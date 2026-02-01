Deportes

Las dos espectaculares atajadas del Dibu Martínez en la inoportuna caída del Aston Villa

El arquero de la selección argentina volvió a lucirse, pero su equipo jugó con un hombre de más todo el segundo tiempo y perdió 1-0 ante el Brentford. Así, no pudo acomodarse como escolta del Arsenal en la Premier League

Guardar

*Las dos atajadas del Dibu Martínez

El Aston Villa perdió una oportunidad determinante para poder acceder al segundo puesto en la Premier League luego de caer como local 1-0 ante Brentford por la fecha 24 de la temporada. El triunfo visitante, sellado aún con desventaja numérica en el segundo tiempo, complicó las aspiraciones del equipo dirigido por Unai Emery, que de todas formas se mantiene tercero en el torneo.

En la etapa decisiva del encuentro, el Aston Villa no logró capitalizar la superioridad numérica que ostentó desde los 42 minutos, tras la expulsión de Kevin Schade. A pesar de dominar la posesión y contar con siete intentos directos al arco, no pudo vulnerar la defensa de Brentford, que defendió su victoria con orden hasta el pitazo final.

La expulsión de Schade parecía favorecer al equipo local cuando restaban pocos minutos para terminar la etapa inicial. No obstante, Brentford se adelantó en el marcador justo antes del descanso, descolocando a los dirigidos por Unai Emery y colocando al equipo visitante en una posición de resistencia estratégica.

El gol que definió el partido llegó de la mano de Dango Ouattara, quien anotó el 1-0 luego de un remate cruzado sobre el cierre del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, el Aston Villa intentó revertir el resultado. Incluso marcó un tanto por intermedio de Tammy Abraham a los 52 minutos, pero el VAR anuló la jugada por considerar que la pelota había salido del campo de juego previamente. Desde ese momento, el asedio local se intensificó, con ataques por los costados y múltiples centros al área rival, pero la defensa del Brentford resistió sin fisuras.

En tanto que el Dibu Martínez tuvo dos intervenciones para salvar su valla a los 15 minutos del primer tiempo. Primero fue a la salida de un tiro de esquina en el que lanzó un puñetazo salvador que desvió la pelota, que quedó boyando y fue rechazada. Le quedó a Rico Henry y su cambio de frente a la izquierda fue para el propio Ouattara, quien metió un zurdazo y la pelota fue capturada por el arquero de la selección argentina.

Brentford, liderado por Keith Andrews, protagonizó un hecho singular: mantuvo la ventaja con un jugador menos durante todo el complemento, evidenciando una capacidad defensiva poco habitual en escenarios de inferioridad numérica. El resultado final dejó a Los Villanos en la tercera posición de la tabla con 46 unidades, desperdiciando una oportunidad para superar al Manchester City (47) que también jugó este domingo y empató 2-2 con el Tottenham y acercarse al líder Arsenal (53).

Para el Aston Villa, la derrota supone tres puntos perdidos en un momento clave de la temporada. Deberá buscar la recuperación el sábado 7 de febrero, cuando visitará a Bournemouth por la fecha 25 de la Premier League, a las 12.00 horas de Argentina.

En el plano internacional, cabe recordar que el equipo de Birmingham terminó segundo en la fase regular de la Europa League y se clasificó a los octavos de final. Aguardará por su rival luego de la definición de los 16avos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalEmiliano "Dibu" MartínezAston VillaBrentfordPremier Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

“Lo que nadie ve”: el emotivo gesto de Lautaro Martínez con su hija tras marcar un gran gol en la victoria del Inter

El equipo nerazzurri se impuso 2-0 sobre el Cromense en condición de visitante con una nueva conversión del delantero argentino, que es el máximo artillero de la Serie A

“Lo que nadie ve”: el

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentan en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

En un duelo interzonal, el Guapo y el Malevo se prueban en el inicio de la acción dominical

Barracas Central y Deportivo Riestra

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de perder ante Estudiantes de La Plata y podría contar con el estreno de Santiago Ascacibar. Transmite ESPN Premium desde las 19.15

Boca Juniors buscará volver al

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Gallardo ganó sus dos compromisos y visitará al Canalla de Di María. Transmite TNT Sports desde las 21.30

River Plate buscará prolongar su

Impacto en el cierre del mercado de pases: la oferta que la Juventus le hizo a Mauro Icardi para que regrese a la Serie a

El club de Turín intensifica las gestiones con el Galatasaray para incorporar al delantero argentino, clave en el fútbol turco y ex figura del Inter

Impacto en el cierre del
DEPORTES
Boca Juniors buscará volver al

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentan en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en el cierre del mercado de pases: la oferta que la Juventus le hizo a Mauro Icardi para que regrese a la Serie a

Nico Paz falló un penal en el minuto 98 y rompió en llanto: la reacción de los fanáticos del Como y del entrenador Cesc Fàbregas

TELESHOW
Nicole Neumann respondió a las

Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

Matías Alé contó el motivo por el que echó a Alfa de su obra en Mar del Plata: “Me perjudicaba”

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

INFOBAE AMÉRICA

El guionista nominado al Oscar,

El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán

Luis Istúriz, abogado y dirigente de Vente Venezuela, fue excarcelado tras permanecer más de un año en El Helicoide

Un dibujo perdido de Watteau y una obra maestra de Fragonard, estrellas de una subasta

El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”