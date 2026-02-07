Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron sin problemas y se enfrentarán en semis del Rosario Challenger

Camilo Ugo Carabelli en Rosario Challenger

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo cumplieron con las expectativas previas y lograron el pasaje a semifinales del Rosario Challenger, que se juega sobre polvo de ladrillo en el Jockey Club de la ciudad santafesina. Ambos se enfrentarán entre sí en busca de un lugar en la definición.

Ugo Carabelli (48° del ranking ATP), campeón defensor y primer preclasificado, ratificó su favoritismo y abrochó dos triunfos en el mismo día. Primero, superó a Facundo Díaz Acosta (301°) en un reñido cruce que había sido suspendido el jueves debido a la lluvia: fue 5-7, 6-4 y 6-3 para el Brujo, que tuvo que transpirar mucho para eliminar a un contrincante que lo exigió al máximo.

Más tarde, Carabelli derrotó al boliviano Hugo Dellien (149°) por 6-4 y 6-2. Fue una convincente actuación que le permitió ratificar su condición de favorito para llevarse nuevamente el certamen.

El argentino dominó con solidez tanto con su servicio como desde el fondo de la cancha, controlando el ritmo del juego para asegurar su lugar entre los cuatro mejores.

En el turno previo en la Cancha Central, Juan Manuel Cerúndolo (85° y cuarto favorito) extendió su buena semana con un sólido triunfo sobre el italiano Andrea Pellegrino (143°) por 6-4 y 6-3. Tras una esforzada victoria ante Juan Bautista Torres (353°) en octavos, el menor de los hermanos construyó una actuación sin fisuras y buscará el pasaje a la final.

Juan Manuel Cerúndolo prepara el drive (Fuente: Rosario Challenger)

Román Burruchaga (118°) también se metió entre los cuatro mejores al vencer al brasileño Pedro Boscardin Dias (268°), verdugo de Francisco Comesaña (64° del mundo y segundo favorito), por 7-6 (3) y 6-3. El próximo rival de Burru será el taiwanés Tseng Chun-Hsin (122°).

El que se quedó en el camino fue Valerio Aboian (526°), que de todos modos cerró una gran semana. Tseng se impuso por un contundente 6-2 y 6-1 a la sorpresa del torneo y aseguró su plaza en semifinales.

El Rosario Challenger, torneo perteneciente al segundo escalón del circuito ATP, otorga 125 puntos para el ranking y reparte un total de 225 mil dólares en premios. Los partidos son televisados en vivo por Fox Sports.

Román Burruchaga sonríe tras lograr el pasaje a semis (Fuente: Rosario Challenger)

Este jueves, el torneo se vio conmovido por la denuncia del español Nikolas Sánchez Izquierdo, quien dijo haber recibido mensajes intimidatorios de parte de presuntos apostadores que le exigieron perder su partido frente a Valerio Aboian.

Sánchez Izquierdo, de 26 años, decidió realizar la denuncia –tal cual indica el Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis– antes de salir a la Cancha 1 del Jockey Club de Rosario.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, Sánchez Izquierdo se presentó ante oficiales de la Comisaría 17ª de la ciudad para formalizar su denuncia alrededor de las 17 del miércoles.

De acuerdo con su relato y las pruebas que presentó, recibió amenazas por intermedio de WhatsApp. Un número que no tenía agendado (con la característica de Rosario) lo saludó y tras la respuesta del tenista inmediatamente le hizo una violenta y extensa advertencia: “Nikolas escucha bien, porque no te lo diremos otra vez y esto es para este partido. Sabemos todo de ti y de tu familia”, fue el inicio del agresivo mensaje que le mencionó nombres de su círculo íntimo y direcciones en España para exigirle que “pierda el partido” de la “forma más disimulada”.

El torneo se juega en el Jockey Club (Fuente: Rosario Challenger)

Rosario Challenger - Resultados de los 4tos de final

Camilo Ugo Carabelli (1°, ARG) a Hugo Dellien (BOL) por 6-4 y 6-2

Juan Manuel Cerúndolo (4°, ARG) a Andrea Pellegrino (ITA) por 6-4 y 6-3

Román Burruchaga (ARG) a Pedro Boscardin Dias (BRA) por 7-6 (3) y 6-3

Tseng Chun-Hsin (TPE) a Valerio Aboian (ARG) por 6-2 y 6-1

Rosario Challenger - Partidos del sábado 7 de febrero de 2026

Camilo Ugo Carabelli (1°, ARG) vs. Juan Manuel Cerúndolo (4°, ARG)

Román Burruchaga (ARG) vs. Tseng Chun-Hsin (TPE)