Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

Juan Manuel López jugando para la selección argentina en el amistoso frente a Puerto Rico el año pasado (Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Atlético de Madrid se encuentra en una etapa decisiva para su planificación deportiva, buscando fórmulas para reforzar su plantel ante una temporada irregular y la presión creciente de la hinchada por resultados. La dirigencia ha enfocado su mirada en José Manuel López, delantero perteneciente al Palmeiras y una de las jóvenes promesas de la Selección Argentina, quien aspira a un lugar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según ESPN Brasil, la directiva del club brasileño ha fijado un precio base de 40 millones de euros (47 millones de dólares) para abrir cualquier negociación y sólo aceptará la propuesta de un club europeo de primer nivel.

En la fase final del reciente mercado de fichajes europeo, la institución madrileña realizó una consulta formal al equipo técnico del atacante argentino durante el mes de enero, según confirmó Gazeta Esportiva y posteriormente corroboró ESPN. La oferta rojiblanca, de acuerdo con los medios citados, llegó a triplicar la cifra pagada por el Palmeiras a Lanús en 2022, cuando adquirió al delantero por una suma cercana a 10 millones de dólares por el 70 % de su pase.

No obstante, la respuesta del conjunto paulista fue contundente. Según ESPN, el Palmeiras se negó a iniciar negociaciones por López en este período, dejando entrever que la prioridad pasa por mantener y potenciar el valor del futbolista a mediano plazo, como han planificado con otros talentos del club como Vitor Roque. Entre las variables que la dirigencia evalúa para una posible salida, figura la expectativa de una participación mundialista que potencie el precio del pase, además del atractivo que representa para el mercado europeo su pasaporte comunitario.

El Flaco López con el Palmeiras ante River Plate por la Copa Libertadores de América (REUTERS/Agustín Marcarián)

El Verdao miró alternativas e incluso ofreció al Al Hilal la cesión del atacante Marcos Leonardo para suplir la falta de refuerzos en ataque. Si bien desde Palmeiras consideran poco probable que el argentino salga antes de principios de 2026, la ventana de julio figura como el momento posible para una transferencia.

El interés del Atlético de Madrid se ajusta, según explicó el director deportivo Mateu Alemany a DAZN, a un período de “ajustes” propios del mercado de enero, sin grandes incorporaciones inmediatas y con una mirada puesta en el próximo mercado de julio, donde se movilizan los grandes movimientos.

Cabe recordar que la relación laboral de López con el entrenador Abel Ferreira atravesó momentos de tensión desde la última convocatoria del delantero con la selección argentina. Ferreira, en conferencia de prensa reproducida por DAZN, expresó: “Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo… Lo que yo pido es una cosa y él está haciendo otra”. El jugador respondió públicamente a las críticas previas a la final de la Copa Libertadores en Lima contra Flamengo, declarando ante los medios: “En lo personal yo intento hacer todo lo que pide el entrenador pero hay momentos en los que uno tiene que sacar esa impronta para resolver sobre la marcha”.

A nivel local, el Flaco López reconoció en diálogo con TyC Sports que tras su llegada a Palmeiras hubo interés concreto desde Boca Juniors en los primeros seis meses de 2023: “Los primeros seis meses, hubo un interés del lado de Boca, pero Palmeiras no pensó en cederme”. Posteriormente, en 2024, River Plate también intentó su fichaje: “En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador Abel Ferreira, y él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”.

La clave para concretar una transferencia reside en que López continúe destacándose con Palmeiras y mantenga sus oportunidades en la selección nacional, condiciones consideradas esenciales para captar la atención de los “tiburones” del fútbol europeo, aquellos equipos dispuestos a cumplir con la exigencia económica fijada por la entidad paulista.