Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Román Burruchaga dominó de principio a fin el partido ante Lautaro Midón (Fuente: Rosario Challenger)

Luego del Australian Open, el tenis vuelve a latir con fuerza en la Argentina. Mientras el seleccionado nacional capitaneado por Javier Frana se prepara para enfrentar a Corea del Sur en una singular serie de la Copa Davis, el Rosario Challenger comenzó a vibrar con los primeros partidos del cuadro principal.

En el plato fuerte de la segunda jornada, Román Burruchaga superó con autoridad a Lautaro Midón, una de las jóvenes promesas nacionales, con un contundente 6-1 y 6-1.

Otro triunfo destacado fue el de Facundo Mena, quien derrotó al brasileño Thiago Monteiro, ex número 61 del mundo, por 7-5 y 7-6 (3). El tenista nacido en Temperley atraviesa un inicio de 2026 inmejorable: conquistó el M25 de Santiago, alcanzó una semifinal y superó la clasificación en el Challenger 100 de Concepción.

En el Court Central, Bautista Torres y Alex Barrena inauguraron el main draw. El oriundo de Vicente López se impuso por 6-3 y 6-1 ante un rival que se enredó en una discusión con la jueza de silla cuando el tanteador iba 3-3 en el primer set. A partir de allí, se derrumbó y nunca le encontró la vuelta al partido.

Torres fue superior y justificó el triunfo. Barrena estuvo muy lejos de la versión que lo llevó en 2025 a coronarse en el Challenger de Buenos Aires y a ser finalista en el Challenger de Villa María.

El Court 2, en tanto, tuvo un único encuentro con presencia argentina y terminó en derrota: Andrea Collarini luchó durante dos horas, pero finalmente cayó ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo, pupilo de Pedro Cachin, por 6-3, 2-6 y 1-6.

Este lunes, a partir del mediodía, el Jockey Club albergó la segunda jornada del certamen, con la ronda final de la clasificación de singles y el inicio del cuadro principal, que ya exhibe nombres destacados.

Facundo Mena logró un trascendente triunfo ante el brasileño Thiago Monteiro (Fuente: Rosario Challenger)

De los seis tenistas que lograron avanzar desde la qualy, cinco fueron argentinos: Juan Manuel La Serna, Luciano Ambrogi, Juan Estévez, Guido Justo y Hernán Casanova.

El Rosario Challenger pertenece al segundo escalón del circuito ATP, que otorga 125 puntos para el ranking y reparte un total de 225 mil dólares en premios.

La jornada del martes comenzará a las 15:00, según informó la organización, y tendrá una programación de alto nivel. En el Court Central, Mariano Navone debutará frente al brasileño Thiago Seyboth Wild; Juan Manuel Cerúndolo se medirá con Gonzalo Villanueva; Camilo Ugo Carabelli enfrentará a Guido Justo; y Francisco Comesaña jugará ante Nicolás Kicker.

El Court 1 también contará con fuerte presencia nacional: Juan Estévez vs. Andrea Pellegrino, Santiago Rodríguez Taverna vs. Luciano Ambrogi, Juan Manuel La Serna vs. Renzo Olivo y Facundo Díaz Acosta vs. Igor Marcondes. En el Court 3, Hernán Casanova se medirá con el taiwanés Chun-Hsin Tseng, mientras que Genaro Olivieri enfrentará al brasileño Felipe Meligeni Alves.

Rosario Challenger - Resultados de la primera ronda

Juan Bautista Torres (ARG) a Alex Barrena (ARG) por 6-3 y 6-1

Román Burruchaga (ARG) a Lautaro Midón (ARG) por 6-1 y 6-1

Facundo Mena (ARG) a Thiago Monteiro (BRA) por 7-5 y 7-6 (3)

Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) a Andrea Collarini (ARG) por 6-3, 2-6 y 6-1