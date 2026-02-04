Deportes

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Los tres principales favoritos se impusieron con autoridad en el debut. Todos los resultados

Guardar
Camilo Ugo Carabelli dominó de
Camilo Ugo Carabelli dominó de principio a fin a Guido Justo (Fuente: Rosario Challenger)

Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo hicieron pesar su condición de favoritos y avanzaron sin problemas a la segunda ronda del Rosario Challenger.

En el Court Central, Ugo Carabelli (48° del ranking ATP y primer preclasificado) no le dio oportunidades a su compatriota Guido Justo (336°), a quien superó por 6-1 y 6-0 en una hora de juego.

El Brujo dominó el encuentro desde el inicio y obtuvo el boleto a los octavos de final, instancia en la que enfrentará este jueves al vencedor del cruce entre Facundo Díaz Acosta (301°) y el brasileño Igor Marcondes (357°).

Ugo Carabelli es el campeón defensor y recibió una invitación para jugar el torneo en la ciudad santafesina. El motivo: su actual posición en el escalafón mundial no le permite inscribirse de manera regular en certámenes de esta categoría.

En el último turno en el escenario principal del Jockey Club de Rosario, Comesaña (64° y segundo favorito) derrotó a Nicolás Kicker (269°) por 7-5 y 6-3. En la siguiente fase, también el jueves, el marplatense se cruzará con el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°).

Previamente, el menor de los hermanos Cerúndolo (85° y cuarto preclasificado) arrolló a Gonzalo Villanueva (355°) por 6-1 y 6-0. Este miércoles se medirá con Juan Bautista Torres (353°) por un lugar en cuartos de final.

Juan Manuel Cerúndolo tuvo un
Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno sin fisuras (Fuente: Rosario Challenger)

Valerio Aboian ingresó por Mariano Navone y dio el batacazo del martes

En las primeras postales del día, Valerio Aboian (526°) dio el golpe de la jornada al superar al brasileño Thiago Seyboth Wild (198°), campeón ATP y ex número 60 del mundo, por 6-4, 2-6 y 6-4.

El zurdo de 23 años ingresó al cuadro principal como lucky loser debido a la baja de Mariano Navone (75° y tercer favorito) a último momento como consecuencia de un cuadro febril.

Si bien el triunfo le permitirá dar un importante salto en el ranking, Aboian va por más: este miércoles enfrentará al español Nikolas Sánchez Izquierdo (279°).

Otros argentinos que lograron sortear la primera ronda fueron Genaro Olivieri (241°), Juan Manuel La Serna (386°) y Luciano Ambrogi (424°).

El Rosario Challenger pertenece al segundo escalón del circuito ATP, otorga 125 puntos para el ranking y reparte un total de 225 mil dólares en premios.

Valerio Aboian sonríe tras el
Valerio Aboian sonríe tras el triunfo sobre el brasileño Seyboth Wild (Fuente: Rosario Challenger)

Challenger de Rosario - Resultados de la primera ronda

  • Camilo Ugo Carabelli (ARG, 48°) a Guido Justo (336°) por 6-1 y 6-0
  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 85°) a Gonzalo Villanueva (355°) por 6-1 y 6-0
  • Francisco Comesaña (ARG, 64°) a Nicolás Kicker (ARG, 269°) por 7-5 y 6-3
  • Valerio Aboian (ARG, 526°) a Thiago Seyboth Wild (BRA, 198°) por 6-4, 2-6 y 6-4
  • Juan Manuel La Serna (ARG, 386°) a Renzo Olivo (ARG, 511°) por 6-4, 2-6 y 6-3
  • Tseng Chun-Hsin (TWN, 122°) a Hernán Casanova (ARG, 413°) por 6-1, 2-0 y retiro
  • Andrea Pellegrino (ITA, 143°) a Juan Estévez (ARG, 449°) por 6-4, 2-6 y 6-4
  • Pedro Boscardin Dias (BRA, 268°) a Marco Cecchinato (ITA, 216°) por 6-7 (3), 6-3 y 7-5
  • Luciano Ambrogi (ARG, 424°) a Santiago Rodríguez Taverna (ARG, 251°) por 6-4 y 7-6 (4)
  • Genaro Olivieri (ARG, 241°) a Felipe Meligeni Alves (BRA, 243°) por 6-3 y 6-1
  • Hugo Dellien (BOL, 149°) a Franco Agamenone (ITA, 264°) por 6-2 y 6-3

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisRosario ChallengerRosarioChallengerATPCamilo Ugo CarabelliFrancisco ComesañaMariano NavoneJuan Manuel Cerúndolodeportes-argentina

Últimas Noticias

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

La Verdeamarela vivió una clasificación complicada y el entrenador Carlo Ancelotti advirtió que solo convocará a Neymar si está al 100% desde lo físico

Romario encendió todas las alarmas

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Laurato Berot afirmó que se desvaneció, perdió el control de su auto y sufrió un duro impacto en su debut a nivel nacional. Fue en la Clase 2 del Turismo Pista. Las opiniones de su padre y del médico de la ACTC, a cargo de la categoría

Se desmayó, chocó, tumbó un

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

A los 36 años, el santiagueño tendrá su estreno en el máximo torneo por equipos cuando Argentina enfrente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers, respaldado por un buen momento deportivo y una carrera construida en base a perseverancia

Marco Trungelliti, el debut en

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

El entrenador catalán habló en conferencia de prensa previo al duelo de Copa de la Liga ante Newcastle

La ironía de Pep Guardiola

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

La noticia del deceso del defensor generó una ola de homenajes. Se había retirado para luchar contra una dura enfermedad

“Chau, guerrero”: dolor en el
DEPORTES
Romario encendió todas las alarmas

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

TELESHOW
José María Muscari anunció que

José María Muscari anunció que comenzaron los ensayos de su obra Doradas: “A la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo”

Aníbal Pachano contó sus sensaciones tras convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso: “Al principio me asusté”

Virginia Elizalde celebra sus 71 años con un mensaje inspirador: “La edad no define lo que podés hacer”

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en plena batalla judicial: “Vamos por el remate de la casa de los sueños”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: Estados Unidos

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi