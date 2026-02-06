El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

"Fue por el viento" comentó Franco Mastantuono sobre el gol que convirtió ante Boca, en una charla junto a Davoo Xeneize

El reconocido streamer de Boca, Davoo Xeneize, entrevistó al mediocentro ofensivo argentino Franco Mastantuono, durante su estadía en Europa y recordaron un gol particular del atacante en un Superclásico. El creador de contenido aprovechó algunos días de enero para volver al invierno de las máximas ligas. En su recorrido visitó distintas canchas y luego de su regreso a Argentina compartió las anécdotas y regalos de futbolistas argentinos que lo siguen: actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores en Kick y Youtube, además, en su cuenta de Instagram acumula más de 3 millones de seguidores.

La charla se realizó en la casa del futbolista del Real Madrid, que accedió a una dinámica de preguntas. En una de ellas ambos recordaron los primeros pasos del atacante en River, club donde comenzó su carrera y debutó a sus 17 años; de esa forma se convirtió en el jugador argentino más joven en sumar minutos en un partido oficial. En específico analizaron el gol de Mastantuono a Boca Juniors en el Superclásico correspondiente a la 15ª jornada del Torneo Apertura de 2025.

Franco Mastantuono comparte equipo con Jude Bellingham en el Real Madrid

El partido finalizó con la victoria del Millonario por 2-1, con los tantos del joven futbolista y de Sebastián Driussi, aunque la figura indiscutida fue Mastantuono. El actual jugador del Real Madrid, quien ingresó a los 8 minutos del complemento, se destacó por su actuación a partir de un tiro libre, a una distancia aproximada de 28.1 metros del arco del conjunto Xeneize. El disparo fue directo a los tres palos del arquero rival y marcó un gol que se mantendrá en la historia de los Superclásicos. La particularidad del remate surgió también por la velocidad, a 82 kilómetros por hora.

En la cálida charla, recordaron el momento como un golazo. En principio Mastantuono le preguntó al streamer “¿cuánto te dolió?”, en relación al tanto que convirtió en el estadio Monumental. Ante esto, Davoo respondió: “Siendo honesto mucho, para mí ese partido lo jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo y aún así si no fuese por esa genialidad no nos ganaban”. De igual manera lo felicitó y se estrecharon la mano.

Franco Mastantuono viste la camiseta con el número de 10 que perteneció a Lionel Messi en la selección argentina

Además, Davoo confesó su opinión sobre aquel momento: “¿Te soy sincero? Estéticamente es el mejor gol que ví en un Superclásico”. Incluso recordó otros goles, como el tanto de tiro libre de Juan Román Riquelme a Marcelo Barovero en 2014, otra anotación de Carlos Tevez y cuando Juan Fernando Quintero convirtió en la final de la Copa Libertadores 2018. No obstante, destacó el disparo de Mastantuono por la distancia.

Sin embargo, el atacante lo aguijoneó: “Fue por el viento igual”, lo que generó risas y miradas cómplices entre ambos, que disfrutaban de la charla. El streamer agregó “el viento ayudó un poquito igual”. El talento del joven futbolista lo llevó a continuar sus horizontes en el fútbol europeo, donde hoy compite en LaLiga con la camiseta del Real Madrid. Además es tenido en cuenta por Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina. En el conjunto nacional viste el número 10 y debutó como titular ante Venezuela, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.