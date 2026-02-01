Deportes

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

El entrenador argentino habló con la prensa en Colombia tras la victoria de Inter Miami ante Atlético Nacional de Medellín en un amistoso

Guardar
Javier Mascherano: "¿Si veo a Messi en el Mundial? Sí, por qué no"

Inter Miami derrotó 2-1 en un amistoso a Atlético Nacional de Medellín en Colombia y continúa con la puesta a punto pensando en la temporada de la MLS que comenzará en unas semanas. Luego del encuentro, Javier Mascherano dialogó con la prensa y dejó una frase resonante respecto a la chance de que Lionel Messi, figura de su equipo y de la selección argentina, esté presente en su sexta Copa del Mundo.

“¿Ves a Messi en el Mundial?”, le consultaron a Masche. Y el subcampeón del mundo en Brasil 2014 fue sencillo y contundente: “Sí, ¿por qué no?”. De esta manera, el Jefecito dio prácticamente por hecho que Messi será capitán de la Scaloneta en la cita que arrancará en junio en Estados Unidos, México y Canadá y verá a la Albiceleste defender el título mundial. Hay que recordar que si bien el astro rosarino se refiere como parte del equipo de cara al Mundial, todavía no confirmó su presencia en el máximo evento de selecciones de fútbol en el planeta.

La agenda del Inter Miami estará cargada, por lo que será fundamental cómo maneje Mascherano los tiempos de cada partido de un Messi que cumplirá 39 años en plena competencia mundialista. “Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo. Obviamente que nosotros tenemos maneras y vamos midiendo también para sugerirles cosas, pero al final es un ida y vuelta que hay que tener con los jugadores para conocer sus sensaciones. Tenemos un grupo bastante heterogéneo, con diferentes edades y realidades. Ahí es donde tenemos que tratar de encontrar un equilibrio”, comentó al respecto Mascherano.

Mascherano, en acción en el
Mascherano, en acción en el amistoso ante Atlético Nacional (REUTERS/Luisa Gonzalez)

En cuanto a las posibilidades de la selección nacional en la Copa del Mundo, Masche opinó: “Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios y obviamente, como argentino, deseo que a nuestra selección le vaya realmente bien”.

También valoró a nivel club lo que significó esta experiencia en Colombia: “Tener a Leo (Messi) nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Primero por el plano deportivo y el roce que nos da jugar contra el campeón colombiano, en su casa, con este ambiente. Nos da la oportunidad de jugar partidos a los que quizás nosotros no estamos acostumbrados a jugar por el ambiente. Como club, esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo. Es un club que lleva seis años de vida y que en todos los lugares que va se vean tantas camisetas y se genere esa alegría, sobre todo que haya mucha gente que termine siguiendo al equipo, es importante. Claramente no sería posible si Leo no hubiera decidido jugar acá”.

Por último, expresó: “Tratamos de ir compitiendo cada vez mejor y hoy lo hemos conseguido. El objetivo de esta pretemporada es llegar de la mejor manera al inicio de la liga y tener los jugadores que tenemos nos permite venir a este tipo de lugares y que la gente siga disfrutando y generando cada vez más hinchas de nuestro club. Esa es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa”.

Inter Miami superó 2-1 a Atlético Nacional en un duelo amistoso de pretemporada celebrado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el que Lionel Messi fue titular y permaneció 75 minutos en el campo de juego. El equipo estadounidense revirtió el marcador tras haber comenzado en desventaja, logrando una victoria que le permitió dejar atrás la derrota sufrida ante Alianza Lima en su anterior presentación en Perú. Con este resultado, Inter Miami suma una victoria en su gira de pretemporada. El próximo sábado, se medirá ante Barcelona de Ecuador, mientras que el viernes 13 de febrero lo hará ante Independiente del Valle. Debutará en la MLS el 21/2 ante Los Angeles FC.

Temas Relacionados

Mundial 2026Javier MascheranoInter MiamiLionel Messi

Últimas Noticias

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

Ashley Lowe compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y recibió el apoyo del mundo del culturismo

La desgarradora despedida de la

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Chanoch Nissany era un empresario inmobiliario y a los 38 años quiso correr en autos. En su tercera temporada se subió a un coche de la Máxima. En su única práctica oficial quedó a casi 13 segundos de la punta

El piloto más insólito de

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

Hugo “Manija” Saggioratto es uno de los nombres más importantes en la historia del Rojo de Avellaneda. Compartió vestuario con grandes jugadores, pero las lesiones lo obligaron a retirarse joven

Fue multicampeón con Independiente, jugó

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

La Pulga fue titular en el triunfo agónico 2-1 de las Garzas en Medellín ante Atlético Nacional

Las perlitas de Messi en

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El lateral derecho Vélez marcó ambos tantos en el duelo entre el Rojo y el Fortín en Avellaneda

Héroe y villano: Jano Gordon
DEPORTES
La desgarradora despedida de la

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

TELESHOW
Sofí Morandi se prepara para

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán declaró

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

Científicos uruguayos estudian bacterias del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica

Elecciones en Costa Rica: la población va a las urnas con la candidata oficialista como la gran favorita

El crimen organizado está detrás de la devastación de la Amazonía

Cómo el régimen cubano revendió gran parte del petróleo importado para financiar su maquinaria de represión