Deportes

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

El streamer realizó una seguidilla de entrevistas a futbolistas argentinos que compiten en ligas europeas y surgió un análisis particular con el mediocampista del Real Madrid

Guardar
"Fue por el viento" comentó Franco Mastantuono sobre el gol que convirtió ante Boca, en una charla junto a Davoo Xeneize

El reconocido streamer de Boca, Davoo Xeneize, entrevistó al mediocentro ofensivo argentino Franco Mastantuono, durante su estadía en Europa y recordaron un gol particular del atacante en un Superclásico. El creador de contenido aprovechó algunos días de enero para volver al invierno de las máximas ligas. En su recorrido visitó distintas canchas y luego de su regreso a Argentina compartió las anécdotas y regalos de futbolistas argentinos que lo siguen: actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores en Kick y Youtube, además, en su cuenta de Instagram acumula más de 3 millones de seguidores.

La charla se realizó en la casa del futbolista del Real Madrid, que accedió a una dinámica de preguntas. En una de ellas ambos recordaron los primeros pasos del atacante en River, club donde comenzó su carrera y debutó a sus 17 años; de esa forma se convirtió en el jugador argentino más joven en sumar minutos en un partido oficial. En específico analizaron el gol de Mastantuono a Boca Juniors en el Superclásico correspondiente a la 15ª jornada del Torneo Apertura de 2025.

Franco Mastantuono comparte equipo con
Franco Mastantuono comparte equipo con Jude Bellingham en el Real Madrid

El partido finalizó con la victoria del Millonario por 2-1, con los tantos del joven futbolista y de Sebastián Driussi, aunque la figura indiscutida fue Mastantuono. El actual jugador del Real Madrid, quien ingresó a los 8 minutos del complemento, se destacó por su actuación a partir de un tiro libre, a una distancia aproximada de 28.1 metros del arco del conjunto Xeneize. El disparo fue directo a los tres palos del arquero rival y marcó un gol que se mantendrá en la historia de los Superclásicos. La particularidad del remate surgió también por la velocidad, a 82 kilómetros por hora.

En la cálida charla, recordaron el momento como un golazo. En principio Mastantuono le preguntó al streamer “¿cuánto te dolió?”, en relación al tanto que convirtió en el estadio Monumental. Ante esto, Davoo respondió: “Siendo honesto mucho, para mí ese partido lo jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo y aún así si no fuese por esa genialidad no nos ganaban”. De igual manera lo felicitó y se estrecharon la mano.

Franco Mastantuono viste la camiseta
Franco Mastantuono viste la camiseta con el número de 10 que perteneció a Lionel Messi en la selección argentina

Además, Davoo confesó su opinión sobre aquel momento: “¿Te soy sincero? Estéticamente es el mejor gol que ví en un Superclásico”. Incluso recordó otros goles, como el tanto de tiro libre de Juan Román Riquelme a Marcelo Barovero en 2014, otra anotación de Carlos Tevez y cuando Juan Fernando Quintero convirtió en la final de la Copa Libertadores 2018. No obstante, destacó el disparo de Mastantuono por la distancia.

Sin embargo, el atacante lo aguijoneó: “Fue por el viento igual”, lo que generó risas y miradas cómplices entre ambos, que disfrutaban de la charla. El streamer agregó “el viento ayudó un poquito igual”. El talento del joven futbolista lo llevó a continuar sus horizontes en el fútbol europeo, donde hoy compite en LaLiga con la camiseta del Real Madrid. Además es tenido en cuenta por Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina. En el conjunto nacional viste el número 10 y debutó como titular ante Venezuela, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoDavoo XeneizeSuperclásicoDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

El escándalo salpicó el evento que comenzará este viernes en Milán. Los competidores se aplicarían inyecciones en la zona de la ingle para sacar ventaja. Interviene la Agencia Mundial Antidopaje

Investigan supuestas trampas mediante el

Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Malevo se llevó la historia en los 90 minutos por el gol de Ángel Stringa. Barracas Central y Temperley finalizan la jornada

Deportivo Riestra le ganó 1-0

Argentina ya conoce los detalles para el debut de Paola Suárez en la Billie Jean King Cup: sede, fecha y todo lo que hay que saber

Bajo el mando de la nueva capitana, el seleccionado femenino apunta al ascenso desde el Grupo I de las Américas

Argentina ya conoce los detalles

Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno con la patinadora Jutta Leerdam, pareja de Jake Paul: “Su comportamiento es horrible”

Varias veces campeona mundial y medallista en Beijing 2022, arribó en jet privado y rodeada de su séquito

Polémica en los Juegos Olímpicos

Vestuario blindado, hambre de gloria y motivación: la fórmula de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid

La gestión del francés se basó en unión, exigencia interna y disciplina colectiva, factores que impulsaron al club a superar momentos críticos y alcanzar los mayores logros de su historia, según afirmó durante una entrevista con Hamidou Msaidie

Vestuario blindado, hambre de gloria
DEPORTES
Investigan supuestas trampas mediante el

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Argentina ya conoce los detalles para el debut de Paola Suárez en la Billie Jean King Cup: sede, fecha y todo lo que hay que saber

Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno con la patinadora Jutta Leerdam, pareja de Jake Paul: “Su comportamiento es horrible”

Vestuario blindado, hambre de gloria y motivación: la fórmula de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid

TELESHOW
El gran anuncio de Xuxa

El gran anuncio de Xuxa que enloqueció a sus fanáticos de Argentina: “Los amo”

La plácida vida de Calu Rivero y Aíto de la Rúa junto a sus hijos en la naturaleza de José Ignacio: mar, playa y caballos

El cambio de look de Sofía Gonet que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: “Había que redoblar la apuesta”

Silvina Escudero mostró su indignación con MasterChef luego de que despostaran medias reses: “Lo vi y empecé a llorar”

Marixa Balli enfrentó a Esteban Mirol y contó la verdad de su pelea: “Me invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: la Casa

Crisis en Cuba: la Casa Blanca insiste en dialogar mientras la dictadura se prepara para un escenario de “cero combustible”

Agua, fuego y caídas extremas: así se vivió el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en México

Millicom compró Telefónica Colombia por USD 214 millones

No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico