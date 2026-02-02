La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

La particular luz azul en el nuevo Aston Martin de la F1

La presencia de una luz de advertencia azul en lugar de la tradicional de color rojo en el nuevo monoplaza de Aston Martin captó la atención durante el debut del AMR26 en el circuito de Barcelona durante los primeros test de 2026 para la Fórmula 1. El detalle, que se aleja de la convención instaurada por el reglamento técnico, destacó en las primeras vueltas de Lance Stroll y Fernando Alonso, generando especulaciones sobre la estrategia empleada por el equipo británico y su posible impacto en la gestión de las nuevas especificaciones de los autos por el cambio de reglamento técnico.

A diferencia del uso habitual de luces rojas de advertencia (activadas para mejorar la visibilidad con neumáticos de lluvia intermedia o extrema, en el limitador de velocidad en boxes, o durante la regeneración de energía), el nuevo Aston Martin circuló en sus primeras pruebas con una luz azul centrada en la parte trasera. Este hecho se emitió en un video publicado por Fórmula 1 en sus redes sociales el pasado jueves, donde puede apreciarse el monoplaza desarrollando sus primeros kilómetros en el shakedown en el trazado catalán.

El misterio se profundizó por una regla deportiva que exige el uso de luces azules solo cuando el piloto al volante no cuenta con la superlicencia vigente, lo que no se aplica a los experimentados Stroll y Alonso. Ante la consulta del medio especializado The Race, Aston Martin declinó de explicar los motivos de la peculiar aparición y argumentó que no divulga los detalles de su programa de pruebas.

No obstante, varias escuderías proporcionaron al sitio del deporte motor una versión sobre la decisión de Aston Martin: como parte de su plan de rodaje inicial, el equipo optó limitar intencionadamente la velocidad máxima del monoplaza en ciertos tramos, avisando así a los demás equipos para que instruyeran precaución a sus pilotos. Según esta información, el objetivo era facilitar la recogida de datos aerodinámicos o evitar exigir en exceso a los nuevos componentes durante los primeros ensayos, aunque la causa precisa no llegó a especificarse.

Así se vio la luz azul en la parte trasera del auto que manejó Alonso durante los test de la F1

La diferencia de ritmo fue evidente. Stroll realizó vueltas en el rango de 1 minuto y 40 segundos, quedando cerca de 30 segundos por detrás del mejor tiempo del día según datos a los que accedieron los medios especializados en la cobertura de la categoría. Por su parte, el español dos veces campeón de la F1 completó varias vueltas de instalación sin exprimir la potencia total en la recta principal de Montmeló y también limitó su ritmo en los primeros compases del viernes.

El recurso de la luz azul tenía el propósito de alertar a los rivales que el coche circulaba a velocidad reducida, o sea lento, especialmente relevante en tandas donde el auto lucía su acabado en carbono sin pintura (lo que podía dificultar su identificación) y considerando la rápida aceleración que caracteriza a la nueva generación de monoplazas. De este modo, se pretendía evitar incidentes derivados de la diferencia inesperada de velocidad en pista.

Posteriormente, durante sesiones ya avanzadas en la jornada del viernes, la luz azul dejó de estar activa. Imágenes difundidas por el portal español Soy Motor mostraron el nuevo monoplaza de Alonso con las tradicionales luces rojas en los extremos del alerón trasero, lo que indicaría el retorno a un ritmo más equiparable al de otras escuderías.

Después de la prueba en la primera sesión de trabajos para la escudería que tiene como un personaje clave al gurú del diseño de los autos Adrian Newey, el progreso de Alonso resultó notorio a lo largo de la mañana en Barcelona. Después de iniciar en tiempos de vuelta en torno al minuto y 25 segundos, alcanzó una mejor vuelta de 1:20.795, lo que le permitió estar en un rendimiento más cercano al de las demás marcas.

Así se ven las clásicas luces rojas en la parte trasera de un auto de F1 (REUTERS/Andrej Isakovic)

La primera aparición del Aston Martin AMR26 en las pruebas de Fórmula 1 en Barcelona captó la atención del paddock, impulsada por el diseño “extremo” y “agresivo” ideado por Newey. El impacto de la llegada del ex ingeniero de Red Bull a la escudería se reflejó tanto en la estructura del vehículo como en las expectativas generadas. El ingeniero británico que dejó la estructura de la bebida energizante tras 18 años, donde sumó ocho títulos de Pilotos y seis de Constructores, fue contratado específicamente para liderar el desarrollo de Aston Martin bajo el nuevo reglamento técnico.

Durante su breve participación en la pista, el AMR26 dio apenas cuatro vueltas antes de detenerse por un desperfecto, provocando una bandera roja y su retiro mediante grúa. El equipo no especificó la naturaleza del fallo mecánico. Medios especializados subrayaron el atrevimiento del diseño para la nueva era de la F1. El diario español Marca destacó que el monoplaza “rompe radicalmente con lo visto en conceptos como Mercedes o Ferrari”, mientras que Soy Motor enfatizó que, a pesar de no ser el primero en salir, “llamó la atención desde el primer momento”. The Race describió al vehículo como “extremo, agresivo” y señaló: “¡No cabe duda de que es un Fórmula 1 de Adrian Newey!”.

El calendario prevé que las escuderías puedan recuperar terreno en las pruebas oficiales de Bahréin, programadas entre el 11 y el 13 de febrero y entre el 18 y el 20 del mismo mes.

El nuevo Aston Martin para la F1 2026 (@F1)