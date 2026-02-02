Así quedó el ranking ATP tras el Australian Open: Novak Djokovic subió al podio y varios argentinos escalaron posiciones

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry subieron lugares en el escalafón mundial (Fuente: Reuters)

Tras el cierre del Australian Open 2026, los movimientos del ranking de la ATP arrojaron novedades en el podio y buenas noticias para los tenistas argentinos. El español Carlos Alcaraz se mantiene firme como número uno del mundo, con un amplio margen sobre sus perseguidores, tras coronarse campeón en Melbourne.

Según la última clasificación oficial publicada por la ATP, Alcaraz lidera con 13.650 puntos, seguido por el italiano Jannik Sinner con 10.300 unidades y el serbio Novak Djokovic con 5280.

Luego de alcanzar la final en el primer Grand Slam del año gracias a un triunfazo sobre el número 2, Nole le arrebató el 3° lugar al alemán Alexander Zverev, quien cayó en semifinales frente al campeón en otro encuentro memorable.

El otro movimiento en el Top 10 fue protagonizado por el estadounidense Taylor Fritz, que escaló dos posiciones y se instaló en el tercer puesto. Su compatriota Ben Shelton descendió dos ubicaciones y quedó 9°.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sonríen tras la final del Australian Open (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

En el contexto global, los argentinos consolidaron su presencia entre los mejores del tenis mundial tras una buena performance general en Melbourne y una gira por Oceanía con mejores resultados que en temporadas anteriores.

Francisco Cerúndolo continúa como el mejor ubicado: este lunes escaló dos posiciones y alcanzó el 19° lugar del ranking mundial con 2135 puntos, producto de su buen rendimiento en Australia, donde llegó a los octavos de final.

Sebastián Báez, el segundo tenista nacional mejor ranqueado, escaló al 35° lugar con 1430 puntos tras una gira que incluyó victorias sobre dos Top 10 (Fritz y Shelton) y una final ATP (Auckland) previa a su participación en el Grand Slam, donde quedó eliminado en la segunda ronda frente al ítalo argentino Luciano Darderi.

Argentina vuelve a tener ocho tenistas en el Top 100

También hubo mejoras para otros tenistas albicelestes. Pese a su temprana eliminación, Camilo Ugo Carabelli subió un puesto y quedó 48° puesto (1028 puntos), mientras que Tomás Etcheverry fue uno de los que experimentaron el mayor ascenso: se posicionó 54° lugar (945) tras haber trepado ocho lugares gracias a sus dos triunfos en el cuadro principal. Francisco Comesaña, por su parte, apareció 64° (869) luego de haber escalado cuatro puestos.

Más atrás, aunque igualmente dentro del top 100, Mariano Navone se sitúa en 75° lugar (760 puntos), Juan Manuel Cerúndolo en 85° (698) y Thiago Tirante saltó del 103° al 95° puesto con 647 unidades, con lo cual Argentina volvió a tener ocho representantes en el Top 100.

Thiago Tirante volvió al Top 100 tras haber ganado en su debut en el Australian Open (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Durante la gira por Oceanía, varios jugadores argentinos mejoraron sus registros individuales y cosecharon más puntos que en temporadas anteriores, pese a las tradicionales dificultades que para los albicelestes presenta la adaptación al calendario y las condiciones del circuito en esa región.

Ranking ATP: los movimientos de los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo: del 21° al 19°

Sebastián Báez: del 36° al 35°

Camilo Ugo Carabelli: del 49° al 48°

Tomás Etcheverry: del 62° al 54° .

Francisco Comesaña: del 68° al 64°

Mariano Navone: 75° al 75°

Juan Manuel Cerúndolo: 87° al 85°

Thiago Agustín Tirante: 103° a 95°

Román Andrés Burruchaga: 104° al 118°

Marco Trungelliti: 130° al 134°

Juan Pablo Ficovich: 161° al 172°

Alex Barrena: 190° a 180°

Federico Agustín Gómez: 192° a 197°