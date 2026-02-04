Juan Pablo Ficovich, del Challenger en Chile al debut en la Copa Davis: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio”

Juan Pablo Ficovich entrena en Busan, ajustando detalles en la previa de su debut con la Selección Argentina de Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

Juan Pablo Ficovich vive en Busan una semana que difícilmente olvide. A los 29 años, el tenista nacido en Berazategui recibió su primera convocatoria para integrar la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis, en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026, que se disputará del 6 al 8 de febrero. El llamado llegó de manera sorpresiva, mientras competía en el Challenger de Concepción, y fue consecuencia de la baja por lesión de Andrés Molteni.

Ficovich, actualmente ubicado en el puesto 172 del ranking mundial, su mejor marca fue 125 en 2022. A lo largo de su carrera conquistó tres títulos del circuito ATP Challenger, todos sobre polvo de ladrillo: San Pablo 2021, Bogotá 2022 y Cali 2024. Sin embargo, su estreno con la camiseta nacional se da sobre superficie rápida bajo techo y en un contexto completamente distinto a los habituales torneos que compite.

“Fue increíble. Yo estaba en Chile, en Concepción, recién había llegado y estaba por entrenar. Cinco minutos antes me llamó mi entrenador y me dijo que lo había llamado Javi (Frana) para convocarme”, contó Fico al equipo de comunicación de la Asociación Argentina de Tenis, todavía sorprendido por la forma en la que se dio su citación. “Entrené como pude, con la cabeza en cualquiera, porque el torneo ya no lo iba a jugar, me tenía que bajar. Fui a hablar con el supervisor y todavía no caía, estaba medio shockeado. Estuve 12 horas en Concepción: fui y volví. Pero es hermoso estar acá”.

El propio jugador se tomó la situación con humor y hasta bromeó con la rapidez de los acontecimientos: “No llegaron ni a cambiar los carteles del estadio. Le mandé una foto a Molto (Andrés Molteni) y le dije: ‘avisá que no venías’”.

Si bien todos sus títulos profesionales fueron en canchas lentas, el bonaerense se mostró cómodo desde el inicio con la superficie del Gimnasio Gijang. “Me gusta, es una cancha donde la pelota pica muy bajo. Gané en polvo en lugares más rápidos también, con un poco de altura o donde la pelota se desliza y no hay piques tan altos, y ese tipo de juego a mí me sale más natural. La verdad es que acá me siento jugando muy bien, me gusta mucho esta superficie”.

Juan Pablo Ficovich trabaja en cancha en el Gimnasio Gijang, enfocado en su estreno con la camiseta argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur (Crédito: Prensa AAT)

Más allá de lo estrictamente tenístico, el jugador de Berazategui destacó lo que significa formar parte de un equipo, una experiencia poco frecuente en el circuito individual. “Esto es todo nuevo para nosotros. Lo único de equipo que jugamos en el año son los Interclubes. A mí me gusta mucho el fútbol y esto es lo más parecido: jugar para un equipo, con gente hinchando a favor o en contra. Es algo único, ojalá se vuelva a repetir”.

La adaptación a Corea del Sur también fue parte del desafío, aunque Ficovich aseguró sentirse cómodo. “La comida me gusta, me encanta el pescado, el arroz, el sushi. En eso no tengo problema. El sueño costó un poco las primeras noches, me despertaba a las 3 o 4 de la mañana, pero ya dormí siete horas de corrido. Con un par de días más vamos a estar diez puntos”.

Identificado como un jugador trabajador y perseverante, Fico no esquivó la autocrítica ni el repaso por los momentos difíciles de su carrera. “Tuve malas rachas, como todos. El COVID, la miocarditis, estuve seis o siete meses sin competir, eso fue duro. Después estuve cerca del top 100 y tuve un año muy malo, me fui para atrás. Es insistir”, reflexionó.

Con la madurez que dan los años en el circuito, también valoró la importancia de los descansos y el aspecto mental del tenis profesional. “Hoy creo que parar algunos días en el año es clave. No solo a fin de temporada. Esos descansos te devuelven las ganas. Esto es muy mental: las condiciones cambian todo el tiempo, a veces llegás a un lugar y jugás bárbaro, en otro no tanto. Pero un buen resultado te motiva y seguís”.

Así, casi sin tiempo para procesarlo, Ficovich pasó de un Challenger en Chile a vestir por primera vez la camiseta argentina en Copa Davis. Un debut inesperado, en el escenario menos pensado, pero con la ilusión intacta de quien sabe que estas oportunidades no se presentan todos los días.