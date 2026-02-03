El desgarrador relato sobre el accidente de la snowboarder de 22 años que murió en un centro de esquí: “La mochila quedó atrapada en la aerosilla”

La familia compartió un comunicado

La familia de Brooke Day, una joven australiana de 22 años, compartió un comunicado luego del accidente mortal ocurrido en el Tsugaike Mountain Resort de Japón. Según explicaron sus allegados, la causa del siniestro fue la mochila de rescate de avalanchas que Day utilizaba para protegerse a sí misma y a sus amigos. El incidente se registró el viernes pasado, cuando la hebilla de la mochila quedó trabada en el mecanismo del aerosilla, provocando que la deportista quedara atrapada y arrastrada por el sistema.

El comunicado difundido por la familia y replicado por medios australianos como News, subrayó que Day era una snowboardista avanzada y experimentada, con una trayectoria en deportes de invierno iniciada a los 11 años. En palabras de sus padres y hermanos, “estaba en su cuarta temporada de nieve extendida en Japón”. El texto remarcó que sus compañeros la respetaban mucho y que había completado recientemente un curso de avalanchas de tres días, conocimiento que empleó para auxiliar a cuatro personas en situaciones de riesgo inminente en semanas previas.

La familia describió el contexto del accidente: “Para mantenerse a salvo ella y sus amigos, Brooke llevaba la mochila Avalanche Rescue el viernes. Trágicamente, fue la mochila de rescate de avalanchas la que quedó atrapada en el aerosilla”. Este tipo de mochila cuenta con una bolsa de aire, que se infla en caso de avalancha, y suele incluir una baliza para localización rápida en emergencias.

El accidente mortal ocurrió en el Tsugaike Mountain Resort de Japón.

El reporte del operador del complejo, Tsugaike Gondola Lift Co, citado por medios como The Sun, detalló que la hebilla de un cinturón desabrochado, sujeto a la mochila, se atascó en el carro del elevador. El personal activó el botón de parada de emergencia, pero la maniobra de rescate se dificultó porque la correa pectoral continuaba abrochada y la mochila seguía adherida al cuerpo de Day. Durante ese lapso, la joven fue arrastrada por la nieve sin poder desprenderse. Fue trasladada en ambulancia al hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después debido a un paro cardíaco.

El comunicado familiar precisó: “Estábamos al lado de Brooke cuando falleció pacíficamente en las primeras horas de la mañana del domingo (hora australiana)”. Los padres, que viajaron desde Queensland, agradecieron el acompañamiento de quienes la asistieron en Japón. “Nos gustaría agradecer a sus amigos que la ayudaron en su momento de necesidad y se quedaron con ella hasta que llegamos a Japón, así como al personal del Hospital General de Omachi que hizo todo lo posible para salvarla”. También extendieron su gratitud a la comunidad deportiva y a la sociedad de Sunshine Coast por el respaldo y las muestras de afecto.

El mensaje fue firmado por Deanne y Warren Day, padres de Brooke, y sus hermanos Emma y Kain, en nombre de la familia Day extendida. Mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias exactas del accidente, amigos y colegas de la joven han enfocado sus mensajes en la memoria y el legado de Day.

Este collage fotográfico rinde homenaje a Brooke Day, mostrando su alegría en diferentes momentos, incluyendo su pasión por el deporte y su recuerdo eterno en los corazones de sus seres queridos (Facebook)

Diversos clubes deportivos de Australia, como el Maroochydore Roos AFL y el Nambour Toads Rugby Union Club, compartieron homenajes públicos. El Maroochydore Roos la definió como una “joven jugadora de fútbol talentosa y querida compañera de equipo que siempre tenía una sonrisa en su rostro”. Una de sus compañeras escribió: “Era una compañera de equipo que hacía que todo fuera mejor con solo estar allí. Tan humilde y trabajadora… Fue un privilegio haber jugado junto a ella”. El club de rugby Nambour Toads destacó que “su sonrisa, amabilidad y espíritu divertido iluminaron nuestro club” y que su impacto en el equipo y la comunidad “nunca será olvidado”.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) confirmó que brinda asistencia consular a la familia de Day y transmitió sus “más profundas condolencias en este momento difícil”.

Por su parte, Tsugaike Mountain Resort emitió un comunicado oficial lamentando lo sucedido y asegurando el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar hechos similares. Tsuneo Kubo, presidente y director representante del centro, señaló: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia afligida y oramos sinceramente por la paz de los difuntos. Nuestra empresa responderá con sinceridad y dedicación a la familia en duelo y al huésped fallecido. Seguiremos cooperando plenamente con la policía y las autoridades pertinentes en su investigación”.

La aerosilla involucrada permanece cerrada mientras se desarrollan tanto la investigación policial como la revisión técnica del sistema. Aunque la tragedia ha causado conmoción en la comunidad de los deportes de invierno y entre allegados de la joven, la familia pidió mantener el recuerdo de Day centrado en su pasión, entrega y compromiso con la seguridad de quienes la rodeaban.