la denuncia del Ministerio de Justicia.

La defensa de Bolsonaro insiste en que sus referencias a Lula da Silva corresponden a una crítica política y a la gestión del Partido de los Trabajadores (PT).

En el texto investigado, sostuvo: “El pueblo quiere un futuro mejor, sin estas cortinas de humo diarias para encubrir el peor gobierno de la historia del país, con números de la era Dilma, sin pandemia y sin los efectos iniciales de una guerra que afectó la economía global”.

El Ministerio Público Militar argumenta que Bolsonaro no es digno de conservar su rango (Europa Press)

Con respecto a su otra denuncia, el Superior Tribunal Militar decidirá en los próximos meses si los condenados conservarán sus grados y funciones, sin revisar nuevamente las condenas impuestas por la Corte Suprema.

(Con información de Europa Press y CNN Brasil)