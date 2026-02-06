La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Alex Ianculescu será comentarista en los Juegos Olímpicos de invierno (Crédito: @speed_skater/Instagram)

Alexandra Ianculescu es una atleta olímpica nacida en Rumania en 1991, que salió en la 31ª posición en los 500 metros de patinaje de velocidad representando a Canadá en los Juegos de Invierno PyeongChang 2018 y, actualmente, se ilusiona con decir presente en la cita veraniega de Los Ángeles 2028. En esta década, la mujer de 34 años dio un brusco giro en su carrera cuando dejó tres trabajos y se convirtió en “la chica de OnlyFans”.

Ianculescu le concedió un reportaje al diario inglés The Sun con vistas a su nueva función como comentarista de su especialidad en los JJOO de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, que tuvo las primeras atracciones este miércoles y se extenderá hasta el domingo 22 de febrero. “Fue la mejor decisión de mi vida”, aseguró sobre su desembarco en la plataforma para adultos, que según el matutino la posicionó “entre el 0,06% de los creadores más exitosos” de la página. Este dato también está presente en la biografía de su cuenta.

Allí, la deportista promete contenido “entre bastidores”, acceso a fotos de patinaje de velocidad, interacción con sus fans e invita a que la sigan “para ver las cosas” que no puede “publicar” en sus otras plataformas. Tiene paquetes de suscripción por seis meses (USD 54,52) y un año (USD 102,62), aunque ahora hizo una promoción del 50% por 28 días a causa de los JJOO (USD 5,35).

La charla con The Sun incluyó un pasaje para referirse a los sacrificios que debió hacer para bancar económicamente su carrera en sus inicios: “Tenía que tener tres trabajos de medio tiempo. Era muy difícil. Trabajaba en una tienda de sushi en el centro comercial, en un local de ropa cuatro días a la semana y en un restaurante los fines de semana. A veces tenía que saltarme entrenamientos de pesas o hacerlos todos juntos, levantarme más temprano para entrenar porque tenía que trabajar. Mi currículum en LinkedIn es largo, pero no tenía opción”.

La suscripción en la plataforma tiene un costo que oscila entre los USD 5 y los USD 100, según los planes ofrecidos (Crédito: @speed_skater/Instagram)

La joven, que emigró en su infancia a Canadá, debió trasladarse a Países Bajos durante la pandemia del COVID19 en 2020 sin saber hablar neerlandés y tenía serias dificultades para encontrar trabajo. Comenzó a gastar el dinero ahorrado para el viaje y una amiga le aconsejó abrirse una cuenta en la plataforma, según consta en The Sun. Esa postura fue fundamental para encarar la recuperación de una lesión de espalda con todas las comodidades: “El equipo y la rehabilitación en los que puedo invertir mi dinero no los habría imaginado antes. No habría podido hacerlo trabajando en tres empleos, es imposible”.

Sueña con representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (Crédito: @speed_skater/Instagram)

“Pude monetizar el contenido y es una gran oportunidad para devolverle algo a la comunidad que me ha apoyado tanto tiempo. Literalmente son mis fans. Es raro decirlo, ¡tengo fans! Cuanto más hago OnlyFans, mejor me va como atleta. Yo manejo mi destino. Solo así puedo entrenar al 100%, hacer mi trabajo de atleta, alimentarme bien, no tener que comer avena tres veces al día como a veces me tocaba de joven. Estoy agradecida de que exista la plataforma porque me permite competir y no he terminado con mis sueños”, analizó sobre el antes y después que generó su éxito. Posee más de 450.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram.

Incluso, su explosión entre los usuarios la expuso como un modelo a seguir por parte de sus propios colegas y muchos le piden consejos: “He recibido muchas consultas de deportistas y olímpicos de Gran Bretaña, nadadores, ciclistas, que me piden ayuda. He hecho videollamadas por WhatsApp con atletas que no conocía para guiarlos sobre cómo hacerlo. Ojalá yo hubiera tenido eso cuando era una joven patinadora. No teníamos redes sociales, mis ídolos eran inalcanzables”.

Abrió su cuenta a partir de 2021 (Crédito: @speed_skater/Instagram)

A continuación, Alexandra Ianculescu dio un claro ejemplo sobre cómo se popularizó su figura en el ámbito deportivo: “Me conocen como la chica de OnlyFans. Estaba comentando en la Copa del Mundo de Patinaje y fuimos a celebrar el logro de un noruego. Entré, estaban celebrando con él, me vieron y empezaron a cantar: ‘¡OnlyFans! ¡OnlyFans!’. Yo pensaba: ‘¡Dios mío!’. Soy abierta al respecto. Ahora es agradable que sea parte del mundo normal. Ya no sorprende a nadie. Costó, pero ahora se siente bien”.

Más allá de su trabajo actual a cargo de las transmisiones en Italia, el periódico contó que Ianculescu se enfoca en su preparación para integrar el equipo canadiense de ciclismo en pista para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras dejar el hielo por la madera, explicó de qué manera adoptó el patinaje como su trabajo: “Me enganché después de ganar mi primera medalla de oro a los 11 años. También esquiaba y jugaba tenis, podría haberme dedicado a esos deportes. Era casi igual de buena en esquí y tenis, pero el patinaje fue mejorando con el tiempo. Mis padres no tenían dinero y el patinaje era lo más barato, así que me quedé con eso”.

En su cuenta de Instagram hay una publicación fijada que data del 25 de septiembre de 2024, en la cual explica los prejuicios que debió superar y las personas que se alejaron de su entorno a partir de su aparición en el sitio web: “Antes me importaba lo que pensaban los demás, hasta que me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”.

La publicación de Alexandra Ianculescu sobre por qué abrió su cuenta de OnlyFans (Crédito: @speed_skater/Instagram)

En ese texto, acompañado de una fotografía suya en lencería, contó que abrió su perfil en 2021 porque “recibía muchísimos ‘likes’ en fotos en bikini y la gente me sugería venderlas en esta plataforma”. “Al principio me pareció una broma y no quería que me vieran como alguien conocida por vender ‘fotos en bikini’, considerando todo el esfuerzo que puse como atleta, los años de estudio, el hecho de hablar varios idiomas y sentirme orgullosa de la imagen de mí misma que logré y respeto”, manifestó.

Sin embargo, el ingreso de su primera remuneración en los 30 días iniciales modificó su pensamiento de manera drástica y vio una manera de poder cumplir sus sueños: “Mi vida cambió para bien. Ahora puedo dedicarme a entrenar a tiempo completo, comprar el equipo que necesito, las bicicletas de mis sueños, ahorrar para otras metas y disfrutarlo sin tener que sacrificar mi carrera deportiva trabajando en tres empleos a medio tiempo, como hacía antes, mientras perseguía mis sueños olímpicos”.

“Podés encasillarme porque no me conocés. Y está bien. Yo sí me conozco y las personas que me importan saben cómo soy. Los comentarios no me ofenden porque este es el camino que elegí. Por ahora...”, sentenció.

Posee más de 400.000 seguidores en sus redes sociales (Crédito: @speed_skater/Instagram)