Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Agustín Heredia, Juan Ramírez, Gastón Gerzel y Nicolás Orsini, los marginados en Boca

Mientras el plantel profesional inició la pretemporada el 2 de enero, afrontó amistosos y ya disputó tres encuentros oficiales por el Torneo Apertura, a la espera del debut en la Copa Argentina y la Libertadores, un extenso grupo de futbolistas trabajó de forma diferenciada y, casi todos sus componentes, encontraron nuevos horizontes. Sin embargo, todavía hay cuatro jugadores que permanecen en Boca Juniors y tienen destino incierto ya que no son tenidos en cuenta.

Son los casos de Agustín Heredia, Juan Ramírez, Gastón Gerzel y Nicolás Orsini. A todos ellos se les vence el contrato a fines de 2026.

El cordobés Heredia, defensor central de 28 años, apareció en la Primera de Boca de la mano de Guillermo Barros Schelotto a principios de 2018, cuando llegó a disputar tres partidos oficiales (uno por Libertadores y dos por Superliga), más otros amistosos. Sin lugar en el plantel principal, fue cedido a préstamo a Godoy Cruz (2019), Cerro Largo de Uruguay (2019 a 2021), Plaza Colonia de Uruguay (2022 a 2024), San Martín de San Juan (2024) y Cobreloa de Chile (2025). Este sería su octavo año consecutivo en calidad de cedido a otra institución si es que consigue marcharse.

El chaqueño Gerzel, que estuvo a préstamo en Los Andes las últimas dos temporadas y ascendió a la Primera Nacional a fines de 2024, retornó a la Ribera ya que su cesión no puede ser renovada por tercer año consecutivo y todavía no halló nuevo club. El mediocampista ofensivo llegó a disputar cuatro partidos durante el segundo ciclo de Miguel Ángel Russo en la institución, en el tramo final de 2020 (dos por Libertadores y dos por Copa Maradona). Tras esa participación, pasó a préstamo a Platense, donde acumuló varios encuentros, y Sarmiento de Junín. Todo previo a su préstamo en el Milrayitas.

La imagen que subió Nicolás Orsini a sus historias de Instagram

Juan Ramírez fue una de las primeras contrataciones de Juan Román Riquelme en Boca. A mediados de 2021, fue adquirido por más de 3 millones de dólares cuando militaba en San Lorenzo. El volante ofensivo surgido en Argentinos Juniors había jugado con Román durante su último semestre como futbolista profesional con la camiseta del Bicho de La Paternal. Tuvo un arranque promisorio, pero fue perdiendo nivel y consideración con los distintos cuerpos técnicos (casi todos le dieron alguna oportunidad). Sumó cuatro títulos en el Xeneize y bordó su quinta estrella a nivel personal con la Sudamericana que alzó en Lanús el año pasado. El ex Talleres de Córdoba aceptó reducir su salario para relanzar su carrera en el Granate, pero solamente fue pieza de recambio allí. En lo que va del mercado, no recibió propuestas.

El cordobés Orsini había tenido pasos por el ascenso argentino y el fútbol surcoreano, austríaco, japonés y paraguayo antes de tener grandes rendimientos en Sarmiento de Junín y Lanús. Boca le compró el 50% a cambio de unos 2 millones de dólares, pero sus actuaciones estuvieron muy por debajo de lo esperado. Convirtió apenas 3 goles en 36 encuentros disputados y desde 2023 fue declarado prescindible. Primero jugó a préstamo en Unión de Santa Fe y el año pasado estuvo en Platense, donde se consagró campeón del Apertura. En el Xeneize no será tenido en cuenta, pero no arribó a acuerdos económicos con Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba de Santiago del Estero, clubes que se interesaron en él en este mercado.

LOS 27 FUTBOLISTAS QUE SE FUERON DE BOCA EN ESTE MERCADO:

Oscar Salomón, Santiago Dalmasso, Gonzalo Maroni y Agustín Lastra, algunos de los futbolistas de Boca que salieron a préstamo

Sebastián Díaz Robles: San Martín de San Juan (préstamo por un año).

Agustín Lastra: Estudiantes de Río Cuarto (préstamo por un año).

Ramiro García: Argentino de Quilmes (préstamo por un año).

Oscar Salomón: Newell’s Old Boys (venta del 50%).

Renzo Giampaoli: Gimnasia La Plata (renovación del préstamo por un año).

Mateo Mendía: Platense (préstamo por un año).

Gabriel Aranda: Racing de Córdoba (préstamo por un año).

Nahuel Genez: Patronato de Paraná (préstamo por un año).

Giovanni Ferraina: Almirante Brown (préstamo por un año).

Román Rodríguez: Estudiantes de Caseros (renovación del préstamo por un año).

Tomás Díaz: Los Andes (préstamo por un año).

Jabes Saralegui: Tigre (renovación del préstamo por un año).

Santiago Dalmasso: Platense (préstamo por un año).

Agustín Obando: Atlético Rafaela (préstamo por un año).

Rodrigo Montes: Deportivo Rincón (préstamo y fin de contrato).

Gonzalo Maroni: Barracas Central (préstamo por un año).

Julián Ceballos: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).

Julián Carrasco: Temperley (renovación del préstamo por un año).

Gabriel Vega: Nueva Chicago (préstamo por un año).

Federico Aguirre: Camioneros (préstamo por un año).

Brandon Cortés: Patronato de Paraná (préstamo por un año).

Lucas Brochero: San Miguel (préstamo por un año).

Brian Aguirre: Estudiantes de La Plata (préstamo por un año).

Norberto Briasco: Barracas Central (préstamo por un año).

Gonzalo Morales: Barracas Central (renovación del préstamo por un año).

Valentino Simoni: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).

Ignacio Rodríguez: Atlanta (préstamo por un año).