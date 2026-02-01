La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

Javier Mascherano: "¿Si veo a Messi en el Mundial? Sí, por qué no"

Inter Miami derrotó 2-1 en un amistoso a Atlético Nacional de Medellín en Colombia y continúa con la puesta a punto pensando en la temporada de la MLS que comenzará en unas semanas. Luego del encuentro, Javier Mascherano dialogó con la prensa y dejó una frase resonante respecto a la chance de que Lionel Messi, figura de su equipo y de la selección argentina, esté presente en su sexta Copa del Mundo.

“¿Ves a Messi en el Mundial?”, le consultaron a Masche. Y el subcampeón del mundo en Brasil 2014 fue sencillo y contundente: “Sí, ¿por qué no?”. De esta manera, el Jefecito dio prácticamente por hecho que Messi será capitán de la Scaloneta en la cita que arrancará en junio en Estados Unidos, México y Canadá y verá a la Albiceleste defender el título mundial. Hay que recordar que si bien el astro rosarino se refiere como parte del equipo de cara al Mundial, todavía no confirmó su presencia en el máximo evento de selecciones de fútbol en el planeta.

La agenda del Inter Miami estará cargada, por lo que será fundamental cómo maneje Mascherano los tiempos de cada partido de un Messi que cumplirá 39 años en plena competencia mundialista. “Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo. Obviamente que nosotros tenemos maneras y vamos midiendo también para sugerirles cosas, pero al final es un ida y vuelta que hay que tener con los jugadores para conocer sus sensaciones. Tenemos un grupo bastante heterogéneo, con diferentes edades y realidades. Ahí es donde tenemos que tratar de encontrar un equilibrio”, comentó al respecto Mascherano.

Mascherano, en acción en el amistoso ante Atlético Nacional (REUTERS/Luisa Gonzalez)

En cuanto a las posibilidades de la selección nacional en la Copa del Mundo, Masche opinó: “Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios y obviamente, como argentino, deseo que a nuestra selección le vaya realmente bien”.

También valoró a nivel club lo que significó esta experiencia en Colombia: “Tener a Leo (Messi) nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Primero por el plano deportivo y el roce que nos da jugar contra el campeón colombiano, en su casa, con este ambiente. Nos da la oportunidad de jugar partidos a los que quizás nosotros no estamos acostumbrados a jugar por el ambiente. Como club, esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo. Es un club que lleva seis años de vida y que en todos los lugares que va se vean tantas camisetas y se genere esa alegría, sobre todo que haya mucha gente que termine siguiendo al equipo, es importante. Claramente no sería posible si Leo no hubiera decidido jugar acá”.

Por último, expresó: “Tratamos de ir compitiendo cada vez mejor y hoy lo hemos conseguido. El objetivo de esta pretemporada es llegar de la mejor manera al inicio de la liga y tener los jugadores que tenemos nos permite venir a este tipo de lugares y que la gente siga disfrutando y generando cada vez más hinchas de nuestro club. Esa es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa”.

Inter Miami superó 2-1 a Atlético Nacional en un duelo amistoso de pretemporada celebrado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el que Lionel Messi fue titular y permaneció 75 minutos en el campo de juego. El equipo estadounidense revirtió el marcador tras haber comenzado en desventaja, logrando una victoria que le permitió dejar atrás la derrota sufrida ante Alianza Lima en su anterior presentación en Perú. Con este resultado, Inter Miami suma una victoria en su gira de pretemporada. El próximo sábado, se medirá ante Barcelona de Ecuador, mientras que el viernes 13 de febrero lo hará ante Independiente del Valle. Debutará en la MLS el 21/2 ante Los Angeles FC.