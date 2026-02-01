Las dos espectaculares atajadas del Dibu Martínez en la inoportuna caída del Aston Villa

*Las dos atajadas del Dibu Martínez

El Aston Villa perdió una oportunidad determinante para poder acceder al segundo puesto en la Premier League luego de caer como local 1-0 ante Brentford por la fecha 24 de la temporada. El triunfo visitante, sellado aún con desventaja numérica en el segundo tiempo, complicó las aspiraciones del equipo dirigido por Unai Emery, que de todas formas se mantiene tercero en el torneo.

En la etapa decisiva del encuentro, el Aston Villa no logró capitalizar la superioridad numérica que ostentó desde los 42 minutos, tras la expulsión de Kevin Schade. A pesar de dominar la posesión y contar con siete intentos directos al arco, no pudo vulnerar la defensa de Brentford, que defendió su victoria con orden hasta el pitazo final.

La expulsión de Schade parecía favorecer al equipo local cuando restaban pocos minutos para terminar la etapa inicial. No obstante, Brentford se adelantó en el marcador justo antes del descanso, descolocando a los dirigidos por Unai Emery y colocando al equipo visitante en una posición de resistencia estratégica.

El gol que definió el partido llegó de la mano de Dango Ouattara, quien anotó el 1-0 luego de un remate cruzado sobre el cierre del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, el Aston Villa intentó revertir el resultado. Incluso marcó un tanto por intermedio de Tammy Abraham a los 52 minutos, pero el VAR anuló la jugada por considerar que la pelota había salido del campo de juego previamente. Desde ese momento, el asedio local se intensificó, con ataques por los costados y múltiples centros al área rival, pero la defensa del Brentford resistió sin fisuras.

En tanto que el Dibu Martínez tuvo dos intervenciones para salvar su valla a los 15 minutos del primer tiempo. Primero fue a la salida de un tiro de esquina en el que lanzó un puñetazo salvador que desvió la pelota, que quedó boyando y fue rechazada. Le quedó a Rico Henry y su cambio de frente a la izquierda fue para el propio Ouattara, quien metió un zurdazo y la pelota fue capturada por el arquero de la selección argentina.

Brentford, liderado por Keith Andrews, protagonizó un hecho singular: mantuvo la ventaja con un jugador menos durante todo el complemento, evidenciando una capacidad defensiva poco habitual en escenarios de inferioridad numérica. El resultado final dejó a Los Villanos en la tercera posición de la tabla con 46 unidades, desperdiciando una oportunidad para superar al Manchester City (47) que también jugó este domingo y empató 2-2 con el Tottenham y acercarse al líder Arsenal (53).

Para el Aston Villa, la derrota supone tres puntos perdidos en un momento clave de la temporada. Deberá buscar la recuperación el sábado 7 de febrero, cuando visitará a Bournemouth por la fecha 25 de la Premier League, a las 12.00 horas de Argentina.

En el plano internacional, cabe recordar que el equipo de Birmingham terminó segundo en la fase regular de la Europa League y se clasificó a los octavos de final. Aguardará por su rival luego de la definición de los 16avos.