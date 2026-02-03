Deportes

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

El entrenador catalán habló en conferencia de prensa previo al duelo de Copa de la Liga ante Newcastle

El DT catalán se enojó porque su club no ha gastado demasiado dinero en refuerzos para esta temporada

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió en la conferencia de prensa previa al choque de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa ante Newcastle al revelar que se siente “molesto y triste” porque los directivos de su club no han gastado el dinero que pretendía en incorporaciones para la temporada.

“Estoy un poco triste y molesto porque, en términos de gastos netos, hemos pasado los últimos cinco años siendo los séptimos en la Premier League. Quiero ser el primero, no entiendo por qué el club no gasta más dinero, así que estoy un poco enfadado con ellos", comenzó Guardiola ante la prensa.

Luego, el exitoso DT con pasado en Barcelona y Bayern Múnich, argumentó sobre el tema: “Pero con esta posición, como ganamos en el pasado porque gastamos mucho, ahora seis equipos tienen que ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup porque han gastado más en los últimos cinco años. Esto es un hecho, ¿sabes? No es una opinión. Se puede decir una opinión, por ejemplo, como cuando dices: ‘Juegas bien o mal contra los Spurs’. Así que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero esos son hechos. Así que buena suerte a los seis equipos que están por delante de nosotros y que han gastado más en los últimos cinco años. Vamos. Estoy esperando".

Pep Guardiola durante el partido
Pep Guardiola durante el partido entre Manchester City y Tottenham por la Premier League (Reuters/Peter Cziborra)

Las palabras del entrenador español, que suele utilizar la ironía para contestar algunas preguntas, generaron repercusiones en Inglaterra y llegaron en un momento en el que el City se encuentra a seis puntos del líder de la Premier League, Arsenal, tras empatar el pasado domingo luego de desperdiciar una ventaja de dos goles frente al Tottenham.

En cuanto a números concretos, en los últimos cuatro mercados de pases, el Manchester City ha desembolsado unos 800 millones de dólares incluyendo los recientes fichajes de Antoine Semenyo por USD 89 millones y Marc Guehi por USD 27 millones. A pesar de este elevado gasto, Guardiola sostuvo que su plantel no alcanzó el mismo nivel de dominio que en las temporadas anteriores.

En una clara alusión a las críticas frecuentes sobre el origen del éxito del club, Pep Guardiola intentó aclarar después la naturaleza de su mensaje, indicando que simplemente se trataba de una broma y no de un cuestionamiento real a la directiva.

Pese a la magnitud del gasto, el orientador catalán insistió en que las cifras fueron objeto de interpretación malintencionada por parte de sus detractores. De acuerdo con sus palabras, el City se ubica en el séptimo puesto dentro de la Premier League en términos de gasto neto durante los últimos cinco años, lo que relativiza la percepción general de opulencia financiera ilimitada. De acuerdo con los datos oficiales, Manchester United lidera la tabla con casi 938 millones de dólares invertidos en el plantel. Le siguen el Arsenal (926 millones), Chelsea (907), Tottenham (793), Newcastle (590), Liverpool (580) y recién aparecen los Ciudadanos.

Pep Guardiola dijo estar enfadado
Pep Guardiola dijo estar enfadado porque el City no gastó el suficiente dinero en refuerzos (Reuters/Ed Sykes)

Durante el mismo periodo de cuatro ventanas de fichajes, el club de Manchester recuperó casi 392 millones de dólares mediante ventas de jugadores, dando una nueva perspectiva sobre la estrategia de transferencias de la entidad que es manejado por el City Group y cuyo presidente es el emiratí Khaldoon Al Mubarak. Esta actitud adoptada por Guardiola de hablar públicamente del dinero que el club puso a disposición para refuerzos se trataría de una estrategia para desviar la atención del juego del equipo, indicaron medios ingleses.

De todas maneras, Manchester City está cerca de acceder a la final de la Copa de la Liga y un empate o incluso una derrota por un gol ante Newcastle le bastará para pasar de ronda y enfrentar por el título al Arsenal. Los Sky Blue también aguardan rival en octavos de final de la Champions League y mantienen su ilusión en la liga local, en la que escoltan a los Gunners y tendrán un duelo importante el domingo frente al Liverpool en Anfield.

