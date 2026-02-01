Nico Paz falló un penal en el minuto 98 y rompió en llanto: la reacción de los fanáticos del Como y del entrenador Cesc Fàbregas

Nico Paz falló un penal en la última jugada y no logró quebrar el empate sin goles entre el Como 1907 y el Atalanta. El partido, por la fecha 23 de la Serie A, finalizó con el joven futbolista argentino entre lágrimas, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros, los fanáticos y su entrenador, Cesc Fàbregas.

El Estadio Giuseppe Sinigaglia fue testigo de uno de los momentos más emotivos de la temporada. Tras una mano de Scalvini en el minuto 98, Paz tomó la responsabilidad de otorgar la victoria al equipo local. Su remate desde los once metros fue atajado por Marco Carnesecchi, quien se arrojó a su derecha ante el intento rasante, que buscó ser esquinado. Y el silbatazo final encontró al hijo de Pablo Paz (Mundialista con Argentina en Francia 98) entre lágrimas, mientras sus compañeros y la hinchada -que coreó su nombre repetidamente- intentaban reconfortarlo.

La reacción del público fue inmediata. Una ovación buscó levantar el ánimo de Paz, de 21 años, quien permaneció agachado en el centro del campo por un tiempo prolongado.

Varios de sus compañeros lo rodearon y le ofrecieron palabras de aliento ante una situación que no es nueva para el atacante, quien ya había vivido experiencias similares: fue el tercero que marra desde que se hizo cargo de la ejecución.

El entrenador Cesc Fàbregas minimizó la carga sobre el jugador y reafirmó su confianza en la juventud y valentía de Paz, enfatizando ejemplos recientes en la élite. “He fallado yo, lo hizo Messi, también Terry en finales importantes. Esto es parte del fútbol, le puede pasar a cualquiera”, comentó el entrenador, subrayando el carácter colectivo del error y el aprendizaje.

El ex mediocampista ofensivo remarcó que el respaldo incluye a todos los jóvenes que se atreven en situaciones decisivas. “Si buscan juzgar a un futbolista por errar un penal, no cuentan conmigo. Lo importante es intentarlo y aprender en el proceso”, sentenció el técnico catalán, ex compañero de Messi en el Barcelona.

El empate, aunque frustrante, mantiene al Como en puestos europeos (sexto, con 41 puntos) y con cinco unidades de ventaja sobre el Atalanta en la tabla de posiciones. El equipo de Fàbregas fue superior tras la expulsión de Honest Ahanor en el minuto ocho, controlando el 79% de la posesión y generando 28 oportunidades de gol, frente a las seis del rival. Sin embargo, la superioridad no se tradujo en goles.

Para Paz, el penal fallado representa su tercer error desde los once metros con la camiseta del club en el que terminó de consolidarse como gran figura. El elenco italiano le pagó más de 6.500.000 dólares por su ficha al Real Madrid, institución que lo formó y tiene la posibilidad de repescarlo. Su gran nivel provocó el interés de otros gigantes de Europa, como el Inter de Milan, aunque todo indica que a mitad de año volverá a la Casa Blanca para demostrar su valía. Además, suele integrar las convocatorias de Lionel Scaloni para la selección argentina, por lo que es candidato a formar parte de la lista de los que competirán en el Mundial 2026.

Mientras tanto, Fàbregas insistió en su mensaje de respaldo y aprendizaje, convirtiendo el momento en un llamado a la resiliencia: la forma en que se afrontan los tropiezos define la carrera de un verdadero competidor.