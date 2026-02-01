Deportes

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

Se trata de José López, actual atacante del Palmeiras y que fue pretendido por Boca Juniors y River Plate

Guardar
Juan Manuel López jugando para
Juan Manuel López jugando para la selección argentina en el amistoso frente a Puerto Rico el año pasado (Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Atlético de Madrid se encuentra en una etapa decisiva para su planificación deportiva, buscando fórmulas para reforzar su plantel ante una temporada irregular y la presión creciente de la hinchada por resultados. La dirigencia ha enfocado su mirada en José Manuel López, delantero perteneciente al Palmeiras y una de las jóvenes promesas de la Selección Argentina, quien aspira a un lugar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según ESPN Brasil, la directiva del club brasileño ha fijado un precio base de 40 millones de euros (47 millones de dólares) para abrir cualquier negociación y sólo aceptará la propuesta de un club europeo de primer nivel.

En la fase final del reciente mercado de fichajes europeo, la institución madrileña realizó una consulta formal al equipo técnico del atacante argentino durante el mes de enero, según confirmó Gazeta Esportiva y posteriormente corroboró ESPN. La oferta rojiblanca, de acuerdo con los medios citados, llegó a triplicar la cifra pagada por el Palmeiras a Lanús en 2022, cuando adquirió al delantero por una suma cercana a 10 millones de dólares por el 70 % de su pase.

No obstante, la respuesta del conjunto paulista fue contundente. Según ESPN, el Palmeiras se negó a iniciar negociaciones por López en este período, dejando entrever que la prioridad pasa por mantener y potenciar el valor del futbolista a mediano plazo, como han planificado con otros talentos del club como Vitor Roque. Entre las variables que la dirigencia evalúa para una posible salida, figura la expectativa de una participación mundialista que potencie el precio del pase, además del atractivo que representa para el mercado europeo su pasaporte comunitario.

El Flaco López con el
El Flaco López con el Palmeiras ante River Plate por la Copa Libertadores de América (REUTERS/Agustín Marcarián)

El Verdao miró alternativas e incluso ofreció al Al Hilal la cesión del atacante Marcos Leonardo para suplir la falta de refuerzos en ataque. Si bien desde Palmeiras consideran poco probable que el argentino salga antes de principios de 2026, la ventana de julio figura como el momento posible para una transferencia.

El interés del Atlético de Madrid se ajusta, según explicó el director deportivo Mateu Alemany a DAZN, a un período de “ajustes” propios del mercado de enero, sin grandes incorporaciones inmediatas y con una mirada puesta en el próximo mercado de julio, donde se movilizan los grandes movimientos.

Cabe recordar que la relación laboral de López con el entrenador Abel Ferreira atravesó momentos de tensión desde la última convocatoria del delantero con la selección argentina. Ferreira, en conferencia de prensa reproducida por DAZN, expresó: “Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo… Lo que yo pido es una cosa y él está haciendo otra”. El jugador respondió públicamente a las críticas previas a la final de la Copa Libertadores en Lima contra Flamengo, declarando ante los medios: “En lo personal yo intento hacer todo lo que pide el entrenador pero hay momentos en los que uno tiene que sacar esa impronta para resolver sobre la marcha”.

A nivel local, el Flaco López reconoció en diálogo con TyC Sports que tras su llegada a Palmeiras hubo interés concreto desde Boca Juniors en los primeros seis meses de 2023: “Los primeros seis meses, hubo un interés del lado de Boca, pero Palmeiras no pensó en cederme”. Posteriormente, en 2024, River Plate también intentó su fichaje: “En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador Abel Ferreira, y él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”.

La clave para concretar una transferencia reside en que López continúe destacándose con Palmeiras y mantenga sus oportunidades en la selección nacional, condiciones consideradas esenciales para captar la atención de los “tiburones” del fútbol europeo, aquellos equipos dispuestos a cumplir con la exigencia económica fijada por la entidad paulista.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJuan Manuel LópezPalmeirasAtlético MadridSelección ArgentinaCholo SimeoneMundial 2026

Últimas Noticias

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Gallardo ganó sus dos compromisos y visitará al Canalla de Di María. Transmite TNT Sports desde las 21.30

River Plate buscará prolongar su

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Paul George, alero de los Philadelphia 76ers, se ausentará hasta finales de marzo y perderá más de USD 11 millones por la suspensión de su contrato

Impacto en la NBA: una

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de perder ante Estudiantes de La Plata y podría contar con el estreno de Santiago Ascacibar. Transmite ESPN Premium desde las 19.15

Boca Juniors buscará volver al

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que habría conducido alcoholizado. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años

Tragedia en el rugby argentino:

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

La leyenda del tenis español se convirtió en uno de los protagonistas tras presenciar el duelo desde la grada

El cruce entre Djokovic y
DEPORTES
Barracas Central y Deportivo Riestra

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentarán en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

TELESHOW
Seda, breteles plateados y detalles

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador está en la

El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial