Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Camilo Ugo Carabelli dominó de principio a fin a Guido Justo (Fuente: Rosario Challenger)

Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo hicieron pesar su condición de favoritos y avanzaron sin problemas a la segunda ronda del Rosario Challenger.

En el Court Central, Ugo Carabelli (48° del ranking ATP y primer preclasificado) no le dio oportunidades a su compatriota Guido Justo (336°), a quien superó por 6-1 y 6-0 en una hora de juego.

El Brujo dominó el encuentro desde el inicio y obtuvo el boleto a los octavos de final, instancia en la que enfrentará este jueves al vencedor del cruce entre Facundo Díaz Acosta (301°) y el brasileño Igor Marcondes (357°).

Ugo Carabelli es el campeón defensor y recibió una invitación para jugar el torneo en la ciudad santafesina. El motivo: su actual posición en el escalafón mundial no le permite inscribirse de manera regular en certámenes de esta categoría.

En el último turno en el escenario principal del Jockey Club de Rosario, Comesaña (64° y segundo favorito) derrotó a Nicolás Kicker (269°) por 7-5 y 6-3. En la siguiente fase, también el jueves, el marplatense se cruzará con el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°).

Previamente, el menor de los hermanos Cerúndolo (85° y cuarto preclasificado) arrolló a Gonzalo Villanueva (355°) por 6-1 y 6-0. Este miércoles se medirá con Juan Bautista Torres (353°) por un lugar en cuartos de final.

Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno sin fisuras (Fuente: Rosario Challenger)

Valerio Aboian ingresó por Mariano Navone y dio el batacazo del martes

En las primeras postales del día, Valerio Aboian (526°) dio el golpe de la jornada al superar al brasileño Thiago Seyboth Wild (198°), campeón ATP y ex número 60 del mundo, por 6-4, 2-6 y 6-4.

El zurdo de 23 años ingresó al cuadro principal como lucky loser debido a la baja de Mariano Navone (75° y tercer favorito) a último momento como consecuencia de un cuadro febril.

Si bien el triunfo le permitirá dar un importante salto en el ranking, Aboian va por más: este miércoles enfrentará al español Nikolas Sánchez Izquierdo (279°).

Otros argentinos que lograron sortear la primera ronda fueron Genaro Olivieri (241°), Juan Manuel La Serna (386°) y Luciano Ambrogi (424°).

El Rosario Challenger pertenece al segundo escalón del circuito ATP, otorga 125 puntos para el ranking y reparte un total de 225 mil dólares en premios.

Valerio Aboian sonríe tras el triunfo sobre el brasileño Seyboth Wild (Fuente: Rosario Challenger)

Challenger de Rosario - Resultados de la primera ronda

Camilo Ugo Carabelli (ARG, 48°) a Guido Justo (336°) por 6-1 y 6-0

Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 85°) a Gonzalo Villanueva (355°) por 6-1 y 6-0

Francisco Comesaña (ARG, 64°) a Nicolás Kicker (ARG, 269°) por 7-5 y 6-3

Valerio Aboian (ARG, 526°) a Thiago Seyboth Wild (BRA, 198°) por 6-4, 2-6 y 6-4

Juan Manuel La Serna (ARG, 386°) a Renzo Olivo (ARG, 511°) por 6-4, 2-6 y 6-3

Tseng Chun-Hsin (TWN, 122°) a Hernán Casanova (ARG, 413°) por 6-1, 2-0 y retiro

Andrea Pellegrino (ITA, 143°) a Juan Estévez (ARG, 449°) por 6-4, 2-6 y 6-4

Pedro Boscardin Dias (BRA, 268°) a Marco Cecchinato (ITA, 216°) por 6-7 (3), 6-3 y 7-5

Luciano Ambrogi (ARG, 424°) a Santiago Rodríguez Taverna (ARG, 251°) por 6-4 y 7-6 (4)

Genaro Olivieri (ARG, 241°) a Felipe Meligeni Alves (BRA, 243°) por 6-3 y 6-1

Hugo Dellien (BOL, 149°) a Franco Agamenone (ITA, 264°) por 6-2 y 6-3